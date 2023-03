5 Grunde Til Du Bør Se På AltSignals’ Nye Token, ASI

AltSignals har bygget et stærkt online fællesskab på 52,000 tradere, takket være den tillid projektet har optjent. Ved at tilbyde trading signaler i verdensklasse på tværs af daglige krypto, Binance futures, Forex, CFD og aktiemarkeder, fortsætter platformen med at give adgang til markeds-slående handler, med flere innovative værktøjer i pipelinen.

Markedet reagerer med glæde på udmeldingen om at AltSignals nu lancerer dets splinternye ASI-token presale. Som et glimrende utility token vil det gøre det muligt at få adgang til næste-generations funktioner på dets platform, inklusiv det innovative og nye ActualizeAI produkt – hvilket gør det til en potentiel utrolig investeringsmulighed for kyndige investorer, hvilket også er med til at fastslå Altsignals’ position som en markedsleder på trading signal området.

Hvad er AltSignals?

AltSignals tilbyder en vifte af trading signaler af høj kvalitet og har leveret over 3,700 signaler til mere end 52,000 brugere af tjenesten indtil videre. Tradere kan bruge signalerne til at få en fordel over konkurrenterne og identificere muligheder tidligt for at tjene penge på dem og maksimere deres profit.

Den næste-generations funktion som ASI giver adgang til, er kendt som ActualizeAI, som bruger avanceret neuro lingvistisk programmering (NLP) og holdningsanalyse teknikker for at tilbyde den næste evolution af premium trading signaler. Dette værktøj vil konstant scanne strømme af markedsdata for at give realtid signal kapabiliteter og give investorer det livsnødvendige indblik, de har brug for, for at lave effektive handler.

Hvordan virker AltSignals?

Projektet har skabt dets algoritme gennem omhyggelig analyse af både teknisk og fundamental data, hvilket derefter understøttes yderligere gennem brugen af machine learning og AI for at inspicere og finde mønstre i markeds modellerne. Disse modeller søger efter genkendelige trading muligheder indenfor dataen og skaber signaler, som derefter distribueres til platformens brugere, som har abonnement adgang.

Sammen med ASI presalet kommer lanceringen af ActualizeAI Club. Denne gruppe er en vigtig del af ASI’s værdi og giver brugere adgang til tidlige frigivelser af nye versioner af algoritmen, hvilket giver dem en fantastisk fordel over konkurrenterne.

ASI krypto presalet er en kæmpe mulighed

Mange faktorer driver interesse i ASI presalet, og for at kunne værdsætte alle fordelen ved ASI som en ny krypto investering, nævner vi her fem af de vigtigste.

Størrelsen på det eksisterende AltSignals fællesskab: Med et etableret fællesskab på over 52,000 brugere, har AltSignals allerede et fællesskab, der står klar og venter på frigivelsen. Dette er en kæmpe fordel i forhold til andre projekter og bør virkelig øge ASI tokenets potentiale.

Værktøjets succesrate: AltSignals teamet har leveret spektakulære resultater i backtesting processen af de allerede eksisterende værktøjer, hvor ETH og BTC trades har haft en 70-83% succesrate. Dette viser, at det næste niveau af AI-dreven viden gennem ActualizeAI sandsynligvis vil blive endnu stærkere.

Nytteværdien af ASI tokenet: ASI tokenet vil blive brugt i stor stil på tværs af hele AltSignals platformen og spiller en vigtig rolle i at give brugere mulighed for at få adgang til visse dele af platformen, inklusiv ActualizeAI viden, baseret på deres portefølje. Dette vil skabe øget pres på ASI prisen i takt med, at AltSignals brugerbase fortsætter med at vokse.

Brugere giver AltSignals ekseptionelt gode anmeldelser: AltSignals trustpilot score er på forbløffende 4.9/5, baseret på over 500 “Fremragende” anmeldelser. Dette illustrerer, hvor god brugeroplevelsen har været, og at have så stærke anmeldelser vil være en katalysator for videre vækst over tid.

Andre indkomstmuligheder: ActualizeAI Club er åben for indehavere af ASI tokens og giver dem endnu en mulighed for at generere en indtægt, idet medlemmer belønnes for feedback bidrag. Medlemmer vil også få tidlig adgang til nye frigivelser af den AI-drevne software, hvilket giver brugere chancen for at bruge de banebrydende værktøjer til deres fordel.

Er ASI presalet en god investeringsmulighed?

Alle kan se at de største afkast sikres af investorer, der køber ind i krypto projekter med stort potentiale, så tidligt som muligt, hvilket gør det muligt for dem at nyde godt af en hurtig prisstigning til en høj markedsværdi.

Eksperter på tværs af krypto ser ASI presalet som en en-gang-i-livet mulighed for kæmpe profitter, hvilket betyder, at det ikke er nogen overraskelse, at det allerede har rejst $112k på bare 1 dage. Mange har kommenteret på, hvor sjældent det er for et projekt at lancere et nyt krypto presale med et produkt, der allerede har leveret ekstremt succesfulde resultater. Kombineret med de meget lave ASI priser i dets fire presale stadier, er tilbuddet en sjælden mulighed for potentielle kæmpe afkast.

I og med at flere og flere investorer og eksisterende AltSignals brugere stille sig i kø for at købe sig ind i det nye krypto presale så hurtigt som muligt, kan dem, der får succes med det se frem til et spændende 2023 og frem.