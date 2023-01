Metacade’s (MCADE) Presale Bliver Udsolgt Midt I Krypto Vinteren – Her Er Årsagen

Med en kryptovinter i fuld gang i 2022, er mange investorer skuffede over lave afkast (hvis der da er noget afkast overhovedet). 2023 forventes at bringe grønnere jagtmarker. Og hvor mange tokens forventes at lave et vildt comeback, er der i særdeleshed én som mange for nylig er begyndt at satse stort på. Den hedder Metacade, og hypen omkring projektet har ført til kontinuerlige udsolgte presale faser. Læs videre for at finde ud af hvorfor.

Den Igangværende Krypto Vinter Har Efterladt Frostbidte Investorer

Efter den stigende inflation, stigende renter og et kollaps af nogle af krypto’s mest prominente spillere i 2022, er mange projekter faldet markant fra deres 2021 højdepunkter, under den nuværende krypto vinter. Bitcoin, som ofte nævnes som værende målestokken for kryptos performance, faldt 77,5% fra dets højdepunkt på 69.000$ i november 2021, til et lavpunkt på 15.476$ cirka et år efter.

Altcoins som DOT faldt drastisk, med over -92% i den samme periode, hvor andre har vist lidt mere modstandsstyrke. TRX har eksempelvis nogenlunde matchet BTC’s performance, og er faldet -74,9% fra dets 2021 højdepunkt til lavpunktet i 2022. Selvom priserne er kommet lidt igen i det tidlige 2023, betragter mange stadig krypto vinteren som værende langt fra ovre. På trods af denne fortsatte bearishness, er der ét token der har tiltrukket millioner i investering: Metacade.

Hvad er Metacade (MCADE)?

Metacade er et play-to-earn (P2E) fællesskabshub, der går efter at blive en tidlig leder i GameFi revolutionen. Dets mål er at blive det bedste sted i Web3, hvor man kan udforske, lære og få mest ud af P2E gaming. Metacade giver spillerne alle de værktøjer, de skal bruge, for at få en fordel på dette hurtigt-voksende marked. Som eksempelvis dedikerede forums, spil leaderboards og ledende GameFi alpha, delt af P2E veteraner.

Derudover lægger det til grund for et loyalt fællesskab ved at give, spillerne så meget værdi som muligt. Udover almindelige turneringer, præmieudtrækninger og konkurrencer, bruger Metacade også kræfterne bag decentralisering og krypto i den gode sags tjeneste og belønner spillerne for deres bidrag og giver dem mulighed for at have noget at skulle have sagt omkring de spil, de spiller. Der er endda planer om en jobtavle og planer om at projektet skal overgå til at være en decentraliseret autonom organisation (DAO) .

En Dyb Gennemgang Af Metacade’s (MCADE) Nøgle Funktioner

Traditionetl set bliver gamere inviteret til at dele anmeldelser og tips med andre uden at få noget for deres arbejde. Hvem nyder godt af dette? Primært platformen der hoster disse anbefalinger og tips.

Metacade har indset dette og i stedet for at skumme fløden og ikke give noget tilbage, så betaler de brugere direkte med MCADE tokenet for deres rolle i det voksende fællesskab. Det betyder, at selv hvis du lige er gået i gang med P2E, kan du tjene penge ved bare at dele dine meninger om et nyt spil du har spillet eller skrive tip, som andre spillere kan bruge for at få en fordel.

Sent i 2023, vil Metacade også tildele deres første Metagrant. Metagranter gør det muligt for fællesskabet at målrette projektets midler mod udvalgte spiludviklere, hvilket har til formål at finansiere den næste generation af fællesskabs-støttede P2E spil. Udviklere indsender deres spilforslag i én af metagrant konkurrencerne og idéen, der får flest stemmer fra MCADE holdere, tildeles finansiering fra fælleskassen.

De færdige titler bliver hostet på Metacades’ virtuelle arkade, så alle kan logge ind og nyde dem. Det eneste det vil kræve er ét banebrydende spil, der bliver produceret af fællesskabet, og så kan Metacade hurtigt komme i mainstream mediernes søgelys, hvilket sender MCADE tokenet på himmelflugt.

Som nævnt vil Metacade også starte en jobtavle. Denne forventes i 2024, og tavlen vil byde på både afslappede freelance jobs, deltids jobs og fulditds arbejde, hvor man arbejder med Web3 og GameFi giganter. Uanset om du er interesseret i at teste spil ved at bruge Metacades’ test miljø for ekstra indtægt eller prøver at få foden indenfor som spiludvikler, kan du garanteret finde noget, der passer til dine evner.

Slutteligt, så vil Metacade fuldt ud overgå til en DAO sent i 2024. Mens grundarbejdet forventes at blive lagt så tidligt som Q2 2023, så vil denne overgang medføre at kerneteamet i Metacade vil træde tilbage og overlade tøjlerne til de valgte Metacade medlemmer. Fra dette punkt, vil MCADE indehavere bestemme retningen for verdens første demokratisk-ledede virtuelle arkade.

Metacade (MCADE) Kan Måske Blive En Af De Bedste Performere I 2023

Så hvor godt har Metacade klaret sig i presalet, på trods af den igangværende krypto vinter ? I de første syv uger af MCADE presalet, er der blevet indsamlet cirka 2,7 millioner dollars fra tusinder af investorer over hele kloden.

Prisen på MCADE tokens er allerede steget fra startprisen på 0,008$ til 0,012$, med priser der forventes at nå 0,02$ i slutningen af presalet. Mange analytikere tror dog, at MCADE har meget mere plads til at vokse, hvor nogen sætter mål på mindst 0,20$ i slutningen af 2023, hvis denne kryptovinter mindskes som spået.

Dette understøttes af det faktum at GameFi kommer til at stikke af i år. Absolute Reports mener at industriens årlige vækstrate kommer til at være på 20,4% mellem 2022 og 2028, hvor Crypto.com forudser, at den vil stige meget hurtigere med cirka 100% pr. År. Når man ser på, hvor vigtige sociale samlingspunkter er for gamere og Metacades’ first-mover fordel, kunne den sagtens blive den foretrukne destination, for alt der vedrører P2E.

Hvis du tror på at Metacade har fat i noget, så tjek MCADE presalet så hurtigt som muligt. Tiden løber snart ud, hvis du vil have MCADE tokens til 0,012$ før de går videre til næste stadie af dets presale!