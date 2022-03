Da El Salvador blev det første land til at adoptere Bitcoin som lovligt betalingsmiddel i september, gik spændingen gennem kryptovaluta-verdenen. Det var et stort skridt for krypto som helhed og en svimlende indikator for, hvad fremtiden kunne byde på. Snart begyndte entusiaster at spekulere i, om et andet land ville følge efter.

De fleste troede, at det ville være endnu et lavindkomstland, da svage valutaer typisk er meget tilbøjelige til at skifte markedsmiljø og høj inflation. Panama var måske favoritten, da de hurtigt annoncerede et lovforslag om at gøre Bitcoin lovligt betalingsmiddel efter El Salvadors beslutning sidste år. Paraguay var et andet gæt, der ofte svævede, understøttet af deres regning for at regulere Bitcoin-minedrift og handel inden jul. Alle frontløberne så ud til at være latinamerikanske lande, men Honduras og Guatemalas rygter cirkulerede også på internetfora.

Ingen fik det dog rigtigt. For i går blev vinderen annonceret som…en lille by i det sydlige Schweiz ved navn Lugano.

Med en befolkning på 62.000 er Lugano den niende største by i Schweiz. Den er smukt placeret ved Lugano-søen og ser lige så idyllisk ud som en Windows-pauseskærm.

Så hvad betyder krypto nyheden?

Lugano har spillet det lidt anderledes end El Salvador, der gik all-in på Bitcoin alene. Den schweiziske by har annonceret, at Tether og LVGA (en CHF stablecoin) samt Bitcoin nu er "de facto" lovligt betalingsmiddel.

El Salvadors satsning på Bitcoin er meget mere virkningsfuld og økonomisk konsekvens på en makroskala, og ikke kun for det faktum, at det er et land snarere end en lille by som Lugano. Men dermed ikke sagt, at dette ikke vil ændre noget i Lugano.

Borgerne kan nu betale skat i krypto, såvel som parkeringsbøder, studieafgifter og offentlige tjenester. 200 virksomheder forventes også at modtage betaling for varer og tjenesteydelser. Så selvom Bitcoin ikke er på lige fod med den schweiziske franc, synes jeg, det er særligt interessant, at stablecoins er inkluderet som en mulighed for borgerne.

En gentagen kritik af El Salvadors beslutning var de skadelige virkninger, som Bitcoins berygtede volatilitet ville have, når den blev vedtaget som lovligt betalingsmiddel. Men med stablecoins er prisen naturligvis ikke et problem i betragtning af koblingen til fiat. Det giver borgerne en pæn ekstra mulighed – vil du beholde din opsparing i stablecoins, landbrugsudbytte på en DeFi-protokol, før du problemfrit overfører kontanter til din parkeringsbøde? Det er nu muligt.

Kritik

Selvfølgelig vil folk kritisere denne nyhed som meningsløs og et reklamestunt. Men i virkeligheden, hvad er der dårligt ved det? Her taler vi om en by med 62.000 indbyggere midt i Europa, som ellers aldrig ville være sket. Hvad har byen at miste? Blockchain-startups, krypto-unicorns og freelance-entusiaster er alle målet for denne ændring, men selvom det kun fører til et lille bump i turismen, er det stadig en gevinst.

Som jeg sagde ovenfor, er lovens omfang så lille, at det er usandsynligt, at det vil forårsage nogen alvorlige konsekvenser, såsom hvad skeptikere på El Salvador hævder. IMF, der i sidste måned opfordrede El Salvador til at "indsnævre anvendelsesområdet for Bitcoin-loven ved at fjerne Bitcoins status som lovligt betalingsmiddel", vil ikke banke på Luganos borgmesterkontor lige nu. Bekymringen omkring finansiel integritet, beskyttelse af borgere og skattemæssige forpligtelser (i betragtning af El Salvadors lille pulje af offentlige ressourcer) vil ikke være en bekymring i Schweiz.

Tether

Tether er i partnerskab med Lugano, hvor den tekniske chef Paolo Lugano sagde ved gårsdagens Plan B-begivenhed, at firmaet havde midler på 3 millioner schweizerfranc sammen med Lugano-embedsmænd for at skubbe til vedtagelsen af Bitcoin, Tether og LVGA-tokenet. Han gentog hovedmålet – et initiativ fokuseret på at gøre byen til et levende blockchain-hub i Europa.

Det er en sjov episode i den spændende kryptoverden, og det bliver interessant at spore, om Lugano kan tiltrække talenter, virksomheder og handlende til deres smukke by.

Så hvem bliver den næste?