The Sandbox (SAND) Prisforudsigelse – Derfor Vil Metacade (MCADE) Outperforme SAND i 2023

The Sandbox er én af kryptoverdenens metaverse first-movers, men dets vanvittige fald under 2022’s bear market har gjort en del investorer nervøse. Undrer du dig over, hvad der er i vente for denne ledende metavers token? Nedenfor finder du en pris forudsigelse for The Sandbox for 2023, og du kan lære mere om Metacade – et projekt som mange har forudset kan outperforme SAND i år.

The Sandbox (SAND) har ikke kunnet tiltrække spillere

The Sandbox er en virtuel verden baseret på Ethereum, hvor spillere kan eje og tjene penge på deres kreationer. Det finder sted i en open-world sandkasse, og platformen lader spillere udforske deres kreativitet og bruge et udvalg af værktøjer til at skabe fordybende oplevelser andre kan nyde.

The Sandbox bruger NFT’er til at repræsentere in-game aktiver, som LAND og ASSETS, hvilket gør det muligt for dem at blive solgt og købt på det åbne marked. Det er én af de ledende krypto projekter, og sammen med Decentraland og oplevede det, at dets SAND token strøg til tops efter Facebook, Nu Meta, annoncerede dets begyndende rejse ind i metaverset.

Hypen døde dog ud under 2022’s bear market, hvilket sendte SAND’s pris i kælderen. Efter den havde opnået en all-time-high på 8,48$ i November 2021, har SAND for nyligt ramt et lavpunkt på 0,37$ – et fald på cirka 95,6%.

Dette skyldes til dels en lav adoption blandt almindelige spillere. Siden starten af 2021, har The Sandbox haft svært ved at tiltrække mere end 1000 brugere om dagen i en længerevarende periode og ramte ofte kun et par hundrede brugere (DappRadar). Sammenligner man det med traditionelle metaverse spil som Roblox og Fortnite, som har millioner af daglige aktive brugere, så ser The Sandbox pludselig ud til at være værdisat lidt for højt.

The Sandbox (SAND) Pris Forudsigelse

SAND har været blusset lidt op igen ii Januar. Efter det ramte dets 0,37$ lavpunkt har SAND formået at komme op på 0,71$ på to uger. Dette niveau forventes dog at have en markant modstand ifølge The Sandbox prisforudsigelsen. På kort sigt mener mange eksperter at The Sandbox prisforudsigelsen kommer med mål på ned til 0,54$. På længere sigt mener nogle analyser, at SAND kan kollapse til 0,24$, hvis ikke der snart kommer flere brugere.

Metacade (MCADE) sætter standarden for gaming fællesskaber

Metacade er et play-to-earn (P2E) fællesskabshub, der ligesom The Sandbox, går efter at revolutionere ejerskab i gaming. I stedet for at give spillerne ejerskab over deres in-game aktiver, så vælger Metacade at give dem magten til virkelig at eje det fællesskab, de kalder for deres hjem.

Helt grundlæggende, så har Metacade alt hvad man kan forvente af en social gaming platform, som fora, anmeldelser, spil leaderboards og turneringer. Men ved at gøre brug af fordelene ved krypto og decentralisering, forventes det at kickstarte et paradigmeskifte i den måde sociale platforme drives.

Eksempelvis lancerer de deres Metagrants program sent i år. Metagrants giver MCADE indehavere stemmeret, så de kan bestemme hvilke spiludviklere det bør tildeles finansiering fra Metacade fælleskassen. Masser af udviklere vil konkurrere mod hinanden, og gå efter at få så mange stemmer som muligt i alle Metagrant konkurrencer. Vinderen modtager finansiering til at bygge deres vision. De har endda mulighed for at bruge Metacades’ native testmiljø for at få feedback på deres spil, fra de mest ivrige tilhængere.

Disse fællesskabs-støttede titler bliver herefter lanceret på Metacades’ virtuelle arkade, så alle kan spille dem. Dette giver et potentiale for at skabe nogle af de bedste P2E spil verden nogensinde har set, og det kan bringe Metacade i spotlightet, hvis bare ét spil bliver populært.

I 2024 vil Metacade blive en decentraliseret autonom organisation (DAO) og færdiggøre det sidste skridt mod at blive verdens første spiller-ejede virtuelle arkade. Derfra vil projektets kurs blive sat af fællesskabet, hvor fællesskabets medlemmer kommer til at indtage ledende roller. De vil være i stand til at bestemme hvilke opgraderinger, der bliver implementeret, om der skal accepteres nye partnerskaber og endda sætte burn raten på tokenet – noget der kunne få MCADE til at stige jævnt over tid.

Metacade (MCADE) Pris Forudsigelse

Sammenlignet med The Sandbox’s pris forudsigelse, forventes det at Metacade outperformer SAND i år. Dets MCADE token presale har haft vanvittig succes og har solgt over 1,12 millioner dollars i beta fasen. I øjeblikket har Metacade, i fase 2 af dets presale rejst over 3,2 millioner dollars, mens MCADE tokenet er steget med 50%, som planlagt, fra dets startpris på 0,008$ til de nuværende 0,012$. Når presalet er afsluttet, forventes det at nå helt op til 0,02$, hvilket betyder, at tidlige investorer kan få afkast på op mod 150%!

Mens GameFi industrien forventeligt kommer til at tage store skridt i 2023, kunne Metacade blive den hotteste P2E token på markedet. Analytikere er begyndt at forudse priser på op til 0,20$ ved årets slutning, hvor nogle forudser, at den endda kunne nå 0,50$ – oppe med 2.400% fra dets forventede endelige presale pris.

Det ser ud til at Metacade (MCADE) vil outperforme The Sandbox

På nuværende tidspunkt er det ret nemt at se, at MCADE er en bedre investering end SAND. Hvor The Sandbox bestemt har været pionerer inden for det krypto baserede metavers, ser det ikke ud ti,l at dets mangel på adoption kommer til at ændre sig lige foreløbig. Det er grunden til at så mange The Sandbox pris forudsigelser forudser, at det at genvinde 8$ niveauet er et nærmest umuligt mål over de næste par år – der er simpelt hen ikke nok efterspørgsel.

Derimod har Metacade alt at vinde og nærmest intet at tabe. Dets MCADE token presale har allerede tiltrukket tusinder af investorer og masser af opmærksomhed i medierne, og det virker som om at den nuværende kapitalrejsning på 3,2 millioner dollars, kun er begyndelsen. Hvis du overvejer at investere i SAND, så stop. Brug et par minutter på at gå gennem Metacade’s whitepaper , og se hvorfor, nogle kalder det for det bedste P2E token i 2023.

Du kan købe The Sandbox (SAND) på eToro her .