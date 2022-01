5 syytä, miksi sinun pitäisi ostaa Polygon

Polygon on Ethereum Layer-2 -ratkaisu, joka saattaa räjähtää vuonna 2022

Siitä lähtien, kun kryptovaluutan edelläkävijä Bitcoin perustettiin, tietotekniikan kehittäjät ovat seuranneet tätä suuntausta ja luoneet monia muita digitaalisia kolikoita. Näitä kolikoita on nyt yli 6 000, ja muita kolikoita on kehitteillä. Polygon on yksi monista kryptovaluutoista, joita muuten kutsutaan Bitcoinin jälkeen altcoineiksi.

Polygon kehitettiin vuonna 2019. Sitä kutsuttiin alun perin "Matic Networkiksi", mutta se nimettiin myöhemmin uudelleen polygoniksi. Sen päätarkoituksena oli ratkaista Ethereum-lohkoketjussa esiintynyt skaalausongelma ilman korkeita kaasumaksuja. Jos haluat lisätä Polygonin portfolioosi, tässä muutamia syitä, joita sinun kannattaa harkita.

1. Polygonin käyttö hajautetun rahoituksen (Defi) alalla

Kuten aiemmin todettiin, polygonin päätavoitteena oli auttaa laajentamaan tapahtumia Ethereum-lohkoketjussa pitäen transaktioiden kustannukset mahdollisimman alhaisina. Polygon on tähän mennessä onnistunut saavuttamaan molemmat näistä. Monet Defi-kehittäjät ottavat kyseisen kryptovaluutan käyttöön nopeasti sen houkuttelevien ominaisuuksien ansiosta. Polygonin käyttö on helppoa, nopeaa ja erittäin edullista, mikä tekee siitä markkinajohtajan tällä alalla.

Ottaen huomioon, että Defi-teollisuuden arvo on nyt yli 100 miljardia dollaria, voit ansaita hyvää rahaa investoimalla tähän kolikkoon, jos se jatkaa vetovoimaansa alalla. Lisäksi Uniswap V3 on myös äskettäin julkaistu Polygon-ekosysteemissä, mikä tuo lisää Defi-kehittäjiä ja käyttäjiä polygon-verkkoon. Mitä enemmän käyttäjiä se houkuttelee, sitä enemmän kyseisen kolikon kysyntä kasvaa, mikä nostaa sen hintaa.

2. Polygonilla on selkeä suunnitelma

Yli 6 000 olemassa olevasta digitaalisesta kolikosta vain harvalla on selkeät suunnitelmat siitä, mitä he aikovat saavuttaa ominaisuudella. Useimmat ovat "dump and pump" -hankkeita, joilla pyritään keräämään vain muutama dollari ja jotka sitten katoavat unholaan. Polygon on yksi niistä harvoista projekteista, jotka ovat osoittaneet selkeän polun. Projekti tarjoaa parhaillaan todellisia ja käytännöllisiä ratkaisuja rahoitusalalle.

Sijoittajana ei kannata sijoittaa sellaisiin hankkeisiin, jotka keräävät suosiota jonkin aikaa suurin lupauksin, mutta ilman selkeää ominaisuutta. Aina on järkevää ottaa huomioon minkä tahansa projektin taustalla oleva tiimi, heidän taitonsa, kokemuksensa ja ominaisuusnäkökulmansa. Polygonin takana oleva tiimi on osoittanut vakavuutta ja päättäväisyyttä, tarjotakseen ratkaisuja kryptovaluuttateollisuudelle. Yksi heidän merkittävimmistä ratkaisuistaan on skaalausominaisuus, joka toistaiseksi on jäänyt puuttumaan monilta muilta lohkoketjuilta. He jatkavat tutkimusta kehittääkseen alustaansa entisestään.

3. Polygonin vakuuttava markkina-arvo

Markkina-arvo on kaikkien liikkeessä olevien kolikoiden arvo. Kolikon senhetkinen hinta kerrottuna liikkeessä olevien kolikoiden kokonaismäärällä antaa sen markkina-arvon. Tämä arvo on osoitus tietyn kryptovaluutan vakaudesta. Mitä korkeampi markkinakapasiteetti on, sitä vakaampi kyseinen digitaalinen valuutta on. Tämä tarkoittaa, että silloin tällöin tapahtuvissa markkinavaihteluissa kyseisen kolikon hintaan ei vaikuta merkittävästi.

Polygonin nykyinen markkina-arvo on hieman yli 15,7 miljardia dollaria. Tämä arvo on suhteellisen vakaa verrattuna johtavaan digitaaliseen kolikkoon, bitcoiniin, jonka markkina-arvo on noin 794 miljardia dollaria. Polygon on tällä hetkellä tällä mittarilla mitattuna sijalla 13 kaikista kryptovaluutoista. Tämän kolikon ottaminen osaksi sijoitustasi on suhteellisen sama uhkapeli. Se kasvaa varmasti, vaikkakin hitaasti, lähivuosina.

4. Polygonilla on vahvat kumppanuudet

Jos haluat tietää, onko hankkeella tulevaisuutta, katso hankkeen kumppaneita. Useimmat kryptovaluuttaprojektit ovat hetken huumaa, joiden tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon rahaa, varsinkin ensimmäisten kolikkotarjousten aikana, minkä jälkeen heillä on käytössään sijoittajiensa veroja. Polygon on erilainen projekti verrattuna muihin tunnettuihin digitaalisiin valuuttoihin, kuten Ethereumiin tai Bitcoiniin.

Se on houkutellut vakavia potentiaalisia kumppaneita, kuten Kyber Networkin ja GraphLinq Protocollan. Kyber Network käyttää Polygon-alustaa parantaakseen sovelluksensa likviditeettiä. Tällä skaalausratkaisulla se on kehittänyt Rainmakerin, joka on ensimmäinen likviditeetin louhintaratkaisu. Polygonin alhaisten kaasumaksujen ansiosta, sen kumppanuus GraphLinqin kanssa on lisännyt käyttäjiä. Uusien kumppaneiden tullessa mukaan, Polygonin arvo tulee väistämättä kasvamaan lähitulevaisuudessa.

5. Polygon on matalan kynnyksen projekti

Jos kaikki tämän kolikon houkuttelevat ominaisuudet eivät riitä syyksi lisätä sitä salkkuusi, kannattaa sen nimellinen hinta ottaa huomioon. Useimmat suuret hankkeet, jotka pääsevät kaikkien kryptovaluuttojen top 20 -listalle, ovat muutamaa lukuun ottamatta suhteellisen kalliita. Polygon kuuluu niihin kolikoihin, joilla on potentiaalia, mutta joiden hinta on vielä huomattavan alhainen.

Tällä hetkellä yhden MATICin hinta on 2,18 dollaria. Tällä hinnalla voi ostaa yli sata kolikkoa hieman yli 200 dollarilla. Se on hyvin alhainen verrattuna Ethereumin kaltaiseen valuuttaan, jonka vähittäishinta on yli 3 500 dollaria. Jos MATICin arvo nousee muutamassa vuodessa 50 dollariin, mikä on hyvin mahdollista sen ominaisuuksien ja edistyksen ansiosta, voit tehdä erittäin komeaa voittoa. Voit harkita muutaman tällaisen kolikon ottamista salkkuusi, jotta voit hajauttaa riskejäsi ja monipuolistaa sijoituksiasi.