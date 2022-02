Shiba Inu v Dogecoin: Derfor har SHIB bedre udsigter

Centrale punkter:

SHIB og DOGE har tidligere gjort mange rige.

Deres stærke lokalsamfund kunne se dem rally igen i 2022.

SHIBs deflationære natur giver det en fordel i forhold til DOGE.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu er en kryptovaluta, der blev lanceret som et alternativ til Dogecoin. De er meme-mønter, hvilket betyder, at de har logoer og grafik forbundet med dem, men de tjener ikke noget andet formål end at være sjove eller underholde folk online via sociale medieplatforme såsom Facebook, hvor brugere poster billeder på deres vægge, ligesom du ville gøre, når du deltager i et chatrum derhjemme!

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin er en form for digital valuta, der giver folk mulighed for at udveksle penge uden at stole på tredjeparter såsom banker eller andre finansielle institutioner. I modsætning til traditionelle valutaer – såsom dollars og euro – har hver enkelt mønt sin egen unikke værdi udelukkende baseret på, hvor lang tid det tog for en anden at skabe dem!

Denne sjove kryptovaluta blev først præget tilbage i december 2013 af Billy Markus fra Portland Oregon USA, og vandt hurtigt indpas blandt entusiaster takket være dets vittige logo med det populære internetmeme, der simpelthen er kendt som "doge". I dag er der over 100 millioner enheder i cirkulation.

Hvilken er et bedre køb?

Meme-mønter gav investorer vanvittige afkast tilbage i 2021. Enhver, der havde investeret blot 100 USD eller mere i SHIB eller DOGE, er nu velhavende.

Efterhånden som tyre vender tilbage til markedet, kan disse to stadig fortsætte med at opnå massive gevinster, der minder om dem vi så i 2020/21. Det er fordi de nu har meget større fællesskaber, og adoptionen vokser. Fremadrettet vil SHIB dog sandsynligvis slå Dogecoin i gevinster. Det skyldes, at Shiba Inu er deflationær og tæt på 50 % af den samlede mængde i omløb allerede er forbrændt. Shiba Inu-økosystemet vokser og inkluderer nu en DEX (Shibaswap).

På sin side er Dogecoin stærkt afhængig af Elon Musk, og Musk-effekten på den ser ud til at aftage. Dette giver SHIB en bedre chance, hvis tyre genvinder markedet.