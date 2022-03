Kishu Inu er steget med over 8 % i de sidste 24 timer og formåede at vende tilbage til top 10-listen over tokens købt af ETH-hvalpunge.

I skrivende stund handlede KISHU til $0,000000001585. Det har ramt et dagligt højdepunkt på $0,000000001591.

Hvad er Kishu Inu?

Før vi ser på årsagerne bag den nuværende prisstigning, lad os først forklare, hvad Kishu Inu er.

I en nøddeskal er Kishu Inu en hundebaseret meme-kryptovaluta inspireret af Dogecoin. I stedet for at bruge Shiba Inu som Dogecoin og Shiba Inu mønter, valgte Kishu Inu at bruge 'Kishu' hunderacen som sin maskot for sit brand.

KISHU er det indfødte symbol på Kishu Inu meme-mønt-projektet.

Hvorfor stiger prisen på KISHU?

Der er flere årsager bag det aktuelle prisstigning. Hovedårsagerne er øget køb af KISHU-mønter af Ethereum-hvaler, Shiba Inu-trenden på Binance og den kommende Kishu Inu NFT-samling.

KISHU købt af ETH Whales

En af årsagerne til møntens nuværende bullish momentum er den pludselige stigning i antallet af ETH-hvaler, der akkumulerer KISHU-mønten. KISHU er i øjeblikket i top ti over de mest købte mønter af ETH-hvaler, og som et resultat steg dens handelsvolumen med over 200 %.

Ifølge Whalestats er KISHU fjerde blandt de mest købte mønter af ETH whale wallets.

''De øverste 1.000 Ethereum-tegnebøger er i gennemsnit150,39 millioner dollars værd og har et gennemsnit på 40.404 ETH, 39 tokens og 1 NFT.''

Ethereum er førende og tæt fulgt af USDC token på listen. NuCypher (NU) er på den anden side det mest handlede token af de største ETH-hvaler.

I mellemtiden er Shiba Inu den førende mememønt blandt mange ETH Whales-holdere. Ifølge Whalestats rummer den største ETH-hval mere end $1,27 milliarder SHIB-tokens.

Vedtagelse af en meme-mønt af hvaler er et tegn på bedre dage for meme-krypto-samfundet.

Kishu Inu trender på Binance

En anden grund til det nuværende bullish momentum er deres seneste meddelelse om, at mønten trender på Binance efter at have opnået en fjerde plads.

#4 on the trending list, soon #1 on the most traded projects – one by one we will tackle each milestone and show what we’re made of. Let’s go Kishu army! 🚀🐶💥❤️@binance @HuobiGlobal @kucoincom @cryptocom @krakenfx https://t.co/EiRLWQMqMs — Kishu Inu (@InuKishu) February 26, 2022

Kishu Inu NFT trailer

Desuden havde KISHU også droppet en trailer af sin KISHUVERSE NFT tidligere, hvilket begejstrede fællesskabet.