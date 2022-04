10 turvallisinta kryptovaluuttaa, joihin sijoittaa

Kryptovaluutoista on tulossa suosittuja sekä yksityis- että institutionaalisten sijoittajien keskuudessa. Tarjolla on tuhansia kolikoita, joiden arvo on yli 2 biljoonaa dollaria. Tässä artikkelissa tarkastellaan kymmentä turvallisinta kryptovaluuttaa, joihin sijoittaa. Ajatuksena on tarkastella niitä, joilla on pysyvyyttä tulevina vuosina.

Chainlink (LINK)

Chainlik on johtava lohkoketjuprojekti, joka auttaa muita kehittäjiä integroimaan ketjun ulkopuolista dataa ketjun sisäiseen ekosysteemiin. Esimerkiksi hajautetun rahoituksen (DeFi) kehittäjä voi tuoda tietoja kryptovaluutoista alustallaan. On myös mahdollista tuoda tietoja alan säästä ja urheilusta.

Nykyään useimmat kehittäjät, kuten AAVE, Anchor Protocol ja Uniswap, käyttävät Chainlinkiä laajalti. DeFi Llaman mukaan sen vakuutena oleva kokonaisarvo (TVS) on yli 60 miljardia dollaria. LINK, projektin alkuperäisen kolikon, markkina-arvo on yli 7,6 miljardia dollaria.

Chainlink on turvallinen kryptovaluutta johtuen sen erityisestä roolistaan sekä merkittävästä markkinaosuudestaan alalla.

Ethereum (ETH)

Ethereum on yksi turvallisimmista kryptovaluutoista, joihin sijoittaa. Se on Layer-1 verkko, joka on luonut alustan, jossa kehittäjät voivat rakentaa ja optimoida verkkojaan. Vaikka Ethereumilla on paljon kilpailua, sen markkinaosuus kaikilla alasektoreilla, kuten pelaaminen, NFT (non-fungible token) ja DeFi, on ollut vahva.

Ethereumin odotetaan kasvattavan markkinaosuuttaan tulevina vuosina, kun se on saattanut päätökseen siirtymisensä proof-of-stake-verkostoon. Kehittäjät ottavat käyttöön myös sharding-tekniikkaa, joka tekee siitä nopeamman ja alentaa sen transaktiokustannuksia. Kaikki nämä tekevät Ethereumista hyvän kryptovaluutan sijoittamiseen.

Terra (LUNA)

Terra on lohkoketjuteollisuuden jätti. Terra on toinen alusta, jonka avulla kehittäjät voivat rakentaa dAppeja. Jotkut suurimmista ekosysteemiin rakennetuista sovelluksista ovat Anchor Protocol, Lido ja Astroport. DeFi Llaman mukaan kaikkien Terrassa rakennettujen DeFi-sovellusten lukittu kokonaisarvo (TVL) on yli 25 miljardia dollaria.

Terra tunnetaan myös algoritmisista stabiileista kolikoistaan, kuten Terra USD:stä, jonka markkina-arvo on yli 16,7 miljardia dollaria. Terraan rakennetussa Lidossa on myös Lido Staked Ether, jonka arvo on yli 10 miljardia dollaria. Siksi on todennäköistä, että LUNA:n hinta jatkaa nousuaan tulevina vuosina.

Cosmos Hub (ATOM)

Cosmos on toinen suosittu turvallinen kryptovaluutta. Se on johtava alusta, joka auttaa parantamaan erilaisten digitaalisten valuuttojen viestintää. Se saavuttaa tämän Inter-Blockchain Communication (IBC) -protokollan avulla. Verkkosivustonsa mukaan sillä on nyt yli 262 kryptovaluuttaa, joiden varat ovat yli 170 miljardia dollaria.

Cosmosilla on myös SDK-lohkoketju, joka isännöi joitain suosituimmista alustoista, kuten Terraa, ThorChainia ja Osmosisia. Siksi ekosysteemin kasvaessa on todennäköistä, että ATOM-token jatkaa nousuaan.

Graph (GRT)

Graph on lohkoketjuprojekti, joka tarjoaa kehittäjille API-rajapinnat, jotka auttavat heitä indeksoimaan verkkonsa. Kehittäjät voivat lähettää nämä alakuvat milloin tahansa. Tämän seurauksena Graph nähdään usein alan Googlena. Useimmat kehittäjät, kuten Audius, UMA, LivePeer, Synthetix ja Curve Finance, ovat jo omaksuneet sen.

Graph on turvallinen kryptovaluutta, koska se on laajalti käytetty ja sillä on minimaalista kilpailua alalla. GRT, sen alkuperäinen token, on arvoltaan yli 2,8 miljardia dollaria.

Avalanche (AVAX)

Avalanche on älykäs sopimusalusta, joka tarjoaa paremman kehitysalustan kuin Ethereum. Se on tunnettu häikäisevän nopeista kaupankäyntinopeuksistaan ja alhaisista kustannuksistaan. Avalanche on lyhyessä ajassa houkutellut satoja kehittäjiä ympäri maailmaa.

Jotkut alustalle rakennetuista projekteista ovat AAVE, Trader Joe, BENQI ja Stargate. Yhteensä sen lukittu kokonaisarvo (TVL) on yli 10 miljardia dollaria. Tämä tekee siitä alan neljänneksi suurimman alustan Ethereumin, Terran ja BNB:n jälkeen. Siksi on mahdollista, että Avalanchen hinta jatkaa nousuaan tulevina vuosina.

Cronos (CRO)

Cronos on yksi turvallisimmista kryptovaluutoista sijoittaa. Se tunnettiin aiemmin nimellä Crypto.com. Kuten nimestä voi päätellä, Cronos aloitti Crypto.comina, yhtenä maailman suurimmista pörsseistä.

Cronosin verkko lanseerattiin vuonna 2022, ja se on menestynyt hyvin. Sen DeFi-ekosysteemin TVL on yli 4 miljardia dollaria, mikä tekee siitä alan 9. suurimman alustan. Jotkut suosituimmista Cronosilla rakennetuista sovelluksista ovat muun muassa MM Finance, VVS Finance, MM Optimizer ja Tectonic.

Siksi CRO:n hinnan vahvan käyttöönoton vuoksi on todennäköistä, että CRO-kurssi jatkaa hyvin myös tulevina vuosina.

Basic Attention Token (BAT)

Basic Attention Token (BAT) on Brave-selaimen, johtavan web 3.0 -alustan, alkuperäinen token. Tokenia käytetään maksamaan Brave-käyttäjille heidän mainostensa vuorovaikutuksesta. Nämä käyttäjät voivat myös päättää lahjoittaa tulojaan rakastamilleen julkaisijoille. Jotkut ekosysteemin parhaista kustantajista ovat yrityksiä, kuten New York Times ja TechCrunch. Bravella on yli 50 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti.

BAT on turvallinen kryptovaluutta sijoittaa, koska Braven suosio kasvaa ja yritys houkuttelee jatkuvasti uusia mainostajia käyttäjämäärän kasvaessa.

The Sandbox (SAND)

Sandbox on johtava metaversumi-alusta lohkoketjussa. Alustalla on useita hyödyllisiä ominaisuuksia. Käyttäjät voivat esimerkiksi ostaa virtuaalisia tontteja ekosysteemistä. He voivat ostaa alustasta myös muita non-fungible tokeneita (NFT).

Lisäksi Sandbox isännöi säännöllisesti tapahtumia, joissa käyttäjiä palkitaan BAT-tokenilla. Koska sillä on etuasema, on mahdollista, että SAND-token jatkaa nousuaan myös tulevina vuosina.

Solana (SOL)

Solana on toinen Ethereum-tappaja, joka toivoo hallitsevansa alaa. Se on hyvin rahoitettu alusta, jolla on nopeammat nopeudet ja pienemmät kustannukset. Tämän seurauksena monet kehittäjät ovat omaksuneet sen. Muutamia sen ekosysteemin projekteista ovat muun muassa Serum, Marinade Finance, Solend ja Raydium. Näiden sovellusten kokonaisarvo on yhteensä yli 7,6 miljardia dollaria. Solana on turvallinen kryptovaluutta kasvavan ekosysteeminsä ansiosta.