Da det bredere kryptomarked fortsætter med at vise nogle tegn på liv, har Polkadot (DOT) konsolideret gevinster omkring en meget afgørende støttezone, hvilket er et skridt, der kan udløse et 50%-rally på kort sigt. Tokenet står dog over for flere nedadrettede risici, herunder en langsommere investorsentiment. Her er dog nogle bemærkelsesværdige højdepunkter:

Polkadot (DOT) holder sig stærkt over den afgørende støtte på $15 og har gjort det de sidste par dage.

I skrivende stund handlede mønten til $17, selvom den var faldet med omkring 6% i 24-timers intradag handel.

Hvis disse gevinster faktisk opretholdes, kan DOT stige med næsten 50% i de kommende dage eller uger.

Datakilde: Tradingview.com

Polkadot (DOT) – prisanalyse og forudsigelse

Nedturen i januar for DOT har været ganske forbløffende. Faktisk mistede tokenet mellem den 16. januar og 24. januar næsten 45 % af sin værdi i et massivt blodbad på kryptomarkedet.

Men vi begynder at se nogle tegn på bedring. Det er afgørende, at DOT ser ud til at konsolidere gevinster over støtten på $15. Hvis tyre faktisk kan holde denne tærskel, så kan vi tænkes at se DOT teste sin 50-dages SMA på omkring $25.

Dette vil repræsentere et rally på omkring 50%. Men der er stadig et stort nedadgående pres på DOT. Mens støtten på $15 er stærk, vil et mere afgørende fald kunne mærkes, hvis tokenet falder under det.

Derfor skal du købe Polkadot (DOT)

I 2021 var Polkadot (DOT) en af de hotteste altcoins på markedet. Investorer, der kom tidligt ind, nyder stadig deres afkast lige nu, selv med lavkonjunkturen.

Desuden ser fremtiden for DOT ganske lovende ud, og den seneste nedtur giver dig en god chance for at komme ind på den billige måde. Du kan være sikker på, at prisen vil vende sig i det lange løb.