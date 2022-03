Tulevasta web 3 -vallankumouksesta on puhuttu paljon. Sitä pidetään hajautetun Internetin seuraavana aikakautena, ja monet teknologiayritykset yrittävät omistaa tulevaisuuden. Joten, mitä tiedämme toistaiseksi web 3 -vallankumouksesta? Tässä joitain merkittäviä kehityskulkuja:

Suuret teknologiayritykset, kuten Twitter ja muut, ajavat Web 3 -ideaa eteenpäin

Web 3:a tukevat lohkoketjuprojektit ovat jo käynnissä

Vuonna 2022 investoinnit web 3:een lämpenevät uudelle tasolle

Mutta mitkä ovat tällä hetkellä tärkeimpiä lohkoketjuprojekteja, jotka voivat laukaista Web 3 -vallankumouksen? Tässä top 3 -listamme.

Ankr (ANKR)

Ankr (ANKR) on johtava hajautettu pilvipalvelu, joka on jo vuosia yrittänyt kilpailla keskitettyjen pilvipalvelujen tarjoajien, kuten AWS:n, Microsoftin ja Alphabetin, kanssa. Ankr periaatteessa antaa ihmisten jakaa käyttämättömiä tietokoneresurssejaan ja ansaita samalla tuottoa.

Tietolähde: Tradingview

Se on yksi tärkeimmistä projekteista, joka voisi tarjota perustan tietokoneteholle, joka tarvitaan täysin hajautetun Internetin käyttöön. Lisäksi Ankr on lisännyt useita yhteentoimivuusominaisuuksia ja on jo yhteensopiva yli 40 ketjun kanssa.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) web 3 -liikkeen valtavana liikkeellepanevana tekijänä ovat sen aliketjut. Avalanchen avulla kehittäjät voivat periaatteessa luoda pieniä aliketjuja pääverkkoonsa erityisesti DAPP-laitteidensa tehostamiseksi. Ajattele sitä lohkoketjujen Windowsina tai Androidina. Tämä todennäköisesti vapauttaa valtavan innovaation.

Golem (GLM)