El Salvador overraskede ven og fjende i 2021 ved at annoncere under Bitcoin 2021, at landet ønskede at omdøbe bitcoin til lovligt betalingsmiddel. Dette blev fulgt i 2022 af Den Centralafrikanske Republik, og der er en række lande, der er nomineret til at følge samme vej.

Hvem følger efter?

Vi må indrømme, at disse lande ikke er imponerende med hensyn til økonomi og befolkning, men det var aldrig forventet, at verdens store ville være de første til at adoptere bitcoin.

Det giver mening, at landene i udkanten af det finansielle system er de første til at nå frem til bitcoin. De er trods alt i en position, hvor de har prøvet alt, og bitcoin er en mulig vej ud til en bedre fremtid. Det er tid til at se nærmere på tre lande, der kan vedtage bitcoin som lovligt betalingsmiddel.

1. Panama

Panama ligger på grænsen til El Salvador, hvilket gør det ikke overraskende, at de er på listen. I modsætning til mange andre lande, som er planlagt til at gøre bitcoin lovligt betalingsmiddel, har Panama allerede lavet en oversigt over bitcoin-lovgivningen. Dette såkaldte udkast kom dagen efter, at El Salvador officielt vedtog bitcoin. Loven er endnu ikke vedtaget, men der er en chance for, at vi i fremtiden kan føje Panama til El Salvador og Den Centralafrikanske Republik.

2. Cuba

Cuba har endnu ikke vedtaget bitcoin som lovligt betalingsmiddel, men det har bestemt taget skridt i den rigtige retning. Under alle omstændigheder anerkender landet bitcoin som betalingsmiddel, og indbyggerne kan frit bruge det. Cuba tog denne beslutning, efter at USA strammede sine regler for at sende penge fra USA til Cuba. Blandt andet blev 400 afdelinger af Western Union lukket i landet.

3. Mexico

Under Bitcoin 2022 indtog den mexicanske senator Indira Kempis scenen som en stor overraskelse. Desværre var hun endnu ikke i stand til at meddele, at Mexico helt sikkert vil vedtage bitcoin som lovligt betalingsmiddel, men hun vil kæmpe for det i landet. Mexicos adoption af bitcoin som lovligt betalingsmiddel ville være fantastisk, da dette i modsætning til de andre lande på listen er et kæmpe land. Mexico har en befolkning på 131,47 millioner og havde et BNP på 1.076 milliarder dollar i 2020. Chancen for, at Mexico vil tage bitcoin som lovligt betalingsmiddel på kort sigt, virker dog ikke stor. Kempis indikerede, at det under alle omstændigheder bliver en hård kamp.