POWR er symbolet for Powerledger, en teknologivirksomhed, der bygger software til distribuerede og decentraliserede energimarkeder for en bæredygtig fremtid. Det er en af årets første store vindere, en stigning på 21 % inden for de sidste 24 timer. Hvis du vil vide, hvor du kan købe POWR nu, er du kommet til det rigtige sted, fordi vi har skrevet denne guide til dig.

Hvad er POWR?

Powerledger har udviklet en blockchain-baseret platform, der muliggør sporing og handel med energi, fleksibilitetstjenester og miljømæssige råvarer. Dens mål er at skabe en platform for et fuldt moderniseret, markedsdrevet net, der giver forbrugerne et valg i deres energi og samtidig driver demokratiseringen af magten.

Powerledger har over 30 kunder i 11 lande med repræsentanter over hele kloden. Powerledger opererer på to blockchain-lag og bruger to tokens: POWR og Sparkz. Selve platformen bruger den offentlige Ethereum blockchain og en privat konsortium blockchain kendt som EcoChain™.

POWR-tokenet er et ERC-20-token, der fungerer som en licens, der kræves for virksomheder som operatører af vedvarende energi, mikronet, virksomheder, der er forpligtet til 100 % vedvarende energi og ejendomsudviklere for at få adgang til Powerledgers platform. POWR handles gennem Ethereum Smart Bond-børsen.

Skal jeg købe POWR i dag?

Vi anbefaler at lave en dybdegående markedsundersøgelse og læse prisforudsigelser, før du beslutter dig for at investere i Powerledgers token. Hvor lovende det end kan virke, kan det vende sine gevinster hurtigere, end du måske forestiller dig.

POWR pris forudsigelse

Digital Coin Price forudsiger, at den lavest mulige pris vil være $2,81 fremover, hvilket er mere end tre gange dens nuværende pris. Den højeste pris på POWR i fremtiden vil være $3,15 efter deres mening. De mener, at POWR vil være en rentabel investering. Om et år anslår de, at 1 POWR vil være omkring $1 værd.

