Top 3 mønter at købe efter metaverse blodbadet

Metaverse-mønter er i øjeblikket under pres. Selvom det bredere kryptomarked har kæmpet i den seneste tid, ser det ud til, at metaverse tokens faktisk er blevet hårdt ramt. Men det giver investorerne nye muligheder for at købe billige aktiver. Er dippen det værd?

De fleste metaverse-mønter er over 90 % lavere end de seneste toppe.

Disse mønter har dog stadig så meget potentiale.

Nylige dips kunne være perfekte til både kort- og langsigtede investeringer.

For dip-jægere, der er interesserede i metaverset, har vi lavet en liste med tre mønter, der burde være det værd.

Decentraland (MANA)

Decentraland (MANA) er en virtuel platform, der giver folk mulighed for at bygge digitale fællesskaber. Du kan eje virtuel fast ejendom her og interagere med andre brugere. MANA, det oprindelige token for Decentraland-platformen, var en stor performer i 2021.

Datakilde: Tradingview

Men efter at have toppet i februar, har det været i frit fald lige siden. Ifølge de nuværende estimater er MANA faldet næsten 60 % i forhold til de seneste højder. Dette giver det ultimative dyk for både kortsigtede handlende og lange investorer. På pressetidspunktet solgte MANA til $2,26 med en markedsværdi på omkring $4,1 milliarder.

Victoria VR (VR)

Victoria VR (VR) er en metaverse micro cap, der også har mærket presset. Tokenet er baseret på Victoria VR MMORPG virtual reality-universet. På pressetidspunktet havde den en markedsværdi på omkring 100 millioner dollars. I de fleste tilfælde, når store mønter som MANA rallyer, har mikrocaps en tendens til at se højere gevinster. Victoria VR (VR) kunne give investorer en chance for at opnå nogle afkast.

Stacks (STX)