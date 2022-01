Olympus (OHM) er tæt på at nå et point of no return, da et nedadgående pres på prisen fortsætter. DAO-tokenet falder kraftigt, og da stemningen i markedet fortsætter med at favorisere en risiko-off-mentalitet, kan det tage lang tid, før OHM kommer sig. Her er nogle bemærkelsesværdige højdepunkter:

I skrivende stund handlede OHM til $64,81, et fald på omkring 4% i 24-timers intradag handel.

Derudover handler Olympus (OHM) nu til over 90 % lavere end dets rekordhøje niveauer.

Kryptomarkedskrakket vil sandsynligvis gøre prishandlingen endnu værre, med negativt pres forventet i de kommende dage.

Datakilde: Coinmarketcap.com

Olympus (OHM) – Kan det komme sig?

Mange mønter er væltet på markedet i løbet af de sidste par uger. Nogle er endda langt lavere end alle tiders højder. Så dette er ikke noget unikt for Olympus (OHM). Men det er bekymrende at se et så hurtigt fald i virkeligheden, da mønten på pressetidspunktet handlede næsten 95% fra alle tiders højder.

Men selv midt i denne modvind har projektet forsøgt at bygge op og lancerede en ny 12-måneders plan designet til at indlede et "stærkere økosystem". Om dette vil gøre noget for at løfte det nedadgående pres skal det vise sig. Men indtil videre ser det ud til, at OHM kan komme ind i et point of no return.

Burde du købe Olympus (OHM)?

Olympus (OHM), for dem af jer, der ikke kender til det, er en platform designet til at tilskynde brugere til at satse det oprindelige OHM-token. Håbet er, at OHM vil vokse til at blive en kryptoreserve, på samme måde som den amerikanske dollar er. Det lyder lidt langt ude, men da projektet blev lanceret, havde det en enorm tilhængerskare. I øjeblikket er det måske ikke det rigtige tidspunkt at købe Olympus (OHM) i betragtning af modvinden på markedet.