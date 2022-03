Stacks (STX) – Lader en hval aggressivt op?

Stacks er vokset i adoption for sin evne til at gøre Bitcoin lige så programmerbar som Ethereum.

Nuværende Stacks stigning er ikke grundlæggende drevet og er mere i overensstemmelse med hvalaktivitet.

Mængderne falder, men Stack holder stadig på vigtig intra-dag support.

Stacks ( STX ) er et kryptoprojekt, der låser op for Bitcoins kraft langt ud over dets anvendelsestilfælde som valuta og værdilager. Gennem Stacks kan verdens største kryptovaluta efter markedsværdi og den mest sikre bruges til at skabe smarte kontrakter. Dette er en stor sag, fordi Bitcoins sikkerhed gør det muligt at bruge det til at skabe meget følsomme Dapps, især til DeFi.

Konsekvenserne af at gøre Bitcoin programmerbar er også ret høje for Stacks. En af dem er, at det gør Stacks til en meget eftertragtet kryptovaluta af investorer, der ønsker at tjene indsatsbelønninger i Bitcoin. Ved at satse Stacks tjener investorer en APY så høj som 9,8%, og belønningen udbetales i Bitcoin.

Stacks bevæger sig dog normalt i takt med det bredere marked, og dens nuværende pris er en anomali, i betragtning af at kryptovalutamarkedet er bearish nu.

Prishandling i overensstemmelse med hvalaktivitet

Stacks er i de seneste 24 timer steget med over 28%. Dette følger en pludselig stigning i volumen, nu op med over 4800%. En sådan pludselig stigning i købsvolumen indikerer, at en hval opkøber Stacks i enorme mængder, hvilket udløser det aktuelle prisstigning.

Stacks danner et faldende trekantmønster

Efter en massiv stigning, der fik Stacks til at nå et højdepunkt på $1,9, har Stacks dannet et faldende trekantmønster med stærk støtte til $1,346. Dette er en indikator for, at handelsvolumen falder efter den indledende stigning, der var i overensstemmelse med hvalaktivitet.

Kilde: TradingView

Hvis Stacks købsvolumener forbliver høje, og den hopper af $1.346-støtten, kan den genteste $1.9-modstanden på kort sigt. Hvis Stacks-tyre kan bryde $1,9 intra-dag high, nu modstand, kan priser over $2,5 være i fokus.

Men hvis dette blot var en tilfældig stigning, og Stacks falder til under $1,346-støtten, kunne priser under $1,07 komme i fokus på kort sigt.

Konklusion

Stacks er steget i de sidste 24 timer i prisaktion i overensstemmelse med hvalaktivitet. Disse mængder er dog faldende, og STX handler nu på nøglesupport.