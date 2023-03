Kan ASI Tokenets Presale Holde Trit Med Cosmos’ Rally i 2023? Hvad Enhver Investor Bør Vide

En bred krypto markeds genvinding har fået investorer til at så tvivl om Cosmos prisens fremtid, idet ATOM pris handlingen er begyndt at vække opsigt. En langtids tendens vending kunne være i horisonten, som forventes især at kunne være nyttigt for ét særligt projekt.

Altsignal’s krypto presale rejste over $112k i de første 24 timer, hvilket har skabt endnu mere bullish momentum for kunstig intelligens blockchain bevægelsen. Så vil AltSignals outperforme Cosmos pris handling i de kommende år?

Cosmos pris genvindes imens AltSignals skaber røre i Web3

Cosmos prisen er begyndt at komme sig efter et længerevarende fald, efter det mistede 85% af sin værdi under krakket i 2022. ATOM’s pris er nu mere end fordoblet siden begyndelsen af 2023, hvilket har ført til at mange investorer spår en langtids vending for blockchainen.

Mens Cosmos’ pris fortsætter med at stige, kan AltSignals token presale fortsætte med at tiltrække massiv interesse. $ASI er en spændende ny udvikling fra AltSignals projektet, som konsekvent har delt profitable trading signaler med dets fællesskab siden 2017.

Efter det har frigivet en markeds-ledende algoritmisk indikator kaldet AltAlgo™, går AltSignals nu videre ind i blockchain baseret kunstig intelligens (AI) . $ASI tokenet vil give adgang til et sæt nye og forbedrede trading værktøjer, der drives af AI, idet platformen positionerer sig selv som en ledende innovatør i Web3’s AI bevægelse.

Hvad er Cosmos (ATOM)?

Cosmos (ATOM) er et meget skalérbart, sikkert og interoberatibelt blockchain netværk. Økosystemet gør det muligt for udviklere at bygge og frigive speciallavede decentraliserede applikationer (dApps), der er fri for skalerbarheds og interoperabilitets begrænsninger man typisk finder på andre blockchains.

Cosmos gør det muligt for udviklere at udbyde deres egne tokens, ligesom de kan oprette forbindelse til andre Cosmos-baserede blockchains gennem dets Inter Blockchain Communication protokol (IBC). Dette har ført til et økosystem af sammensluttede kæder, der gør det muligt at bygge bro mellem assets på tværs af forskellige protokoller og har ført til en konsekvent efterspørgsel, der har holdt hånden under ATOM prisen.

Cosmos pris forudsigelse: Kan ATOM prisen nå 20$ i 2023?

ATOM prisen har set ekstrem volatilitet i de senere år, men investorer er fortsat overbeviste om fremtidens platform. Cosmos’ pris forventes at reflektere økosystemets unikke og innovative blockchain løsning i de kommende år, hvilket har ført til en lovende ATOM pris forudsigelse.

ATOM pris forudsigelsen kunne nå $20 før slutningen af 2023, idet der forventes en vis form for fortsættelse, før der kommer et større pullback for det bredere krypto marked. Idet Cosmos’ pris direkte afhænger af dets use case, kunne langtids investorer se den nuværende pris på $12 som et lovende indgangsniveau.

Hvad er AltSignals?

AltSignals har været én af de mest succesfulde trading grupper i Web3, siden det først blev lanceret tilbage i 2017. Platformen bruger avancerede algoritmiske værktøjer for at levere signaler med en hidtil uset grad af nøjagtighed. Nogle tradere, der bruger AltAlgo™, har fået 10x afkast på deres portefølje i 19 ud af 32 registrerede måneder.

Platformen lancerer nu en vifte af avancerede kunstig intelligens handelsværktøjer kaldet AcutalizeAI. ActualizeAI er en banebrydende udvikling fra projektet, idet det er specielt designet til at forbedre nøjagtigheden af ældre værktøjer for at levere mere lukrative handels signaler end nogensinde før.

Blockchain-baserede AI projekt tokens har været nogle af dem, der har haft den bedste performance i 2023, hvor mange i sektoren endda har outperformet Cosmos’ pris. Fremtiden af AI på blockchain ser lys ud, og AltSignals’ nye AI toolkit gør det nye ASI token en meget efterspurgt investeringsmulighed.

Hvordan virker AltSignals?

$ASI tokenet kan bruges til at få adgang til ActualizeAI stacken. Denne stack kombinerer maskinlæring med naturlig sprogbehandling (NLP) for at analysere en række pris indikatorer og markedssentimentet. Da det er drevet af AI, kan ActualizeAI analysere kæmpe mængder af komplekse data, før det giver et enkelt køb eller sælg signal til dets brugere.

Protokollens maskin læringselement gør det muligt for ActualizeAI at fortsætte med at forbedre dets hitrate. Da AltAlgo™ allerede har en imponerende historik, ser det ud til, at der ikke er nogen grænser for den nye og forbedrede ActualizeAI.

Brugere kan få adgang til ActualizeAI Club ved at købe ASI tokenet . Klubben vil give bedre adgang til ActualizeAI, betatest muligheder for de seneste værktøjer frigivet af AltSignals og eksklusive investeringsmuligheder i Web3. $ASI tokenet kan også stakes for at få en passiv indtægt eller tjenes ved at deltage i et udvalg af nye funktioner, frigivet for ActualizeAI Club.

Kan ASI nå $0,50 i 2023?

$ASI tokenet forventes at generere kæmpe afkast i nær fremtid, idet token presalet har genereret momentum for platformens nye udviklinger. $ASI har deflationære tokenomics, og dets omfattende brug indenfor ActualizeAI Club forventes at producere kontinuerligt høj forespørgsel.

Eksperter forventer op til 20x afkast i løbet af 2023. Dets presale vil hæve prisen på $ASI fra $0.012 til $0.02274, før tokenet frigives på børser og går ind i pris opdagelse. I slutningen af året kunne $ASI være op til $0.50 værd pr. token.

ASI vs ATOM pris forudsigelse: Hvilken token er det bedste at købe lige nu?

Hvor ATOM pris forudsigelsen bestemt ser bullish ud for fremtiden, repræsenterer $ASI et voksende marked indenfor blockchain, der kunne tage markederne med storm under det næste bull marked. Det er derfor usandsynligt, at prisen på ATOM kommer til at outperforme AltSignals, som er en meget lovende investeringsmulighed under dets krypto presale.

Krypto presales er det tidligste stadie af investering for nye tokens, hvilket er derfor de ofte giver over 100x afkast for tidlige deltagere. $ASI tokenet stiger i værdi, hver gang en presale runde bliver udsolgt, så investorer skal være hurtige for at købe de seneste AI-drevne projekter til den bedst mulige pris.