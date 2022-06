Solanas brugervenlighed, markedsledende TPS og lave gebyrer er imponerende kvaliteter

På den anden side markerer den seneste nedlukning den ottende afbrydelse i år

Hvor dybt går dette problem, og hvad byder fremtiden på?

Hvis jeg fik 10 kroner for hver eneste gang Solana har lukket ned i år, så ville jeg nu have råd til 500g cashewnødder fra mit lokale supermarked (det er ca. 42 kroner for dem, der ikke er klar over, hvor bizart dyre cashewnødder rent faktisk er).

I det der efterhånden er blevet en foruroligende velkendt historie, så lukkede Solana i sidste uge ned igen. Dette var dog ikke fordi netværket ønskede at fejre dronning Elizabeths platinjubilæum, men snarere fordi dets mainnet mistede sin konsensusprotokol i hele syv timer. På grusom ironisk vis fandt driftsafbrydelsen sted ganske kort efter, at Solanas medstifter deltog i et interview på CNBC hvor han hævdede, at Bitcoin var nødt til at skifte til Proof-of-Stake for at forblive relevant. Ups.

Earlier today a bug in the durable nonce transactions feature led to nondeterminism when nodes generated different results for the same block, which prevented the network from advancing. — Solana Status (@SolanaStatus) June 1, 2022

Diftsafbrydelsen

Solana minder mig om mit seneste sæt hovedtelefoner. De var ganske enkelt perfekte – med en god lyd, mikrofonen var krystalklar, og de sad godt på plads mens jeg trænede. Men efterhånden blev lyden dog ved med at hakke i den højre hovedtelefon, og jeg kunne ikke finde ud af årsagen. Nogle gange varede det i fem minutter – andre gange over en time.

Da mine hovedtelefoner fungerede, så bragede Bruce Springsteen højt og tydeligt ind i mine ører, og det var jo ganske herligt. Men hvad hjælper det at have et sæt hovedtelefoner, hvis de ikke tillader dig at lytte til musik, når det passer dig?

Markedet har nu indset, at dette er et kæmpe problem (Solana-afbrydelserne – ikke mine musikalske prøvelser), idet Solanas pris har været i frit fald i år og har mistet tre fjerdedele af sin værdi siden den 1. januar. Og ja – alle aktiver er nede lige nu, men hvis man dog plotter Solanas prisbevægelser mod Bitcoins, så kan man se at omfanget af faldet her har været grimmere, end selv de mest grufulde prisfald på resten af kryptovaluta markedet.

[inv-florish id=”10253528″]

Hvad betyder alt dette fremadrettet?

Jeg har ikke en datalogisk baggrund. Jeg har leget med R, Matlab og Python, men jeg er simpelthen ikke kvalificeret til at udtale mig om de mere specifikke detaljer i forbindelse med de udfordringer, som Solana-udviklerne i øjeblikket står overfor. Overalt på internettet vil du lige nu kunne se helt almindelige mennesker lufte deres følelsesmæssige meninger om, hvorfor eller hvorfor ikke disse problemer vil være kortvarige eller snarere være uoverkommelige udfordringer – jeg har ingen interesse i at komme med en spekulativ mening om dette emne, da det ikke ville være det blæk som dette er skrevet med værd (eller snarere, så ville det ikke være værd at slide yderligere på mine allerede hårdt prøvede taster på min laptop – bare for at bruge en mere opdateret analogi?).

Men det jeg i stedet vil gøre, er at antage en analytisk vinkel og bruge en smule grundlæggende logik til at vurdere situationen. Dette er en blockchain med et enormt potentiale – der er i stand til at udføre et højere antal transaktion pr. sekund (TPS) end nogen anden større kryptovaluta. Men hvad nytte har en blockchain, hvis den har en sluk-knap? Og for at være helt ærlig, så er jeg efterhånden ved at være en kende træt af at bruge ordene “potentielt”, “kunne” og “måske”, når jeg diskuterer Solana.

Dette var faktisk en relativt godartet driftsafbrydelse på en stille dag på kryptovaluta markedet, hvilket er gode nyheder i én forstand, men er dog også temmeligt skræmmende, når man tænker over det. For hvad vil der faktisk ske, hvis den næste Solana strømafbrydelse sker under en eksplosiv stigning på kryptovaluta markederne eller i forbindelse med et markedskrak? Investorerne ville nu ikke være i stand til at handle, købe eller sælge Solana-produkter, og dette ville i mangel af et bedre udtryk, bare ikke være særlig fedt.

Konklusion

Som sagt er jeg ved at være en smule træt af at skrive om Solanas forskellige nedlukninger. Selvom platformen har et kæmpe potentiale, så betyder det lige præcis ingenting, hvis den ikke formår at løse disse kroniske fejl. Det føles som om vi befinder os i en kritisk periode lige nu – en opbremsning (eller endog et plateau) i udviklingen, mens makromiljøet er så forfærdeligt – for ikke at nævne den store konkurrent Ethereum, der lige nu kommer stadig tættere og tættere på sin potentielt revolutionerende fusion – kunne ganske enkelt være et dødeligt slag for Solana.

Solana er en utrolig blockchain, når den er “på” – den er billig at bruge, glat, hurtig og gnidningsfri. Og i sidste ende endte jeg med at købe et nyt sæt hovedtelefoner efter at i månedsvis at have fortalt mig selv, at mine lydproblemer ville blive løst af sig selv.

Hvis de nuværende problemer fortsætter hos Solana, så vil antallet af troende investorer efterhånden begynde at tynde ud, og fremtiden vil nu fremstå endnu mere dyster.

Men lad os dog alligevel håbe på at det omvendte ville være tilfældet – og at vi en dag vil kunne se tilbage på disse forhindringer som mindre udfordringer, der blev overvundet i betafasen, da den fantastiske Solana blockchain banede vejen i retning af en udbredt udbredelse.

Man siger at en kat har ni liv – og måske vil det samme gælde for blockchains. I så fald har Solana nu blot et enkelt liv tilbage efter otte driftafbrydelser i år.