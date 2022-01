Efter at have ramt alle tiders højder i midten af december sidste år, har Avalanche (AVAX) været på en nedadgående trend. Mønten gik fra at handle til $127 under dens højdepunkter i december til omkring $80. Men vi begynder at se nogle bullish mønstre dukke op, der kan skubbe AVAX mod et trecifrede nummer. Her er nogle bemærkelsesværdige højdepunkter:

AVAX er på vej ud af den markedsdækkende kryptokorrektion. Det handlede til $85,61 på pressetidspunktet, hvilket er en stigning på omkring 2,3% på 24 timer.

Altcoinen er næsten 30 % lavere end dens højdepunkter i midten af december, hvilket giver dip-købere chancen for at slå ind.

Tokenet skal stadig bryde overheadmodstand på omkring $91,94 for at have nogen chance for at stige over $100.

Datakilde" Tradingview.com

Avalanche (AVAX) – Prisforudsigelse og analyse

Det er meget svært at forudsige kryptomarkedet lige nu. Vi har set markedsomspændende volatilitet og aftagende stemning generelt. Men på trods af dette, er der nogle gode indikatorer, der dannes for AVAX.

For det første ser det ud til, at tokenet endelig har formået at klare stormen fra den sidste 7-dages kryptokorrektion. Selvom den stadig er faldet næsten 30 % fra højdepunkterne i december, viser mønten tegn på bedring og modstandsdygtighed og stiger over 2,4 % i 24-timers intradag-handel. Ikke desto mindre viser RSI en vis bearish divergens. Dette indikerer, at en trendvending er tæt på, men der er stadig nedadrettede risici.

Avalanche (AVAX) har også rapporteret om nogle store tilføjelser til sit økosystem. Faktisk annoncerede Pollen, et af de vigtigste DeFi-projekter på Avalanche, lanceringen af sit native token PLN på AscendEX, en af de førende globale kryptobørser.

Burde du købe Avalanche (AVAX)?

Ja, Avalanche er et godt køb til langsigtet kryptoinvestering. På kort sigt, ser en bullish optrend ud til at være nært forestående. Så hvis du gerne vil køre med genopretningen fra januarkorrektionen, så er det det perfekte tidspunkt at komme ind i AVAX. Vær dog opmærksom på betydelige nedadrettede risici.