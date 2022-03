Terra (LUNA) stiger, da efterspørgslen efter UST er drevet af Anchor Protocol stigninger.

LUNAs forhold til UST betyder, at større efterspørgsel efter UST driver LUNA-priserne op.

LUNA handler i øjeblikket i et stigende trekantmønster, en indikator for et potentielt udbrud.

Terra ( LUNA ) fortsætter med at overgå resten af markedet med en enorm margin. LUNA er den eneste store kryptovaluta, der har gentestet sine rekorder siden kryptomarkedet blev bearish i november 2021.

Udløseren bag dette rally har at gøre med forholdet mellem LUNA og de stabile mønter, der kører på Terra-økosystemet, såsom TerraUSD (UST). Efterhånden som efterspørgslen efter UST vokser, brændes LUNA, med målet at holde UST knyttet 1:1 til dollaren. Går man efter de økonomiske love om efterspørgsel og udbud, jo mere LUNA forbrændes, jo højere bliver prisen.

På det seneste har der været en enorm efterspørgsel efter UST, da investorer ser efter at låne det på Anchor Protocol, en platform med en APY på op til 20%. Det betyder også, at forbrændingsraten for LUNA er skudt i vejret, og i forlængelse heraf er prisen også steget til de niveauer, hvor den er nu.

Så længe Anchor Protocol bliver ved med at betale en APY over gennemsnittet, så er chancerne for, at LUNA nemt kan fortsætte med at lave nye højder, muligvis over $200 på kort sigt.

LUNA handler i en stigende trekant

Kilde: TradingView

Efter rallyet, hvor den nåede nye højder for et par dage siden, handler Terra i en stigende trekant. Dette er en indikator for et potentielt udbrud, som kunne se LUNA-teste priser, som den aldrig har testet før.

Konklusion

LUNA er den eneste af de store kryptovalutaer, der samler sig. Dens prishandling peger på en potentiel fortsættelse af det rally, der startede for et par dage siden og kunne se LUNA nå nye højder på kort sigt.