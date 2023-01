Kan Metacade Undgå Det Store Kryptovaluta-Krak?

FTX-kollapset smed benzin på bålet for det store kryptovalutakrak i 2022. Kryptovaluta er en højrisiko-aktivklasse med højt afkast, og FTX-fiaskoen fremhævede svagheder, som industrien kan lære af.

På trods af FTX-kollapset fortsætter Web3 med at vokse. Splinternye projekter såsom Metacade (MCADE) afspejler niveauet af innovation, der kan findes på markedet. Læs videre for at lære, hvorfor MCADE kunne være årets bedste investering.

Det store kryptovalutakrak: 2022 var et år, der bør glemmes

Efter et stort kryptovalutakrak i 2022 begynder investorerne at undre sig over, hvor bunden af bear markedet er. Bitcoin (BTC) har allerede mistet over 75 % af sin værdi, mens mange altcoins, herunder Axie Infinity (AXS), Shiba Inu (SHIB) og Avalanche (AVAX), har lidt under en prisreduktion på 90 %, siden de nåede deres alle- time high i 2021.

Kryptovalutakrakket har haft katastrofale konsekvenser for nogle store markedsaktører, hvor FTX – den daværende næststørste centraliserede børs (CEX) – annoncerede konkurs i kølvandet på faldende priser og fik hele markedet til at falde yderligere efter at blive smadret i november 2022.

FTX-kapitulationen skyldtes ikke mindst dårlig forvaltning af finansministeriet fra Sam Bankman-Fried (SBF) og underslæb af brugermidler gennem Alameda Research, som var en hedgefond under SBF’s kontrol.

Efter at FTX og Alamedas insolvens blev åbenbar i begyndelsen af november, standsede FTX kundernes hævninger. Som følge heraf gik al kryptovaluta på platformen tabt, og det er i øjeblikket uklart, om brugerne nogensinde vil se deres digitale aktiver igen. Det var en skarp påmindelse om de risici, der er forbundet med centralisering, især i en industri, hvor regulatoriske retningslinjer er uklare.

Kryptovaluta-krakket har lidt flere store tab, hvor størstedelen er depotplatforme under centraliseret ledelse. FTX, Celsius Network, Three Arrows Capital, Voyager og endda Terra Ecosystem, til en vis grad, er alle påmindelser om, at selv-opbevaring langt hen ad vejen er den sikreste måde for investorer at besidde digitale aktiver under et kryptovaluta-krak.

Bear markeder varer ikke evigt, og Metacade kan være det bedste køb lige nu

På trods af kryptovaluta-krakket og det igangværende bear market, er der stadig mange millioner af investorer over hele verden, der forsøger at købe, mens priserne er lave. Et af de bedste køb lige nu er Metacade – det er et splinternyt projekt. Hypen begynder at opbygges, og det kan helt undgå kryptomarkedet krakket.

Metacade annoncerede for nylig starten på sit token-presale, hvor 140.000.000 MCADE blev solgt de første par uger. Investorer pumpede næsten 3,2 millioner dollars ind i betafasen, hvor store afkast blev forudsagt for denne nye GameFi -platform.

Hvad er Metacade?

Metacade er den første community-drevne arkade og det største blockchain-projekt af sin art. Platformen vil have mange forskellige Play2Earn ( P2E ) arkadespil, lige fra klassiske titler til nye spil udviklet specifikt til den metaverse arkade.

Med fokus på at blive et socialt knudepunkt for Web3-brugere tiltrækker Metacade allerede en betydelig tilhængerskare. Brugere kan opdage de seneste trends, lære tips og tricks til en række blockchain-spil og få masser af indtjeningsmuligheder direkte på platformen.

Hvordan virker MCADE?

MCADE-tokenet vil blive brugt til at få adgang til arkaden, hvor spillere kan komme videre gennem uendelige niveauer i en række P2E-spil. Metacade vil også være vært for turneringer, hvor spillere kan gå head-to-head for at vinde store præmier betalt i MCADE-tokens.

Metacade introducerer også en Create2Earn-mekanik, der belønner sit fællesskab for at dele information og skabe indhold på platformen. Indhold kan omfatte alfa, spilanmeldelser, indsigt og interaktioner med andre brugere – som alle vil generere belønninger til indholdsskaberen.

Work2Earn-funktionen er en anden metode til at indtjene en krypto-indkomst i Metacade. Brugere kan få adgang til betalte jobmuligheder, lige fra korttidsarbejde til fuldtidsstillinger hos Web3-virksomheder. Metacade har til formål at støtte brugere, der ønsker at kickstarte en karriere inden for blockchain.

Metacade er (bogstaveligt talt) en game-changer

Metacade er bygget af gamere, for gamere. Et af holdets mål er at støtte fremtiden for selve blockchain-gaming, hvor Metagrants-programmet er et middel til at opmuntre udviklere, når de innoverer i rummet.

Fællesskabet vil stemme for at beslutte, hvilke nye spil de allerhelst vil spille. Vindende spil vil modtage finansiering i tidlige stadier gennem Metagrants og lanceres i Metacade, som kan hjælpe med at introducere helt nye spil i Web3-verdenen og drive spilindustrien mod decentralisering.

Kunne MCADE nå $5 i 2023?

Metacade begynder allerede at tage fart på trods af FTX-kapitulationen og cryptocurrency-krakket i 2022. Projektet sælger hurtigt ud af sin betafase, og MCADE-tokenet vil snart blive lanceret på decentraliserede børser ( DEX’er ), hvilket yderligere kan booste dets rækkevidde.

Eksperter forudser eksplosive prisændringer, efter at markedet er kommet sig over kryptovaluta-krakket. I 2025 kunne MCADE nå op på $5 i værdi – en gevinst på 250x fra slutningen af presalet.

Er MCADE værd at købe?

MCADE-presalet er en fremragende investeringsmulighed. Tokenet blev lanceret til kun $0,008, og prisen stiger gradvist til $0,02 under presalet. FTX-kollapset havde ingen effekt på efterspørgslen efter MCADE i betafasen, og tokenet forventes at blive udsolgt under hver efterfølgende finansieringsrunde.

For at få den bedst mulige pris for MCADE skal investorerne være hurtige. Presalet er først til mølle, og prisen vil stige, når hver runde er udsolgt. Metacade ligner et af de få projekter, der kan undgå bear marketdet, hvilket gør det til en værdig tilføjelse til enhver portefølje.