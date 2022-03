Efter lanceringen af den forbedrede kontrakt kan brugere trække deres LUSD, protokollens USD-tilknyttede stablecoin, tilbage fra den gamle kontrakt og genindsætte den i den nye for hurtigere rebalancering. Liquity stiger som et resultat – den tilføjede 36% til sin værdi i dag.

Denne artikel giver information om, hvad Liquity er, om det er en værdifuld investering, og de bedste steder at købe Liquity, hvis du beslutter dig for det.

Liquity er en decentraliseret låneprotokol bygget på Ethereum. Ether-indehavere kan trække lån i form af deres indfødte token LQTY med algoritmisk justerede indfrielses- og låneudstedelsesgebyrer.

Liquity opkræver et engangslånegebyr, der er fastsat på forhånd som en procentdel af det udtrukne beløb. Det kan være så lavt som 0,5 %.

Brugere kan låne stablecoin LUSD rentefrit mod deres ETH brugt som sikkerhed. De kan således få et ETH-støttet lån uden tilbagevendende omkostninger.

Liquity har en fordel i forhold til andre decentraliserede låneprotokoller, idet den ikke opkræver variabel rente i løbet af låneperioden. Disse satser kan ændre sig vilkårligt og uforudsigeligt.

Ifølge Tech News Leader vil Liquitys pris næsten fordobles på et år: fra i øjeblikket $3,19 til $6,09. Om 5 år forudser de, at Liquity vil være $18,49 værd, og det vil handle for $116,32 et årti fra nu af.

