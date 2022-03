OKB (OKB) , det indfødte symbol på OKEX-børsen, har oplevet en anstændig stigning i prisen, efter at platformen annoncerede en sponsoraftale med de engelske fodboldmestre Manchester City. Handlen, som siges at være millioner af dollars værd, forventes at vare flere år. Her er hvad vi ved:

OKEX salgsfremmende materialer vil blive vist på både mænd og kvinders Man City hold.

OKB steg kort efter nyheden, men har mistet nogle af disse gevinster.

Mønten handlede til omkring $17,59 på pressetidspunktet.

Datakilde: Tradingview.com

OKB (OKB) – Hvad betyder Manchester City-aftalen?

I løbet af de sidste par måneder har globale kryptobørser intensiveret deres partnerskab med sportsenheder. Crypto.com skabte overskrifter med en række partnerskaber med store amerikanske franchiseselskaber, og Coinbase var den første børs, der sendte en annonce under Superbowl.

OKEX følger også de samme træk i et forsøg på at få flere brugere til platformen. Dette kan kun være gode nyheder for OKB-tokenet. Men på trods af den lille stigning som reaktion på denne nyhed, forventer vi stadig, at OKB forbliver meget volatil.

Faktisk, selv efter en stigning kort efter nyheden, faldt OKB igen kraftigt og handlede til $17,59. Men aftalen med Manchester City er en stor sag. Det vil bringe en masse synlighed og mærkegenkendelse for OKX.

Burde du købe OKB?

Udvekslingstokens er ofte ikke den mest populære investeringsmulighed for kryptoinvestorer. Men i tilfælde af at du leder efter et token, der tilbyder ægte nytte, så er OKB en god mulighed.

Desuden er OKEX nu en af de største børser i verden. Efterhånden som platformen bliver ved med at få mere synlighed med aftaler såsom med Manchester City, vil OKB vokse yderligere. Derfor er det noget, der virkelig er værd at købe, især lige nu, hvor det er dykket markant.