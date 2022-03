Rusland, sanktioner, krypto – ja, tre ord, der i denne uge har informeret et af de mest diskuterede emner i kryptorummet.

Vi ved, at Rusland angreb Ukraine, og at en krig er i gang. Dette har til gengæld tiltrukket hårde sanktioner fra tværs af europæiske nationer og USA.

Og midt i alt dette er der en simpel hypotese om, at krypto kunne give russiske oligarker en måde at omgå sanktioner på. Selvfølgelig skal krypto være i stand til at gøre dette, givet karakteristika, der er iboende for den spirende teknologi.

Men det bliver ikke nemt, og Coinbase CEO Brian Armstrong har delt sine synspunkter om grunden til dette.

Derfor mener Coinbase, at krypto ikke vil være ideel til russiske oligarker

Ifølge Coinbase CEO Brian Armstrong er det muligt, at en velhavende russer tæt på præsident Vladimir Putin kan forsøge at unddrage amerikanske sanktioner ved at bruge krypto.

Men når man ser på de fremherskende omstændigheder omkring Rusland, er krypto muligvis ikke, hvad en oligark, der forsøger at forblive anonym eller diskret, ville se ud til at bruge til at "snige" enorme mængder penge rundt.

Og det bliver endda hårdere, da den likviditet, man måske har brug for for at lette dette på de største børser – de fleste af dem tilgængelige i USA og andre store lande, der ønsker at håndhæve sanktioner. Som sådan vil kryptovirksomheder i disse lande sandsynligvis følge loven og gøre det vanskeligt for Rusland eller de sanktionerede personer.

Ved at dele sine tanker om netop dette emne bemærkede Coinbase-chefen:

“Enhver amerikansk virksomhed skal følge loven – det er lige meget, om din virksomhed håndterer dollars, krypto, guld, fast ejendom eller endda ikke-finansielle aktiver. Sanktionslove gælder for alle amerikanske personer og virksomheder. Så det ville være en fejl at tro, at kryptovirksomheder som Coinbase ikke vil følge loven. Selvfølgelig vil vi det.”

Han tilføjede, at screening af kunder er en del af loven, og at globale overvågningslister giver nyttige oplysninger, der hjælper børsen med at blokere flagede personer, IP-adresser, konti eller transaktioner.

Armstrong forklarer derefter, hvorfor han ikke mener, "at der er en høj risiko for, at russiske oligarker bruger krypto for at undgå sanktioner.":

"Fordi det er en åben hovedbog, og derfor ville det være mere sporbart at forsøge at snige en masse penge gennem krypto end at bruge amerikanske dollars kontanter, kunst, guld eller andre aktiver," sagde han.

Blockchain-sporbarhed og overholdelse af loven vil ikke gøre det let for de,, der ønsker at bruge kryptovalutaer for at undgå sanktioner.

At a webinar this morning, the National Security Council's director of cybersecurity Carole House says the scale that Russia would need to circumvent all financial sanctions “would almost certainly render cryptocurrency as an ineffective primary tool for the state." — Hannah Lang (@hannahdlang) March 2, 2022

Coinbase blokerer ikke alle russere

Opfordringer til at forbyde alle russere at få adgang til tjenester på kryptobørser er også blevet fremsat, herunder fra embedsmænd i Ukraine. Men Armstrong siger, at Coinbase ikke vil tage det skridt.

“Vi forbyder ikke præventivt alle russere at bruge Coinbase. Vi mener, at alle fortjener adgang til basale finansielle tjenester, medmindre loven siger andet,” bemærkede han.

Ifølge ham vil det påvirke de mennesker, for hvem krypto er en buffer i disse tider, hvor rublen er deflateret massivt.

"Mange af dem [almindelige russere] er sandsynligvis imod, hvad deres land gør, og et forbud ville også skade dem," mente han.

Men ligesom andre regulerede virksomheder følger Coinbase loven, og hvis den amerikanske regering beder den om at blokere eller forbyde visse brugere, vil firmaet følge de nævnte love.

Armstrong opsummerede sit syn på hele spørgsmålet ved at sige, at Coinbase også vil arbejde for at hjælpe ukrainere med at få adgang til de kryptotjenester, de har brug for.