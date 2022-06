Ny folkeafstemningsledet styringsstruktur foreslået for Polkadot

Polkadot, der er den ellevte største kryptovaluta med en markedsværdi på over $7 milliarder, vil muligvis gennemføre en fornyelse af hele styringssystemet.

Regering 2

Forslaget, der går under navne Gov2, mens det er under udvikling, kan overordnet opsummeres som at stræbe efter at øge både decentraliseringen og beslutningseffektiviteten på netværket. For at gøre dette vil folkeafstemninger være den eneste førsteklasses beslutningsmekanisme. Den vil stå i kontrast til den nuværende styringsform, idet mange beslutninger vil kunne tages samtidigt.

Med det system, der har været på plads de sidste par år, har en teknokratisk komité styret emner såsom tidslinjer; en godkendelsesstemt, valgt udøvende “regering” har administreret parametre, admin og udgiftsforslag; for alt andet har et generelt afstemningssystem været på plads, hvor langsigtede interessenter belønnes med øget indflydelse.

Nuværende ulemper

Dette nuværende system har tjent til at begrænse antallet af beslutninger, der sker på én gang, givet den enkelte “alt eller intet” folkeafstemningsmodel – dette vil sige, at alle folkeafstemninger kommer med den mest mulige magt. Til dels på grund af dette kan der kun stemmes om én fællesskabs afstemning ad gangen, og disse afstemninger vil som standard vare adskillige uger. Derudover er den valgte direktion et centraliseret organ, der heller ikke er anonym, og vil derfor kunne blive presset på den ene eller anden måde.

Det nuværende system kommer dog også med en række funktioner, der ikke vil blive ændret her. For eksempel skulle 50% af den samlede andel i systemet, hvis de efter deres mening har tilstrækkelig overbevisning, i sidste ende være i stand til at styre systemets fremtid. Der vil også blive tildelt en større vægt til dem, der er villige til at fastlåse deres tokens i systemet i længere tid.

Fællesskabs afstemningsmekanisme

Lad os nu tage et kig på, hvordan en folkeafstemning fungerer, da det nye netværk snart kunne være hjemsted for disse.

Når en folkeafstemning oprindeligt oprettes, så har alle fællesskabsmedlemmer nu ret til at stemme. Men den er dog endnu ikke i en tilstand, hvor den kan afsluttes eller på anden måde få sine stemmer talt med, blive godkendt og efterfølgende vedtaget. I stedet skal folkeafstemninger opfylde en række kriterier før de overføres til en tilstand, der kaldes Deciding. Indtil da forbliver de i denne tilstand som uafgjorte.

De kriterier der skal opfyldes er tredelte: For det første har alle fællesskabsafstemninger en indledende periode. Dette svarer til et påkrævet tidsrum, der skal være gået efter forslaget før afstemningen kan begynde, hvilket er ensbetydende med en varselsfrist, der reducerer muligheden for “beslutnings-sniping”, hvor en angriber, der kontrollerer en betydelig mængde stemmer vil kunne ansøge om at få et forslag vedtaget snart efter at have foreslået det, ikke at give det samlede stemmeberettigede fællesskab tid til at overveje og stemme.

For det andet skal der være plads til beslutningen. Alle sporer deres egen grænse for antallet af fællesskabsafstemninger, som kan afgøres samtidigt. Jo mere potente Origins på banen, jo lavere vil denne grænse være.

Endelig skal der betales et Decision Depositum for at afbøde for spamming eller et oppustet system.

De forslag der ikke er godkendt efter 28 dage betragtes som standard som værende afvist. På dette tidspunkt kan beslutningsdepositummet nu refunderes.

Aflysning

Selvfølgelig findes der en række problemer, hvor et forslag, der bliver stemt om, viser sig at indeholde et problem . I Gov2 findes der en særlig operation til at gribe ind på, der er kendt som annullering. Denne operation afviser øjeblikkeligt en igangværende fællesskabsafstemning uanset dens status.

Annullering er i sig selv en styringsoperation, som netværket skal stemme om for at den blive udført. Dette resulterer i et muligt tidsproblem, og for at være praktisk, så skal det være betydeligt hurtigere at få vedtaget et forslag om annullering end at få vedtaget et eventuelt forslag om et mål. Som sådan kommer annullering med sin egen oprindelse og sit eget spor med lav gennemløbstid og godkendelses-/støttekurver med lidt skarpere reduktioner i tærskler for derved at blive vedtaget.

Dette er en smart måde at balancere frygten for centralisering med effektivitetens realiteter.

Afsluttende tanker

Alt dette er naturligvis stadig kun et forslag. Ikke desto mindre er der nogle meget interessante aspekter ved Gov2, og det vil være spændende at se, hvordan det hele vil ende. Bjørnemarkeder er både en tid til at bygge og en tid til at forbedre eksisterende infrastrukturer, så det er lovende at se forslag som disse, uanset om det ender med at blive implementeret eller ej.

Gov2 forventes at blive lanceret på Kusama umiddelbart efter den afsluttende professionelle revision af dens kode. Efter en prøveperiode på Kusama vil der efterfølgende blive fremsat et forslag, som Polkadot-netværket nu vil kunne stemme om.