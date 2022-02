Terra (LUNA) har oplevet en enorm stigning i løbet af den seneste uge, da den forsøger at rette op på det seneste prisfald, der var et resultat af det seneste dyk på kryptomarkedet. I skrivende stund handlede den til $56,30 efter en stigning på 2,4% i de sidste 24 timer.

LUNA er den indfødte token af Terra, en blockchain-protokol, der bruger fiat-pegged stablecoins til at påvirke prisen på globale betalingssystemer. Den har et handelsvolumen på 1.202.143.126 $, en cirkulerende forsyning på 400 millioner LUNA-mønter og en samlet forsyning på 819 millioner.

Lad os nu fokusere på, hvorfor Terra (LUNA) har rallyet i de sidste syv dage.

Årsager bag Terras (LUNA) prisstigning

En af årsagerne bag den nuværende optrend er annonceringen af Terras sportssponsoraftale med Major League Baseballs (MLB) Washington Nationals, en vigtig milepæl for den voksende blockchain, der kan betegnes som den første nogensinde decentraliserede autonome organisation (DAO) afstemning om sportssponsoraftale i historien.

Ifølge sidste uges formelle forslag fra DAO om Terras forvaltningsplatform til LUNA-samfundet, tilbød Terra 38,5 millioner dollars for en femårig sponsoraftale for Nationals.

I forslaget sagde de:

''Vi startede dedikeret sportsdækning hos Bitcoinist sidste år, og vi kan bestemt sige, at vi aldrig har set en sportssponsoraftale helt som denne. Det er første gang, vi har set et samfund stemme gennem en DAO-mekanisme – helt sikkert omkring en aftale sikret med en 'big 4'-liga (som består af NFL, MLB, NHL og NBA) i Nordamerika… 'Vi har dækket en hel del allestedsnærværende sportssponsorater og partnerskabsaftaler i løbet af det sidste år eller deromkring, og ganske vist var et MLB-hold ikke på vores shortliste. NBA har uden tvivl været førende inden for krypto-relaterede aftaler, herunder en liga-dækkende aftale med Coinbase, og fortalere for vokale holdejere, såsom Mark Cuban. Derudover har andre overordnede aftaler, såsom Crypto.coms opkøb af navnerettigheder til downtown Los Angeles arena, og NBA's bredere initiativer inden for blockchain-relaterede ejendomme (tænk Dapper Labs og Top Shot) givet ligaen en særlig unik position.''

MLB har tidligere arbejdet med Candy Digital og Topps omkring NFT'er; holdets specifikke aftaler har dog været få, og det samme gælder for NHL og NFL, som også har vist begrænset engagement i blockchain og krypto indtil videre.

For Terraform Labs og Terra er det et unikt træk, ikke kun på grund af ligaen, men også på grund af dens placering i amerikansk politik, Washington DC.

Handlen kommer på et tidspunkt, hvor Terras UST stablecoin har etableret sig som den førende decentraliserede stablecoin. Terra-økosystemet længes efter at etablere vækst, der vil gå ud over blockchains flagskib Anchor Protocol-produkt.

I en erklæring udgivet af Nationals udtalte Terraform Labs grundlægger Do Kwon:

"Ved at godkende denne sponsoraftale har samfundet en ny måde at engagere og uddanne offentligheden på, inklusive de politiske beslutningstagere, der udfører vigtigt arbejde i Washington, DC, om decentraliserede penge og den spirende teknologi, der ligger til grund for dem."