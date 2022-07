Mayweather er tilknyttet til adskillige svindelforetagender

Superstjerne-bokseren har fjernet enhver henvisning til hans kampagner på de sociale medier, men internettet varer dog for evigt

Han er et eksempel på de muligheder, der findes indenfor kryptovaluta, hvis man ikke plages af dårlig samvittighed

Jeg elsker kryptovaluta.

Jeg tror på, at Bitcoin er i stand til at gøre verden til et bedre sted – en digital, decentral form for valuta med et hårdt forsyningsloft, som verden aldrig tidligere har set.

Jeg tror især, at innovation indenfor stablecoins og decentraliseret finans har potentialet til at skabe et mere retfærdigt, mere demokratisk og tilgængeligt finansielt system i sammenligning med det nuværende system, som alt for ofte giver en uretfærdig fordel til dem i toppen, hvilket udvider den kløft af ulighed, der lige nu hærger så mange lande.

Men lad os dog ikke være alt for naive her – der er bestemt også mørke sider forbundet med dette vidunderlige område. Og det førnævnte potentiale, altså muligheden og drømmen om at gøre en reel forskel er langt fra blevet til virkelighed endnu.

Regulering

Uanset om du er for eller imod kryptovaluta regulering, så kommer man ikke udenom, at der her er tale om en sektor med en værdi på $1,2 billioner, der indtil videre har fået lov til at løbe helt uden tøjler. Selvom det er et temmeligt overbrugt udtryk indenfor kryptovaluta, så er det “vilde vesten” stadigvæk den perfekte måde at beskrive sektoren på. Selvfølgelig kommer dette med en række kæmpe fordele, idet innovationen nu får langt mere albuerum, hvor udviklerne har frie tøjler med ganske minimale barrierer.

Men lige så vigtige som det er at nævne disse fordele forbundet med en minimal regulering, så ønsker jeg dog ikke at diskutere disse i denne artikel. Jeg ønsker i stedet at tale om de negative eksternaliteter forbundet med dette miljø; Jeg vil derfor spendere en smule tid på at tage et kig på nogen af de skurke, der kunne operere indenfor rummet, hvor de ofte gnider sig i hænderne på bekostning af uskyldige medlemmer af fællesskabet.

Lad os lave et casestudie om en af de personer, der har været i stand til at vende systemet og den godtroende investor til deres fordel – måske mere end nogen som helst anden: nemlig Floyd Mayweather.

Floyd Mayweather

Floyd Mayweather er en bokser, der er kendt for sin spændende boksestil, ydmyge attitude og store respekt for kvinder. Okay, det var en joke.

Lad os nu tale om penge, for det er nemlig det som denne artikel i virkeligheden handler om. Mayweather blev rangeret som nummer seks på Sporticos atlet-indtjeningliste sidste år, hvor han i løbet af hele hans karriere havde tjent inflationsjusterede $1,2 milliarder. Men har du set gasgebyrerne for nyligt? Åbenbart er selv $1,2 milliarder ikke tilstrækkeligt til at få økonomien til at hænge sammen i nutidens Amerika, idet Floyd “Money” Mayweather nu har rettet sit blik mod kryptovaluta-svindel i et forsøg på at supplere sin indkomst.

Mayweathers Metaverse projekt

Mayweathers Twitter-bio kan ses nedenfor, og promoverer en form for metaverse relateret projekt med titlen “mayweverse”, som hvis du spørger mig ikke kunne lyde værre.

Det sjove ved dette er, at da dette projekt oprindeligt blev annonceret, så opgav han prompte sit Floyd NFT- projekt, som han tidligere ustandseligt havde forsøgt at promovere. Han slettede også alle tweets og offentlige opslag på hans sociale medier relateret til opslaget.

Heldigvis lever tingene for evigt på internettet, og du kan derfor kunne se et eksempel nedenfor på klassisk Mayweather – som sædvanlig ydmyg – mens han sludrer med kameraet direkte fra hans svømmebasin i et af hans palæer.

Floyd Mayweather – Floyds World NFT pic.twitter.com/tdI6tKSME5 — CT Caught In 4k 🎥 (@bestvideosofct) April 10, 2022

Endnu værre, så oplyste han ikke engang teamet (eller investorerne) bag FloydNFT om, at han ville lancere et andet projekt eller opgav det forrige. Godt gået, Floyd.

Åh, og hvad skete der med Mayweverse? Ja, det viste sig at være et svindelnummer, hvor holderne mistede alt. Holdet bag metaverset var anonymt og kunne derfor trække sig tilbage i skyggerne helt uden konsekvenser. Hvad angår Floyd, så ser det heller ikke ud til, at han vil blive udsat for nogen som helst eftervirkninger af dette, hvilket selvfølgelig er uheldigt, men desværre heller ikke det udpræget overraskende. Heldigvis bør vi klappe i vores hænder over Twitter-kontoen @bestvideosofct, idet de har offentliggjort nedenstående perle fra en af Mayweathers mange kampagner.

“Og ja, selvfølgelig er jeg pengemanden, men gæt hvad? Du kan nu blive en del af historien, eje en del af min arv, og samtidigt også tjene penge” – Floyd Mayweather

Floyd Mayweather – Mayweverse Pt 1 pic.twitter.com/gUzsxeazNV — CT Caught In 4k 🎥 (@bestvideosofct) May 5, 2022

Ethereum Max

Ethereum Max er et token, som sponsorerede Mayweathers “boksekamp” med YouTube-personligheden Logan Paul. Under kraftig promovering af Mayweather, så dukkede bokseren op til indvejningen iført en Ethereum Max-t-shirt, mens det officielle kampkort annoncerede tokenet, og billetterne kunne desuden også købes med valutaen.

Bare for sjov skyld har jeg kortlagt prishandlingen af tokenet nedenfor siden boksekampen fandt sted.

<div class=”flourish-embed flourish-chart” data-src=”visualisation/10265542″><script src=”https://public.flourish.studio/resources/embed.js”></script></ div>

Bored Bunny og Moonshot var tilsvarende promoverede svindelnumre, men hvis jeg skal være helt ærlig, så orker jeg ganske enkelt ikke at dykke ned i disse i denne forbindelse. Der findes ligeledes et væld af ældre projekter fra den forrige kryptovaluta cyklus, og her tænker jeg især på ICO’erne, der gik til nul – som Mayweather alle har promoveret.

I næsten alle tilfælde er hans Twitter-konto blevet grundigt støvsuget for kampagnerne.

Pas på folkens

Jeg tror således ikke, at jeg behøver at komme med yderligere grunde til, at Mayweather ikke er en hæderlig fyr. Han har været i fængsel flere gange for at have tævet sine kærester, og kan ligeledes prale af en meterlang liste indeholdende vold, overfald og chikane, der alle bærer hans navn. I betragtning af hans status som en utrolig begavet fighter, så fremstår de gentagne fysiske overgreb derfor som værende endnu mere modbydelige og feje.

Men det er netop denne slags moralsk konkursramte mennesker, der er i stand til at brillere indenfor kryptovaluta-området, i betragtning af manglen på regulering, såvel som hvor nemt det er for enhver at udvikle en mønt eller minte en NFT-kollektion – og efterfølgende sælge dem til masserne.

Dette er en skarp påmindelse om, at mens rettidig omhu er afgørende, når du investerer i en hvilken som helst aktivklasse, så gælder dette faktisk dobbelt indenfor kryptovaluta, hvor alle til enhver tid er i stand til at snyde alle, så længe de har en WiFi-forbindelse og ikke plages af dårlig samvittighed.