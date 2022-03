Total Value Locked er en af de vigtigste målinger i analyse af DeFi-projekter, herunder decentraliserede udvekslinger eller DEX'er. I de senere år har investorernes interesse for DeFi været ganske robust. Så hvorfor betyder TVL egentlig noget?

Total Value Locked indikerer investorernes tillid til et givet projekt.

Denne metrik viser også likviditeten inden for en DEX.

TVL kan hjælpe med at måle den reelle værdi af DEX-tokens.

Baseret på disse faktorer besluttede vi at komme med en liste over DEX'er baseret på TVL. Nu rangerer vi ikke tokens med den højeste TVL her. Vi kigger simpelthen på sammenhængen mellem TVL og pris for at se, hvilke af disse tokens der er undervurderet. Her er listen:

Trader Joe (JOE)

Trader Joe (JOE) er en af de vigtigste DEX'er på Avalanche-netværket. Den er designet til også at tilbyde interoperabilitet på tværs af kæder. Ifølge data fra Token Terminal har Trader Joe en TVL på omkring 120 mio.

Datakilde: Tradingview

Mønten på den anden side handles til $0,8423 lige nu. Det betyder, at prisen i forhold til TVL forbliver relativt lav. Det tyder på, at Trader Joe har mange muligheder for at vokse yderligere, især når man tænker på, at det er ret nyt.

dYdX (DYDX)

dYdX (DYDX) er en anden undervurderet DEX, der burde være på din radar. Data fra Token Terminal viser, at DEX har omkring $987 millioner i TVL. På pressetidspunktet handlede det indfødte DYDX-token til omkring $4,65.

Baseret på dette viser prisen til TVL-korrelation også et undervurderet DEX-token. Selvom dette ikke er en garanti for, at DYDX vil stige i fremtiden, viser det dig det skjulte potentiale, hvis TVL stiger.

Andre DEX-mønter at holde øje med i denne forbindelse inkluderer Anyswap, Serum og endda Sushiswap. Men bare som en påmindelse er TVL blot en af mange målinger, der bruges til at måle potentialet for et aktiv.