Bitcoins adoption er i et tidligt stadium, ifølge Wells Fargo.

Ligesom i 1990'erne, da internettet oplevede en eksplosion i masseadoption, vil krypto opleve noget lignende.

Marcus Sotiriou, en analytiker hos den London-baserede platform for handel med digitale aktiver GlobalBlock, siger, at "det kun er et spørgsmål om tid", før større banker og virksomheder, der stadig er på sidelinjen, slutter sig til krypto-vognen.

Det multinationale finansielle servicefirma Wells Fargo offentliggjorde i denne uge en rapport , der var stærkt bullish om kryptovalutaer, hvilket tyder på, at det kun er et spørgsmål om tid, før vi ser en eksplosion i kryptoadoption.

Bankgiganten kiggede på adoptionen af internettet i 1990'erne og den nuværende trend for Bitcoin og andre digitale aktiver for at konkludere, at krypto er på vej mod en eksponentiel vækst samt adoption.

Ifølge virksomheden afspejler kryptos "adoptionsprocenter" i dag dem, der er registreret i de begyndende år af internettet. Med use cases i det digitale aktivrum, der får den anerkendelse, de fortjener over hele kloden, forudsagde Wells Fargo, at folk meget hurtigt vil omfavne teknologien.

Men med kun 3% af den globale befolkning, eller omkring 221 millioner mennesker, der bruger krypto, er fremtiden lys for krypto, hvis trenden holder, tilføjede rapporten.

Diagram, der viser internetbrug sammenlignet med vækst i kryptobrugere. Kilde: Wells Fargo

Mens Wells Fargo forventer, at krypto vil "ramme et hyper-infliction point" ikke langt ude i fremtiden, inkluderer dens opfordring også en advarsel om, at mange projekter sandsynligvis også vil mislykkes.

Sotiriou: Bare et spørgsmål om tid

Nogle af verdens største banker har stadig negative udsigter for Bitcoin og andre kryptovalutaer.

Men Marcus Sotiriou, en analytiker hos det britiske GlobalBlock-firma, der handler med digitale aktiver, mener , at dette ikke vil være tilfældet længe.

Ifølge ham vil institutioner såsom Bank of America snart have en anden holdning til krypto, ligesom JPMorgan har, ledet af dets CEO Jamie Dimon.

Institutionelle investorer er allerede i stigende grad interesserede i krypto, påpeger analytikeren. For eksempel afslørede KPMG Canada i denne uge, at virksomheden havde tilføjet Bitcoin og Ethereum til sin portefølje.

Bitcoins pris

Bitcoin kan være en primær krypto der vil opleve den massive adoption, bemærkede GlobalBlocks Sotiriou i fredags.

Bitcoins tilbagetog fra højdepunkter på $45.500 i denne uge betyder, at tyre står over for udsigter til yderligere svaghed. Udsigterne, ifølge Sotiriou, vil sandsynligvis blive forværret af den bredere stemning på tværs af markeder efter gårsdagens varmere end ventede amerikanske inflationsdata.

Han bemærker også, at afvisningen efter BTC/USD sprang næsten 40%, siden dets lavpunkter i januar tyder på, at tyre har brug for vilje til at hoppe over denne uges intradag-højde og holde sælgere fra for at bekræfte en bullish fortsættelse.