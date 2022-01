Kava er en DeFi-udlånsplatform på tværs af kæder, der giver brugerne mulighed for at låne USDX stablecoins og indbetale en række forskellige kryptovalutaer for at begynde at tjene et afkast. Kava er steget med 10,22 % inden for de sidste 24 timer. Hvis du vil vide, hvad Kava er, om det er en god langsigtet investering, og de bedste steder at købe Kava nu, så kig ikke længere end denne guide.

Top steder at købe Kava nu

Hvad er Kava?

Kava DeFi-hubben fungerer som en decentral bank for digitale aktiver, der giver brugerne adgang til en række decentraliserede finansielle tjenester, herunder dens oprindelige USD-tilknyttede stablecoin USDX, såvel som syntetiske og derivater. Gennem Kava er brugere i stand til at låne USDX-tokens ved at deponere sikkerhed, hvilket effektivt udnytter deres eksponering mod kryptoaktiver.

Kava er bygget på Cosmos blockchain og gør brug af et collateralized debt position (CDP) system for at sikre, at stablecoin-lån altid er tilstrækkeligt sikret. Hvis en låntager ikke opretholder deres sikkerhed over en påkrævet tærskel, vil Kava-likvidatormodulet beslaglægge sikkerheden fra svigtende CDP'er og sende den til auktionsmodulet til salg.

Ud over Kavas USDX stablecoin, inkluderer Kava blockchain også det native KAVA token. Dette er et nyttemærke, der bruges til at stemme om styringsforslag og fungerer også som en reservevaluta, når systemet er undersikret.

Skal jeg købe Kava i dag?

Før du investerer i Kava, skal du læse analytikernes meninger og markedsforudsigelser og lave en dybdegående markedsundersøgelse. Invester aldrig mere, end du har råd til at tabe, og tag investeringsrådgivning med et gran salt.

Kava pris forudsigelse

Ifølge TradingBeasts er Kava en dårlig investering. De forudser, at Kava vil falde fra sin nuværende pris på $4,82 til $3,53 ved udgangen af 2023.

