10+ parasta kryptovaluuttaa sijoitettavaksi juuri nyt – mikä krypto kannattaa ostaa parhaimman tuoton (ROI) takaamiseksi vuonna 2023 ja siitä eteenpäin

Nyt on uskomaton aika sijoittaa kryptovaluuttaan, sillä monet analyytikot väittävät, että karhumarkkinat ovat nyt takanapäin ja että kryptomarkkinat ovat matkalla kohti seuraavia härkämarkkinoita. Tästä huolimatta parhaiden projektien tunnistaminen voi olla vaikeaa, joten voi olla hyödyllistä seurata tarkkaan älykkäiden sijoittajien mietteitä, jotta ymmärrät, missä mahdollisuudet piilevät.

Mitkä ovat parhaat kryptot, jotka tarjoavat sijoittajille suurimmat voitot?Basic Attention Token

Useat tekijät vaikuttavat kryptovaluuttaprojektin mahdolliseen menestykseen, ja on selvää, että

tokenin hyödyllisyys ja yhteisön vahvuus ovat elintärkeitä tekijöitä vahvojen näkymien kannalta.

Tätä silmällä pitäen tässä on listattu muutamia hankkeita, joista kaikki asiantuntijat näyttävät uskovan, että niiden hinnat voivat nousta vuonna 2023 ja sen jälkeen:

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Bitcoin (BTC)

Shiba Inu (SHIB)

Chainlink (LINK)

The Graph (GRT)

Ethereum (ETH)

Dogecoin (DOGE)

Binance Coin (BNB)

Uniswap (UNI)

Cardano (ADA)

Basic Attention Token (BAT)

AltSignals – Vallankumous kaupankäyntisignaaleissa

Mikä on AltSignals?

AltSignals on valloittamassa sijoitusmaailmaa myrskyn lailla. Hanke on harvinainen tilaisuus sijoittaa presaleen, jossa on paljon käyttäjiä ja vakiintunut tuote. AltSignals tunnetaan ehkä parhaiten innovatiivisesta AltAlgo™-tuotteestaan, jonka avulla kauppiaat voivat saada etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden ja joka on auttanut edistämään AltSignalsin lähettämiä 1500 signaalia, joiden onnistumisprosentti on vaikuttava 64 %.

Hanke suuntaa nyt kohti seuraavaa vaihetta huippuluokan signaalien kehittämisessä rakentamalla uuden ActualizeAI-tuotteen, joka on tekoälyllä toimiva seuraava innovaatio, joka takaa uskomattoman onnistumisprosentin käyttäjilleen.

Sen lisäksi, että ASI-token tarjoaa haltijoille mahdollisuuden käyttää ActualizeAI-tuotetta yksinoikeudella, mikä takaa uskomattoman edun kilpailijoihin nähden, haltijat voivat myös liittyä yksityiseen AI Members Clubiin, mikä antaa heille pääsyn useisiin laajempiin etuihin ja ansaintamahdollisuuksiin.

Miksi AltSignals on sijoittamisen arvoinen?

AltSignals tarjoaa sijoittajille uskomattomia etuja, ja sillä on jo 50 000 käyttäjän yhteisö valmiina odottamassa. Kun otetaan huomioon, että AltSignalsilla on myös 4,9/5 Trustpilot-luokitus, on helppo ymmärtää sijoituksen hyvät puolet.

Kun tuotteen kehitys jatkuu, aikaisin mukaan päässeet omistajat voivat myös saada voittojaan, kun tokenien arvo nousee ja samalla pääsee käyttämään huippuluokan kaupankäyntisignaaleja.

Mitä riskejä on AltSignalsiin sijoitettaessa?

ASI:n presaleen liittyviä riskejä on vaikea nähdä, vaikka kryptomarkkinat kokonaisuutena ovatkin edelleen erittäin epävakaat, joten tämä on syytä ottaa huomioon ennen sijoitusvalintaa.

Metacade – Uskomaton pelihalli

Mikä on Metacade?

Metacade on innovatiivinen uusi projekti, joka on julkaissut kunnianhimoiset suunnitelmat maailman suurimman pelihallin rakentamiseksi. Metacade-ekosysteemi antaa käyttäjille mahdollisuuden ansaita palkintoja pelaamisesta ja laajemmasta osallistumisesta ekosysteemiin, mikä voi lisätä käyttäjien kasvua ja sitoutumista ajan mittaan.

Monet kryptoalan analyytikot uskovat, että käyttäjien kryptopalkkioiden ansaitsemisen salliminen on fiksu strateginen päätös, joten ei ole yllättävää, että projektin play-to-earn pelihalli tekee siitä suositun valinnan parhaan kryptovaluutan sijoituskohteeksi.

Hanke hyötyy myös Ethereumin lohkoketjun käytöstä, joka on turvallinen ja luotettava.

Miksi Metacade on ostamisen arvoinen?

Projekti on osoittautumassa yhdeksi suosituimmista kryptojen presaleista, ja monet pitävät MCADE:n hintaa todella edullisena verrattuna projektin potentiaaliin. Varhaiset sijoittajat voivat kokea suuria ostopaineita jo tänä vuonna, varsinkin jos kryptopalkkioiden ansaitsemisen houkuttelevuus rakentaa nopeasti suuren käyttäjäkunnan. Se on nyt presalen viimeisessä vaiheessa, joten se on viimeinen tilaisuus ostaa ennen pörssilistaa.

Mitä riskejä on Metacadeen sijoitettaessa?

Kryptoprojektina Metacade toimii erittäin epävakailla markkinoilla, joten kuten muidenkin kryptovaluuttojen kohdalla, sijoittajien tulisi ottaa tämä huomioon ennen sijoittamista.

Bitcoin – Markkinajohtaja

Mikä on Bitcoin?

Bitcoin syntyi yli kymmenen vuotta sitten, ja se on vakiinnuttanut asemansa suosituimpana ostettavana kryptona, koska se on hyvin hajautettu ja sitä pidetään vakaana, ainakin kryptomarkkinoilla.

Monet uskovat, että Bitcoinilla on potentiaalia korvata fiat-valuutat, ja sellainen reaalimaailman arvo olisi tarpeen, jotta natiivi kryptovaluutta voisi kasvaa voimakkaasti.

Miksi Bitcoin on ostamisen arvoinen?

Vaikka Bitcoinin markkinakatto on erittäin korkea verrattuna useimpiin hankkeisiin ja varmasti myös digitaaliseen valuuttaan, se saattaa silti olla paras krypto ostettavaksi konservatiivisemmille kryptosijoittajille. Jos TradFi:n rahat alkavat siirtyä kryptovaluuttaan, Bitcoin on todennäköinen kohde suurelle osalle siitä, joten BTC:llä voi olla vielä edessään reippaita kurssinousuja.

Vaikka Bitcoin ei korvaisikaan fiat-valuuttoja kokonaan, se voisi tulevaisuudessa löytää roolinsa myös arvon säilyttäjänä ja inflaation suojaajana. Vaikka token on monille edelleen pitkän aikavälin sijoitus, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Bitcoinin käynnistämä lohkoketjuteknologia olisi tullut jäädäkseen.

Mitä riskejä on Bitcoiniin sijoitettaessa?

Kryptoala on kehittynyt merkittävästi Bitcoinin julkaisun jälkeen. Jollain tavalla hankkeita, jotka mahdollistavat älykkäiden sopimusten kaltaiset toiminnot, suositaan niiden mahdollistamien häiritsevien käyttötapausten vuoksi.

Shiba Inu – Hyötykäyttöä edistävä vahva yhteisö

Mikä on Shiba Inu?

Shiba Inu on meemikolikkoprojekti, jota Dogecoin on vahvasti inspiroinut, ja kuten useimmat meemikolikot, se aloitti hyvin vähäisellä hyötyarvolla. Se on onnistunut rakentamaan suuren ja intohimoisen yhteisön. Se pystyi kääntymään suhteellisen tehokkaasti DeFi:n suuntaan, mikä antoi SHIB-tokenille hyödyllisyyden tason, jota sillä ei aina ollut.

Miksi Shiba Inu on ostamisen arvoinen?

SHIB-yhteisön innostuneisuus ja brändin saavutettavuus tarkoittavat, että Shiba Inu voisi toimia hyvin hankkeena, joka hyödyntää kryptosijoitusmahdollisuuksien rajallista tunnettuutta ja toimii sisäänpääsypisteenä niille, jotka tulevat tilaan ensimmäistä kertaa.

Tämä voi tarkoittaa, että SHIB:n hinnalla on vielä jonkin verran varaa nousta, edellyttäen, että se pystyy säilyttämään vauhtinsa ja jatkamaan uusien haltijoiden houkuttelemista alustan DeFi-käyttötilanteisiin, kuten palkkioiden ansaitsemiseen likviditeetin tarjoamisesta Shiba Swapissa.

Mitä riskejä on Shiba Inuun sijoitettaessa?

Hankkeen markkina-arvo on korkea, mikä väistämättä rajoittaa niitä lisäyksiä, joihin token voi vaikuttaa. Kun yhä useammat krypto-omaisuuserät rakentuvat pakottavien käyttötapausten varaan, monet näkevät, että muut hyötypohjaiset tokenit tarjoavat enemmän vastinetta rahoille.

Chainlink – Todellisen maailman tuominen ketjuun

Mikä on Chainlink?

Chainlink tarjoaa laajan valikoiman Web3-palveluja, joissa keskitytään hankkeen kykyyn tuoda ketjun ulkopuolisia tietoja älykkäisiin sopimuksiin. Hankkeessa on hajautettu oraakkeli-verkko (DON), joka käyttää taloudellisia kannustimia varmistaakseen asiakkailleen toimitettujen tietojen tarkkuuden. Tämän seurauksena se ylpeilee kryptohankkeena, jolla on eniten kumppanuuksia.

Chainlinkillä on myös intohimoinen haltijayhteisö, joka on jo pitkään pitänyt LINK:ä parhaana kryptovaluuttana sijoitettavaksi. He uskovat, että Chainlinkin seuraava painopiste, yhteentoimivuus, voi saada LINK:n hinnan nousemaan pilviin, jos sitä käytetään myös yritysmaailmassa.

Miksi Chainlink on ostamisen arvoinen?

Monet hajautetut sovellukset käyttävät jo Chainlink-palveluja, mikä tekee natiivista LINK-tokenista suositun kryptovarallisuuden hyödyllisyyssijoittajien keskuudessa. Token on toteutettu Ethereum-lohkoketjussa, mutta se on ketju-agnostinen, mikä laajentaa sen hyväksyntäkohdetta.

Turvalliset tiedot on tärkeä vaatimus monille kryptoprojekteille ja erityisesti hajautetun rahoituksen kaltaisilla aloilla. Kun yhä useampia hajautettuja sovelluksia tulee verkkoon, voimme nähdä ajan myötä yhä useampien älykkäiden sopimusten tarvitsevan pääsyn tietoihin Chainlinkin kautta.

Mitä riskejä on Chainlinkiin sijoitettaessa?

Chainlink on jo hyvin tunnettu kryptoalalla, ja vaikka se saattaa olla edelleen ehdokas parhaaksi ostettavaksi kryptoksi, se saattaa tarjota vaatimattomampia voittoja kuin muualta löytyvät.

The Graph – Lohkoketjun tietojen indeksointi

Mikä on The Graph?

The Graph on kryptoprojekti, jonka avulla käyttäjät voivat kysyä lohkoketjujen tietoja, mikä mahdollistaa sellaisten käyttötapausten rakentamisen, jotka vaativat tietoja lohkoketjuista, ilman että tarvitsee itse ylläpitää kalliita solmuja jokaista ketjua varten.

Hanke käyttää GRT-natiivitokenia tukemaan eri rooleja The Graph -ekosysteemissä. Vaikka se käyttää lohkoketjuteknologiaa, se tarjoaa myös käyttötapauksia, joiden ei itsessään tarvitse olla hajautettuja sovelluksia Web3:ssa.

Monet sijoittajat näkevät The Graphin keskeisenä osana Web3:n tulevaisuutta, sillä lohkoketjuteknologia auttaa luomaan uusia kokemuksia verkossa.

Miksi The Graph on ostamisen arvoinen?

Vaikka GRT laski merkittävästi kryptotalven aikana, hanke on erittäin hyödyllinen, koska sen avulla käyttäjät voivat käyttää niin paljon tietoja. Web3:n käyttöönotto kiihtyy hitaasti mutta varmasti, ja The Graphilla näyttää olevan hyvät mahdollisuudet varmistaa iso siivu datamarkkinoista vuoden edetessä.

Mitä riskejä on The Graphiin sijoitettaessa?

Lohkoketjuteknologian käyttöönotto lisääntyy, mutta ei kuitenkaan poimunopeudella. On todennäköisesti monta vuotta ennen kuin näemme suuren siirtymän Web 2.0:sta, joten vaikka GRT on houkutteleva, hanketta syvällisesti ymmärtävät haltijat pitävät sitä ehdottomasti pitkän aikavälin sijoituksena.

Ethereum – Alkuperäinen layer-1 protokolla

Mikä on Ethereum?

Ethereum tunnetaan ehkä parhaiten älykkäiden sopimusten luojana, ja se on osoittautunut erittäin menestyksekkääksi valloittaessaan ja pitäessään hallussaan valtavan osan luomistaan layer-1-markkinoista. Monet pitävät Ethereumia parhaana ostettavana kryptona sen hallitsevan aseman vuoksi, ja kun otetaan huomioon lohkoketjun uskomaton käytettävyys, sitä on vaikea voittaa.

Monet kryptovarat perustuvat Ethereumin lohkoketjuun, jotta ne voivat hyötyä sen maineesta turvallisena ja luotettavana projektina. Vaikka Ethereumia ei pidetä digitaalisena valuuttana maksujen merkityksessä, kryptoharrastajat ymmärtävät, että sillä on valtava ulottuvuus niiden toimialojen lukumäärän suhteen, joita se voi häiritä.

Miksi Ethereum on ostamisen arvoinen?

Ethereum-ekosysteemi on erittäin suosittu valinta kehittäjien keskuudessa, ja tämä voi tarkoittaa suurta kasvuprosenttia tulevina vuosina. Kryptotalvi ei juurikaan vähentänyt Ethereum-verkon innostusta, ja voimme nähdä kryptovaluuttamarkkinoiden reagoivan hyvin Ethereumin hiljattain tekemiin siirtymiin, jotka johtuvat sen hiljattaisesta siirtymisestä proof-of-stake-järjestelmään.

Mitä riskejä on Ethereumin sijoitettaessa?

Ethereumilla on ollut maine erittäin korkeista transaktiomaksuista, ja vaikka nämä ovatkin pienentyneet viime vuoden aikana, on vielä pitkä matka siihen, että se voi kilpailla Binance Smart Chainin kanssa.

Dogecoin – Ensimmäinen meemikolikko

Mikä on Dogecoin?

Dogecoin on projekti, jonka Billy Markus aloitti vitsinä vuonna 2014. Kaikista kryptoprojekteista Dogecoin on kulkenut yhden vaikuttavimmista matkoista, ja se on päässyt lähelle kryptomarkkinoiden kärkeä intohimoisen yhteisönsä ansiosta.

Dogecoinin pääasiallinen käyttötarkoitus on vaihtoehtoinen maksutapa, digitaalinen valuutta, joka muistuttaa Bitcoinin ja LTC:n (jota pidetään usein hopeana Bitcoinin kultaa vastaan) pääasiallisia käyttötarkoituksia.

Miksi Dogecoin on ostamisen arvoinen?

Dogecoin saattaa olla suosituin krypto, johon kryptoalalle vasta-alkajat voivat sijoittaa, ja tämä antaa hankkeelle suuren edun teknisesti monimutkaisempiin ja pelottavampiin hankkeisiin nähden. Parhaat kryptovaluuttaprojektit ovat niitä, joilla on suurin käyttäjäkunta, ja vaikka Dogecoin on meemikolikko, sillä on alhaiset transaktiomaksut ja se on uskomattoman tunnettu.

Mitä riskejä on Dogecoiniin sijoitettaessa?

Dogecoin näkee itsensä rahan tulevaisuutena, mutta on epätodennäköistä, että se pystyisi käsittelemään valtavan määrän maailmanlaajuisia transaktioita ilman jonkinlaista skaalautumisratkaisua. Sillä on myös erittäin korkea markkinakorko, kun otetaan huomioon, että projektin hyväksyntä reaalimaailman käyttötapauksissa on suhteellisen vähäistä.

Binance Coin – Suosittu keskitetty ekosysteemi

Mikä on Binance Coin?

Binance on maailman suurin kryptopörssi, ja sen kaupankäyntivolyymi on jotain, mistä hajautettu kryptovaluuttapörssi voi vain uneksia. Binance on laajentunut merkittävästi pörssin ulkopuolelle, mukaan lukien sen oma lohkoketju, Binance Smart Chain.

Binance tarjoaa suurta tukea BSC:ssä käynnistyville hankkeille, ja monet sijoittajat tukevat mieluummin Binance Coinin kaltaisia kryptovaroja, joiden sijoitukset ovat korkeat, vaikka niistä puuttuukin hajautus.

Miksi Binance Coin on ostamisen arvoinen?

Binance tarjoaa kehittäjille korkean läpivirtauksen ja alhaisen maksun ympäristön, ja se tulee todennäköisesti jatkamaan valtavaa kasvua alustalla. Jos ketju kaappaa yhden tai kaksi suuren volyymin hanketta, jotka menevät valtavirtaan, voimme nähdä natiivin tokenin BNB:n hinnan nousevan merkittävästi. BNB:tä voi myös panostaa palkintojen ansaitsemiseksi, mikä tekee siitä yhden parhaista kryptoista ostettavaksi.

Mitä riskejä on Binance Coiniin sijoitettaessa?

Päivät, jolloin BNB:n hankkiminen oli mahdollista valtavan edullisilla hinnoilla, ovat takanapäin, ja hankkeen markkinakorko on nyt erittäin korkea verrattuna moniin muihin hankkeisiin. Se taistelee myös Ethereum-lohkoketjua vastaan, ja jos TradFi-pörssit tulevat tilaan tulevina vuosina, Binancen hallitseva asema saattaa kyseenalaistua.

Uniswap – Ethereumin suosituin hajautettu vaihto

Mikä on Uniswap?

Uniswap on hajautettu vaihto, jonka avulla käyttäjät voivat käydä kauppaa kryptovaluutalla luotettavalla tavalla. Alusta mahdollistaa valtavan määrän kryptovarojen kaupan, ja se on yksi varhaisimmista tavoista hankkia tokeneita uusia projekteja varten, sillä se käyttää älykkäitä sopimuksia kauppojen tekemiseen.

Koska Uniswap on toteutettu Ethereum-lohkoketjulle, se hyötyy turvallisuuteen liittyvästä proof-of-stake-konsensuksesta ja sen läheisestä yhteydestä ETH:hen, jota pidetään yleisesti yhtenä parhaista kryptoprojekteista.

Miksi Uniswap on ostamisen arvoinen?

Alkuperäistä UNI-tokenia käytetään kaupankäynnin helpottamiseen. UNI:n haltijat uskovat siis, että kyky ansaita palkkioita tarjoamalla likviditeettiä nostaa sen parhaiden kryptojen joukkoon. Jos kaupankäynti sellaisten hankkeiden kanssa, joiden markkina-arvo on alhainen, kasvaa, Uniswap voi jatkaa kasvuaan tulevina vuosina.

Mitä riskejä on Uniswapiin sijoitettaessa?

Kun yhä useammat perinteiset pörssit tulevat mukaan kryptoalalle, monet niistä saattavat käyttää älykkäitä sopimuksia yrittäessään ottaa osan tämän alan kaupankäynnin volyymista. Uniswap on myös Ethereumin markkinaosuuden armoilla ja sillä on jo markkinakatto.

Cardano – Vaihtoehto hajautetuille sovelluksille

Mikä on Cardano?

Cardano on toinen proof-of-stake layer-1-protokolla, joka on tuottanut monia sen lohkoketjuun perustuvia hankkeita. Kaikista lohkoketjualustoista Cardanolla on joitakin innokkaimpia kryptosijoittajia, ja kryptoteollisuus on edelleen epävarma siitä, voiko Cardano osoittautua luotettavaksi (ja riittävän alhaisilla kaasumaksuilla), jotta se voi ottaa mittaa Ethereum-verkosta.

Hanke käyttää kryptovaluuttaansa ADA:ta maksamaan transaktioiden kaasumaksut, vaikka sen nykyinen kaasun hinta Cardanossa on paljon alhaisempi kuin Ethereumin kaltaisissa ketjuissa. Hanke on myös saanut näkyvyyttä suorapuheisen perustajansa Charles Hoskinsonin ansiosta.

Miksi Cardano on ostamisen arvoinen?

Cardanolla on suuri kehittäjäyhteisö, joka rakentaa projekteja, jotka tukevat pelin sisäisiä varoja, reaalimaailman palkintoja, virtuaalimaailmoja ja paljon muuta. Omistautunut yhteisö tarkoittaa, että vauhti todennäköisesti pysyy, mikä voi tarkoittaa suuria tuottoja ajan mittaan.

Mitä riskejä on Cardanoon sijoitettaessa?

On kiistanalaista, tarjoavatko muut kryptot parempaa layer-1-toiminnallisuutta, mutta Cardano on kamppaillut julkaisujen kanssa jopa nykyisten karhumarkkinoiden aikana. Vaikka monet pitävät ADA:ta yhtenä parhaista nyt ostettavista kryptoista, on todennäköisesti muita digitaalisia varoja, jotka voivat tuoda suurempia tuottoja, etenkin jos ne sijoitetaan laitteistolompakkoon pitkällä aikavälillä.

Solana – VC-pohjainen layer-1-protokolla

Mikä on Solana?

Solana on layer-1-protokollaprojekti, joka käyttää maksujensa maksamiseen SOL-kryptotokenia muiden kryptovaluuttojen tapaan. SOL-token voi toimia myös hallintotokenina, ja Solana on solminut kumppanuuksia monien suuryritysten kanssa.

Solana on muodostanut aktiivisen kehitysyhteisön, ja sen projekteissa käyttäjät voivat ostaa virtuaalisia tontteja, mobiilipelipalkkioita ja monia kryptovaluuttojen kaupankäyntiin tarkoitettuja projekteja. Vaikka jotkut keskitetyt palvelimet hallitsevat verkkoa, hanke on edelleen erittäin suosittu lohkoketjupuristien keskuudessa.

Miksi Solana on ostamisen arvoinen?

SOL on kryptotokeni, jonka hinta liikkuu sen verkon toiminnan perusteella. Kun alustalla on käynnistetty monia ennakkomyyntejä, natiivi kryptovaluutta SOL voi saada vauhtia ketjussa käynnistetystä onnistuneesta projektista.

Kryptovaluuttamarkkinoita voi olla vaikea ennustaa. Silti SOL on varmasti digitaalinen omaisuuserä, joka voisi tarjota reaalimaailman hyötyjä, jos käyttötapaukset, kuten tokenisointi, poimitaan alustalla. Monet muut kryptovaluutta-avaruudet koko kryptovaluutta-alueella on rakennettu Solana-verkon päälle tai integroitu siihen.

Mitä riskejä on Solanaan sijoitettaessa?

SOL on suosittu kolikko, ja vaikka monet uskovat, että sillä voisi olla valtavasti potentiaalia, sen markkinakatto on paljon korkeampi kuin monien muiden kolikoiden. Koska SOL on kaikissa keskitetyissä pörsseissä ja useimpien sijoittajien kryptosalkuissa, jotkut voisivat väittää, että se on jo reilussa markkina-arvossa. Sen arvostus verrattuna varhaisiin projekteihin sulkee sen pois suurimpien voittajien joukosta.

Mikä on paras krypto ostettavaksi juuri nyt?

Kuka tahansa voi nähdä, että sijoittajille on tarjolla paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia juuri nyt, mutta AltSignalsia on vaikea ohittaa uskomattomana sijoitusvaihtoehtona, jolla näyttää olevan edessään mielenkiintoiset ajat.

Nähtäväksi jää, kuinka kauan kestää, ennen kuin tokenin hinta nousee massiivisesti. Useimmat sijoittajat odottavat näkevänsä uskomattomia tuottoja tänä vuonna, kun yhä useammat markkinat ymmärtävät valtavan mahdollisuuden.

Kryptojen UKK

Mitä ovat kryptovaluutat?

Kryptovaluutta on joukko digitaalisia tai virtuaalisia tokeneita, jotka käyttävät salausta turvallisuuteen ja toimivat keskusviranomaisista riippumatta. Ne ovat hajautettuja, mikä tarkoittaa, että hallitukset tai rahoituslaitokset eivät valvo niitä, ja ne perustuvat yleensä vertaislohkoketjuverkostoon.

Kryptovaluutat tarjoavat useita etuja perinteisiin fiat-valuuttoihin verrattuna, kuten alhaisemmat transaktiomaksut, nopeammat siirtoajat ja parempi yksityisyys. Ne tarjoavat myös laajempaa taloudellista osallisuutta, jolloin ihmiset, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää perinteisiä pankkipalveluja, voivat osallistua maailmantalouteen.

Vaikka kryptomarkkinat ovat olleet äärimmäisen epävakaat, eivätkä ne ole täysin riskittömät, mahdollisuus merkittäviin tuottoihin on houkutellut sijoittajia ja kauppiaita maailmanlaajuisesti. Kun kryptovaluutat kehittyvät ja saavat hyväksyntää, ne ovat valmiita mullistamaan ajatustapamme rahasta ja rahaliikenteestä.

Mikä on krypton ennakkomyynti (presale)?

Kryptojen ennakkomyynti on varainhankintatapahtuma, jossa sijoittajat voivat ostaa uuden kryptovaluuttaprojektin tokeneita tai kolikoita ennen sen virallista käynnistämistä. Näin kerätään yleensä varoja kehitykseen, markkinointiin ja muihin kryptovaluutan lanseeraukseen liittyviin kuluihin.

Ennakkomyynnin aikana tokenia tai kolikoita myydään yleensä alennettuun hintaan varhaisille sijoittajille. Tarkoituksena on kannustaa sijoittajia sijoittamaan hankkeeseen varhaisessa vaiheessa ja odottaa, että tokenien tai kolikoiden arvo nousee tulevaisuudessa.

Kryptojen ennakkomyyntiä pidetään usein keinona, jolla sijoittajat pääsevät mukaan lupaavaan hankkeeseen, mutta se voi olla myös riskialtista. Kuten minkä tahansa sijoituksen kohdalla, tuotosta ei ole takeita, ja sijoittajien tulisi tehdä huolellinen selvitys ennen ennakkomyyntiin osallistumista.

Mikä krypto tulee nousemaan räjähdysmäisesti vuonna 2023?

Monet hankkeet voivat menestyä hyvin vuoden 2023 aikana, mutta monet analyytikot, joiden tehtävänä on löytää parhaat ostettavat kryptot, ennustavat AltSignalsiin loistavana mahdollisuutena suuriin tuottoihin.

Mikä krypto kannattaa ostaa nyt lyhyen tähtäimen sijoitukseksi?

Parasta kryptoa lyhyen aikavälin voittoihin on vaikea tunnistaa, mutta krypton valitseminen sijoituskohteeksi vuodelle 2023 perustuu hankkeen tämän vuoden vauhtiin. AltSignals voi pärjätä hyvin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä aktiivisen käyttäjäkuntansa ansiosta, ja alhainen markkinakorko tekee siitä vahvan valinnan suuriin voittoihin.

Mikä krypto kannattaa ostaa nyt pidemmälle tähtäimelle?

Muita hankkeita, jotka voisivat menestyä hyvin kryptovaluuttamarkkinoilla, ovat esimerkiksi Metacaden kaltaiset hankkeet, sillä play-to-earn on valtava kasvava markkina-alue, ja se voisi olla yksi parhaista kryptoista, joita voi ostaa pitkän aikavälin tuottojen saamiseksi, jos sen play-to-earn arcade voi rakentaa suuren käyttäjäkunnan.

Millä kryptoista on eniten potentiaalia?

Kun monet sijoittajat ajattelevat kryptovaluuttaa, he ajattelevat kryptovarallisuutta Bitcoinia. Mutta kun älykkäät sopimukset, kuten ethereum-ekosysteemissä, mahdollistavat hajautetun rahoituksen, monilla hankkeilla on suuri potentiaali. Proof-of-stake-ketjuihin perustuvia hankkeita pidetään viisaina sijoituksina, ja suuri tuotto edellyttää pientä markkina-arvoa.

Mikä on paras krypto sijoitettavaksi vuonna 2023?

Paras krypto, joka kannattaa ostaa vuonna 2023, on todennäköisesti projekti, jolla on alhainen markkina-arvo, ja kaikki parhaat kryptovaluuttahankkeet tarvitsevat paljon hyötyjä. Tämän vuoksi paras krypto, johon kannattaa sijoittaa, on todennäköisemmin AltSignalsin kaltainen alkuvaiheen projekti kuin Bitcoinin kaltainen korkean markkinakapasiteetin projekti.

Onko olemassa ETF:a (Exchange Traded Funds)?

Kryptovaluutta-ETF-rahastoja on kasvava määrä, vaikka ne tarjoavat todennäköisesti vaatimattomampia tuottoja verrattuna parhaisiin kryptoihin, joita markkinoilta voi ostaa. Konservatiivisille sijoittajille, jotka ovat tyytyväisempiä Bitcoinin kaltaiseen digitaaliseen omaisuuteen kuin hajautetun rahoituksen ja muiden kryptovaluuttojen käyttötapausten hankkeisiin, ETF-rahastot voivat olla hyvä vaihtoehto.

