Krypto-rollen ved World Economic Forum i Davos 2022

De mest magtfulde mænd og kvinder i verden er mødt op i Davos i Schweiz for at deltage i World Economic Forum. De forskellige fora handler i høj grad om den russiske invasion, inflation og skatter. Men bitcoin og kryptovaluta er heller ikke negligeret.

WEF er en årlig, international samling af ca. to tusinde politikere, repræsentanter for erhvervslivet og internationale organisationer, akademikere, civilsamfundsorganisationer og journalister.

Kryptovaluta dominerer Boardwalk

Ifølge nyhedsbureauet Reuters dominerer kryptoselskaberne Davos Promenaden. Det er en gade i nærheden af kongrescentret, hvor man kan spise og shoppe. Under den årlige WEF er promenaden traditionelt overtaget af banker og andre store finansielle aktører.

I år er det fremtidens tur. Der er tilsyneladende blevet tjent mange penge under bullmarket i kryptosektoren, da mange virksomheder har råd til at være på Davos Promenade. Målet er naturligvis at overbevise politikere og erhvervsledere om deres projekt.

“Et stort skridt for kryptoindustrien, fordi de altid var anti-Davos,” sagde en industridelegeret til CNBC. Det gælder især for bitcoinere, da bitcoin blev designet som reaktion på fiaskoen i en centraliseret monetær verden. Med alle de magtfulde mennesker i Davos udstråler WEF bare, at de er for en central magt. Bitcoin er ikke repræsenteret af nogen, men det diskuteres ofte nok af deltagere i WEF og på Davos Promenade.

Pizza og NFT’er

For eksempel uddelte virksomheden Tether (kendt for stablecoin USDT) gratis pizzaer på Davos Promenade sidste søndag. Dette var til ære for bitcoin pizza dag.

RollApp, som sælger ikke-fungible tokens (NFT’er), har oprettet en NFT-butik på hovedgaden for at promovere de digitale samleobjekter. I en tale til Reuters og CNBC siger deltagerne, at kryptosektoren har overtaget 50-60 procent af butikkerne og barerne på Davos Promenade.

Men kryptovaluta spiller ikke kun en rolle på strandpromenaden, den starter ved ankomsten. WEF-besøgende blev bombarderet med skilte, der reklamerede for stablecoin-udsteder Circle og kryptomægler Bitcoin Suisse, da de stod af deres fly i Zürich eller tog i Davos.

Men krypto blev også diskuteret under WEF. Jeremy Allaire, formand og CEO for Circle Pay, og Brad Garlinghouse, CEO for Ripple, sad side om side i mandags for at diskutere pengeoverførsler og digitale penge under en briefing. Ifølge Allaire er verden på vej mod en situation, hvor konceptet med en grænseoverskridende betaling lyder lige så skørt som konceptet med en grænseoverskridende e-mail.

Ray Dalio taler om bitcoin

Milliardær og hedgefondsmanager Ray Dalio er også i Davos. Han talte om dette på den amerikanske nyhedskanal CNBC og diskuterede forskellige emner.

Han udtrykte sig pessimistisk om den amerikanske økonomi og den amerikanske centralbanks politik:

“Federal Reserve vil sælge, enkeltpersoner vil sælge, udlændinge vil sælge, og USA’s regering vil sælge, fordi den skal finansiere sit underskud. Der vil være et udbuds-/efterspørgselsproblem, som vil resultere i en klemme.”

Kontanter er skrald

Dalio sagde, at kontanter stadig er skrald. “Selvfølgelig er kontanter stadig skrald,” sagde Dalio. “Ved du, hvor hurtigt du mister købekraft i kontanter?”

“Når jeg siger, at kontanter er spild,” præciserede Dalio, “mener jeg alle valutaer i forhold til euroen, i forhold til yenen. Alle disse valutaer, ligesom dem fra 1930’erne, vil falde i forhold til varer og tjenesteydelser.” Samtidig kalder han kryptovaluta for digitalt guld.

Bitcoin er digitalt guld

“Især kryptovalutaer, jeg synes, blockchain er fantastisk,” sagde Dalio. ”Men lad os kalde det digitalt guld. Jeg tror, at digitalt guld, som ville være en slags bitcoin, er noget, der sandsynligvis i diversificeringens interesse for at finde et alternativ til guld, har en lille plet mod guld og derefter mod andre aktiver.”

Med den lille plet mener han investorernes porteføljer. At dette kommer ud af Ray Dalios mund er sigende. For at illustrere, hvem han er: i 1975 grundlagde han sin Bridgewater-fond. Bridgewater er nu verdens største hedgefond med cirka 150 milliarder dollars i kapital. Siden starten har fonden udbetalt 52,2 milliarder dollars til investorer, mere end nogen anden hedgefond i verden.

Nye indsigter

Alligevel kan du (endnu) ikke sammenligne Dalio med Michael Saylor. Dalio råber ikke fra hustagene, at bitcoin er den bedste opfindelse siden det skivede brød. Men det er bemærkelsesværdigt, at hans mening om bitcoin har ændret sig betydeligt siden Davos 2020. Han sagde dengang, at bitcoin ikke var penge, fordi det ikke fungerede som en værdiopbevaring eller et byttemiddel. Dalio har nu bitcoin i sin personlige portefølje.

Statsminister Rutte deltager i World Economic Forum (WEF) i to dage. Finansminister Kaag, forsvarsminister Ollongren, minister Van Gennip for sociale anliggender og beskæftigelse, minister Schreinemacher for udenrigshandel og udviklingssamarbejde og statssekretær Heijnen for infrastruktur og vandforvaltning vil også rejse til Davos.