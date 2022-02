Det er meget almindeligt, at individuelle investorer følger institutionel kapital eller det, der ofte kaldes smarte penge. Krypto har i løbet af de sidste par år varmet op til institutionelle investorer, og her er nogle af grundene:

De vigtigste kryptoaktiver såsom Bitcoin og Ethereum bliver vedtaget med vanvittige markedsværdier lige nu.

Vi ser også en masse kryptoinnovationer i unikke projekter, der appellerer til deep-pocket investorer.

Krypto er blevet for stort til at ignorere, og institutionel kapital vil fortsætte med at strømme ind i de kommende år.

Hvad angår investorer, der ønsker at følge de smarte penge, er her 3 bedste altcoins, du bør holde øje med:

Enjin Coin (ENJ)

Der har været mange bevægelser i løbet af de sidste par år mod metaverset, og det er ikke svært at se hvorfor. Store teknologigiganter sæsom Facebook, Google og endda Apple investerer mange penge i dette.

Datakilde: Tradingview

Som et resultat heraf leder institutioner efter andre måder at tjene på, og køb af mønter såsom Enjin (ENJ) er en stor del af det. Hold øje med dette token i løbet af de kommende måneder, for du vil se en masse institutionelle penge.

Yearn Finance (YFI)

Efterhånden som interessen for metaverset fortsætter med at vokse, er der også lige så stor og mere robust interesse for decentraliseret finans eller DeFi. Der er mange projekter her, men Yearn Finance (YFI) er helt klart interessant at holde øje med. Lige nu har dette projekt en markedsværdi på $844 millioner, og af denne grund, har det meget plads til at vokse i de kommende år.

Near Protocol (NEAR)