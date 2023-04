Telegram Investor Grupper Summer, Mens AltSignals Annoncerer Sit Krypto Presale

AltSignals annoncerede et utility token presale for ASI, der låser op for næste generations AI handelsindsigt

Den populære platform har mere end 52.000 brugere og kan prale af utrolige anmeldelser

ASI presalet ser ud til at blive en af de bedste investeringsmuligheder i 2023

Krypto verdenen ser ud til at have fundet en favorit metode til at udveksle ideer efter at have valgt instant messenger-tjenesten Telegram til dets kommunikationsbehov. Det betyder ofte, at den tidligste chance for at se førsteklasses krypto presale er på tværs af applikationen.

Opmærksomme Investorer er i øjeblikket vidne til en bølge af spænding, der skyller ind over Telegram på grund af den kommende AltSignals krypto presale bekendtgørelse. Mange inden for området ser presalet som en sjælden mulighed for at få enorme overskud takket være projektets stærke tilbud og vigtige evne til at udnytte dets enorme bruger fællesskab.

AltSignals kan prale af mere end 50.000 krypto handlere i sin brugerbase og har bygget sit omfattende fællesskab takket være styrken af sine produkttilbud. Denne etablerede base, sammen med en stærkt nedsat presale pris på et token understøttet af et enormt succesfuldt produkt, er solide årsager, der bidrager til spændingen sammenholdt med ASI, der giver adgang til ActualizeAI – den næste evolution inden for premium-signaler.

Hvad er AltSignals?

AltSignals har skabt sit ry ved at levere handelssignaler af ekstrem høj kvalitet på tværs af daglige kryptohandler, Binance futures, Forex, CFD og aktier. Den måske klareste indikator for, hvor stærkt dens kundebase værdsætter brugeroplevelsen, er AltSignals Trustpilot score med over 500 “Fremragende”-bedømmelser og en samlet vurdering på 4,9/5.

Efter at have opbygget et dedikeret fællesskab på mere end 50.000 brugere siden lanceringen i 2017, har AltSignals etableret sig som markedsledere i at hjælpe alle niveauer af tradere med at tjene penge hver dag med utrolige resultater takket være vejledning fra platformen.

AltSignals bygger et indikator værktøj kendt som ActualizeAI, som bruger avanceret, AI der udnytter naturlig sprogbehandling og sentiment analyse til konstant at scanne markederne for at finde maskinlæringsdrevne handels muligheder og kommunikere dem så hurtigt som muligt til tradere, hvilket giver dem et afgørende forspring i forhold til konkurrenterne og giver dem mulighed for at maksimere deres overskud som et resultat heraf.

Signal succes raterne taler for sig selv, da AltSignals-teknologi har leveret en succesrate på 70-83% på ETH- og BTC-handler. Denne succesrate er et kritisk bevis, der forklarer platformens enorme popularitet og betyder, at ASI presalet sandsynligvis er bestemt til lignende succes.

Hvordan fungerer AltSignals?

AltSignals udnytter både fundamental analyse og teknisk analyse for at give et komplet datasæt til de avancerede algoritmer, der bruges til at identificere handler. Med tilføjelsen af maskinlæring vil dens mønstergenkendelse praktisk talt blive uovertruffen og hjælpe med at drive de enorme succeser, der er set indtil videre.

Den nuværende teknologi, AltAlgo™, har givet utrolige resultater for tradere og har styrket AltSignals position som markedsleder inden for profitmaksimerende handelssignaler på tværs af en række forskellige markeder. Dette har gjort det muligt for utallige handlende at slå konkurrenterne og få mest muligt ud af deres handler.

Denne gennemprøvede teknologi har leveret mere end 3.700 afgørende signaler til handlende, og med læringsmateriale og coaching til at støtte tradere på alle niveauer kan AltSignals være et af de største samarbejder af dygtige krypto handlere derude – hvilket er fundamentet for spændingen for den næste fase af produktets udvikling.

ASI presalet markerer også lanceringen af ActualizeAI Club, hvor token indehavere kan bruge deres ASI tokens til at tilmelde sig eksklusiv beta-adgang til alle nye udgivelser. Gruppen tilbyder en værdifuld måde til at holde kyndige forhandlere foran markederne. Deltagelse og engagement i gruppen giver også brugerne mulighed for at tjene endnu flere ASI tokens, der lanceres i 1. kvartal 2023.

Hvad er ASI?

ASI tokenet er bygget på Ethereum blockchain, hvilket giver et højt sikkerhedsniveau for ASI indehavere. Selve tokenet er et utility token med vigtige funktioner på tværs af AltSignals platformen, hvor ASI ejerskab er fundamentalt for at få adgang til forskellige, eksklusive områder af platformen og ekstra typer af signaler, såsom dem til ActualizeAI produktet.

ASI bliver nøglen til tidlig adgang til handelssignaler forud for andre handlende, og den konkurrencefordel, som dette giver, forventes at kunne levere enorme gevinster for tokenet. Efterhånden som brugerne strømmer til platformen, vil denne fordel med sikkerhed være en grundlæggende drivkraft, der bygger videre på den utrolige interesse, der allerede indtil nu er blevet demonstreret i projektets presale.

Tokenet spiller også en rolle i at muliggøre værdiudveksling på tværs af AltSignals platformen, såsom adgang til uddannelsesressourcer og mere til. Dette høje niveau af nytteværdi betyder, at mange forventer at se et stort købspres for ASI, som burde drive prisen på tokenen yderligere op. Som om det ikke var nok, vil ASI tokenet have en 3-5-årig tilbagekøbs- og afbrændingsplan for at sikre en deflationær effekt på udbuddet af ASI – hvilket sandsynligvis vil drive prisen på tokenet op.

Betragtes ASI som en god investering?

Erfarne krypto investorer ved, at krypto presales kan afgive enorme afkast med adgang til meget nedsatte priser og begrænset bevidsthed om projektet, hvilket skaber et markant værdiudsagn. ASI krypto presalet er et utroligt eksempel på dette, der giver investorer en unik mulighed for at komme ombord på et projekt, der er på vej til storhed.

Med projektets allerede enorme brugerbase og solide anmeldelser bag sig, forudser analytikere en lys fremtid forude for AltSignals og dets ASI i overensstemmelse hermed, hvor presalet allerede har rejst $112k på bare 1 dage. Da mange allerede spekulerer i, om tokenet vil smadre gennem $1-barrieren i 2023, er der ingen tvivl om, at ASI indehavere vil have et spændende 2023 foran sig.