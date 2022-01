MATIC vs LRC – Hvilken er den bedste investering?

De forskellige problemer, som Ethereum blockchain står over for, har gjort det til et let mål for lag-2-projekter. Lag-2 blockchains er dem, der er knyttet til en lag-1 blockchain for at hjælpe med at levere specifikke løsninger. De inkluderer zk-Rollups, Optimistic Rollups, sidechains og Plasma. Af alle skaleringsløsninger til Ethereum blockchain er Polygon og Loopring de mest populære.

Oprindeligt blev Polygon kaldt Matic, da den blev lanceret i 2017 af Jaynti Kanani og tre andre. Men i februar 2021 blev det omdøbt til Polygon, en platform, der hjælper Ethereum med at løse sit problem med skalerbarhed. Det sænker transaktionsomkostningerne, øger hastigheden og forbedrer sikkerheden. Det kaldes undertiden Ethereums internet af blockchain på grund af dets tværkædede funktionalitet.

Loopring blev oprettet i 2017 af Daniel Wang for at være vært for automatiserede markedsskabere (AMM'er). Den bruger zk-beviser til at hjælpe med transaktionshastighed og effektivitet. Den har også on-chain datatilgængelighed, som består af ordreringe, ordreminere og ordredeling. Det understøtter lave omkostninger, høj gennemstrømning og non-depot-DEX'er.

Selvom de begge er skaleringsløsninger, tjener Loopring kun DEX'er, og Polygon fungerer på alle platforme fra DeFi til NFT'er, DEX'er og dApps. Dette indebærer, at Polygon er mere alsidig end Loopring. Mens Polygon kan håndtere omkring 7.000 transaktioner i sekundet, kan Loopring kun behandle 2.000. Samtidigt opkræver Polygon mindre ($0,25) end Loopring ($0,74) for Ether-baserede transaktioner.

Både MATIC og LRC har gennemgået hurtige prishandlinger, fra henholdsvis $2,92 i december 2021 til $1,73 lige nu og fra $3,75 i november 2022 til $1,00 nu. På grund af dets lave gebyrer, hastighed, skalerbarhed og talrige use-cases ville MATIC være en god investering. Dette er tydeligt med dens almindelige vedtagelse.

Det er placeret på en 15. plads med en markedsværdi på 11,8 milliarder dollars sammenlignet med Loopring, som er placeret på en 83. plads med en markedsværdi på 1,2 milliarder dollar. Begge koster stadig mindre end $2 og er blevet forudsagt at klare sig tre gange før året slutter. Beslutningen om den bedste investering vil afhænge af deres anvendelsesmuligheder. Baseret på dette er MATIC den bedste investering.

Når det er sagt, bør du gå videre og foretage bedre research, før du investerer i et token. Vær sikker på, at du investerer de penge, du har råd til at tabe. Handl klogt.