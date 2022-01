Kryptomarkedet som helhed er bearish, især top 20. DJ30 (+0,68%) og SPX500 (+0,64%) nåede friske højder i går i den første handelssession i 2022. NASDAQ100 (+1,2%) lukkede også højere. Tesla var den enestående performer på SPX500 og steg 13,5 % efter at have smadret analytikernes salgsforventninger.

Top kryptoer

De fleste af top 20 efter markedsværdi har mistet værdi, med Polkadot og Algorand som undtagelser i top 12. Solana faldt med mere end 3 %, Cardano og BNB faldt med mere end 2,5 %, og XRP faldt med mere end 2 %. Bitcoin handlede over $46.000, et fald på cirka 1,5% i skrivende stund.

Live NEAR Protocol-prisen er i dag $17 med et 24-timers handelsvolumen på $1,4 milliarder. NEAR Protocol, som er nummer 15, er steget med næsten 20 % inden for de sidste 24 timer.

Fantom, rangerende som #19, handlede til $2,89 i skrivende stund. Det er steget med 19 % inden for de seneste 24 timer. Den er ubarmhjertig, da den korrigerer sin tidligere tilbagetrækning. Det har været på et konstant tyreløb siden den 13. december 2021, og analytikere mener, at det vil genvinde sin ATH på $3 inden udgangen af januar.

En anden vinder er ATOM, symbolet for Cosmos. Dens pris er i dag lidt over $39 med en 24-timers handelsvolumen på $2 milliarder. Dens oprindelige token, ATOM, er steget med 10 % inden for de sidste 24 timer.

Top movers

Hathor er den største top 100 vinder i dag med gevinster på 25 %. Den arrangerer sine transaktioner i en DAG – uden for blokkene – som bekræftes af blokkene. Dette design tillader angiveligt Hathor at være meget skalerbar og decentraliseret. Hathor sigter mod at tackle kompleksiteten ved at skabe et nyt token. Tokens i netværket vil angiveligt fungere med samme skalerbarhed og sikkerhedsparametre som det native HTR-token.

Ravencoin er nummer to med gevinster på 17%. Det er et digitalt peer-to-peer-netværk, der har til formål at implementere en use case-specifik blockchain, designet til effektivt at håndtere aktivoverførsel mellem parter.

Velas og Secret steg begge 13 % i dag. Velas fakturerer sig selv som verdens hurtigste EVM blockchain, der muliggør op til 75.000 tx/s, behandlet øjeblikkeligt, med høj sikkerhed og lave omkostninger. Secret er det indfødte token af Secret Network, en blockchain med databeskyttelse for smarte kontrakter som standard, hvilket giver dig mulighed for at bygge og bruge applikationer, der er både tilladelsesfri og privatlivsbevarende. Denne funktionalitet beskytter brugere, sikrer applikationer og låser op for hundredvis af aldrig-før-mulige use cases til Web3.

Akash er verdens første decentraliserede cloud computing-markedsplads og DeCloud for DeFi. Det er også steget 13 % i dag. Tezos er steget 12% i de sidste 24 timer.

Trending

Saitama, et fællesskabsdrevet token og platform, der ønsker at udvikle løsninger til at uddanne den næste generation af investorer og gøre krypto simpelt og sikkert for alle, er steget næsten 50 % i dag. Det startede som en mememønt, men udvidede sig til sidst ud over det. Det vælter ind med nyheder om en potentiel Binance-notering.

Shuna Inuverse, et næste generations gaming NFT-værktøjsinitiativ, er dagens største trendmønt med en værdivækst på 831 %.