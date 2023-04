Metacade Investering stiger til $16.35m Imens Krypto Bull Run Får Momentum

Nyheder fra krypto markederne er blevet oversvømmet i de seneste uger, idet markederne er ved at vride sig løs af krypto vinterens kløer, og det kommende krypto bull run tager fart. Og ingen steder er forbedringen af forholdene blevet mærket mere end i GameFi sektoren, som fortsat ser imponerende gevinster, der bliver fordelt på de store navne i krypto gaming sektoren.

Den virkelig gode nyhedshistorie for krypto markedet er dog historien om den virtuelle play-to-earn (P2E) spillearkade, Metacade (MCADE), som har overgået alle forventninger i dets seneste presale event, som har rejst utrolige $16.35m. MCADE forventes at give imponerende resultater, når platformen bliver noteret på de førende krypto børser Uniswap og Bitmart i april 2023.

Metacades omfattende indtjenings mekanikker er uovertrufne inden for GameFi sektoren, hvilket gør det til en af de mest eftertragtede investeringsmuligheder i takt med, at krypto bull run’et kommer op i omdrejninger.

Alt hvad du behøver at vide om MCADE krypto børs noteringen

Metacades enormt succesrige token presale har opbygget enormt momentum blandt sine tidlige investorer, som ser ud til at sprede sig ind i den offentlige bevidsthed i takt med, at tokenet gør sig klar til at blive noteret på førende krypto børser. MCADE IDO skal lanceres i denne uge med token noteringen på UniSwap til $0.022.

Denne længe ventede P2E platform kombinerer nogle af de mest vanedannende online spiloplevelser, der findes noget sted på blockchain med et omfattende krypto belønningssystem, der tilbyder brugere uovertrufne muligheder for at opnå en passiv indtægt online, mens de gamer.

Ud over UniSwap noteringen den 6. April, vil MCADE token vil også blive noteret på Bitmart i april og MEXC i begyndelsen af maj. Disse kommende børsnoteringer kan producere voldsomme købs handlinger på tokenet og hjælpe det med at fastslå sit ry som en af de bedst præsterende nye investeringer i 2023.

Imens den tidligste presale investor fik fat i MCADE tokens til den fyrstelige sum af $0.008, kom andre investorer ombord under ICO’en til en højere pris på grund af den hastighed, hvormed efterspørgslen spredte sig under presale eventet. Når man sammenholder det med det faktum, at hver runde af presalet meldtes komplet udsolgt, tokenets knaphed ved noteringen og den ekstremt attraktive projekt plan, ser det ud til, at MCADE kan stige til usete niveauer af værdi i de kommende uger og måneder.

Hvor højt går MCADE i år?

GameFi revolutionen fortsætter med at ramme nyhedsoverskrifter i krypto markedet i takt med, at der kommer gang i det nye krypto bull run. Det betyder, at Metacade er ankommet på det helt rigtige tidspunkt til at kunne høste det fulde udbytte af markedskræfterne. Projektet har allerede fanget interessen hos eksperter, der er ivrige efter at se, om MCADE kan holde sit løfte og nærme sig $1 barrieren ved udgangen af 2023.

Den mangfoldige spiloplevelse, som platformen tilbyder, giver den en stor konkurrencefordel i forhold til andre GameFi titler, som primært er afhængige af en enkelt titel eller gameplay oplevelse for at tiltrække fans. Der kræves en samlet markedsværdi på 2 milliarder dollars, før MCADE kan ramme $1, så der er masser af hårdt arbejde forude – men det kræver en mere end ualmindeligt modig sjæl at benægte, at der er potentiale for, at det kan ske.

Dette pris potentiale er drevet af den række af incitamenter, der er til rådighed for at fremme fastholdelse af brugere, især uden for den traditionelle P2E sfære. Som et resultat er dets omfattende belønningssystem indstillet til løbende at forbedre brugeroplevelsen, hvilket sandsynligvis vil føre til øget efterspørgsel efter MCADE som et utility token, selv før det overgår til at indtage sin værdi som en governance token.

Hvad er Metacade?

Metacade er gearet til at revolutionere online gaming ved at bygge den mest omfattende virtuelle P2E arkade, der positionerer sig som et vigtigt medlem af den spirende GameFi sektor. Metacades ambitiøse whitepaper opstiller sine mål om at opbygge det største online fællesskab af gaming entusiaster og krypto fans takket være dets innovative belønningssystem, der giver brugerne adskillige muligheder for at opnå en indkomst, ikke kun gennem gameplay, men via token-indsats og social interaktion med fællesskabet.

Det native MCADE token giver investorer en spændende og en once-in-a-lifetime mulighed takket være dens omfattende nytteværdi, fremragende tokenomics og faste begrænsede forsyning, der alt sammen kan være med til at presse prisen på MCADE op meget hurtigt.

Hvordan virker MCADE?

MCADE er det native token i Metacade økosystemet og er brændstoffet bag platformens forskellige og vidtfavnende funktioner. Ud over at agere udvekslingsmedie på tværs af hele platformen, driver MCADE også det vigtige belønningssystem. Dette enorme niveau af nytte sikrer, at efterspørgslen efter tokens forbliver konsistent i takt med, at brugerbasen slutter sig til platformen, hvilket potentielt betyder, at tokenet kan nå til det punkt, hvor udbuddet bliver overskredet.

Ud over den høje nytteværdi som MCADE tilbyder, driver den også en af platformens mest attraktive og innovative funktioner, Metagrants. Denne ordning giver udviklere mulighed for at ansøge om krypto finansiering for at støtte udviklingen af nye titler, udelukkende til Metacade. Hver ansøgning kommer ind i en pulje, før den frigives til MCADE fællesskabet til afstemning. De titler, der får flest stemmer, går i produktion ved hjælp af krypto finansiering der støtter nye projekter.

Dette bidrager til fastholdelse af brugere takket være den regelmæssige evolutionære karakter af spændende nye titler, samtidig med at det sikrer, at medlemmer føler sig fuldt engagerede i platformens løbende udvikling.

Er MCADE en god investering?

Mens det næste bull run tager fart og begynder at skabe overskrifter i krypto markeds nyheder, er Metacade unikt positioneret til at kunne fortsætte sin utrolige og spændende rejse. Dens kommende udgivelse på to af de mest kendte krypto børser kan være det første skridt i MCADEs raket-lignende stigning takket være opbakningen af dets innovative P2E økosystem og imponerende vision for fremtiden for krypto gaming.

Metacade har allerede vist sig at være et vidnesbyrd om innovationskraften i Web3 æraen. Det ser ud til at fortsætte, alt imens projektet tager hul på det næste trin i sin spændende rejse for at blive en af de mest profitable krypto investeringsmuligheder i 2023.