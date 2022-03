Det har været en rutschebane af følelser på kryptomarkedet i løbet af de sidste par dage. Med stigende volatilitet er det blevet praktisk talt umuligt at kalde dette marked. Som du netop ville forvente, har Polkadot (DOT) også svinget op og ned, men der er nogle opadrettede nu for anstændig vækst. Her er hvad vi ved.

DOT nærmer sig en afgørende efterspørgselszone, der kan udløse et anstændigt bullish løb.

Mønten handlede til $16,88 på tidspunktet for skrivningen af dette indlæg.

DOT kunne svinge op med 25%, hvis det faktisk rammer den zone.

Datakilde: Tradingview

Polkadot (DOT) – Prisanalyse og forudsigelse

Efter at have oplevet perioder med høj volatilitet ser Polkadot (DOT) ud til at nærme sig en meget afgørende efterspørgselszone på mellem $11 og $15. Dette har været en afgørende zone for tyre, og i øjeblikket er DOT lidt over det og handles til omkring $16,88.

Hvis mønten faktisk falder mellem denne tærskel, vil vi sandsynligvis se en anstændig stigning, der kan presse prishandlingen over $20. Dette vil repræsentere en gevinst på næsten 25 % i forhold til den nuværende pris.

Men denne afhandling vil blive ugyldig, hvis DOT formår at holde sig over $15-mærket. Selvom dette er muligt, tror vi ikke, det er sandsynligt. Markedet oplever en masse prisbevægelser, og faktisk ser DOT ud til at være på en nedadgående trend lige nu.

Er Polkadot (DOT) et godt køb?

Polkadot (DOT) er en af de mest lovende Ethereum-skaleringsløsninger på markedet. Det er også et populært aktiv. Hvis du vil have langsigtet krypto, der vil levere værdi i de kommende år, er DOT et anstændigt køb. Men hvis du virkelig vil have en rabat, så giv den et par dage, indtil den når at komme inden for intervallet mellem $11 og $15.