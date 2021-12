Kryptovaluutta on kokenut hämmästyttävää institutionaalista kasvua vuonna 2021, mutta Genesiksen Noelle Acheson uskoo, että adoptiota tapahtuu seuraavan vuoden aikana entisestään.

Noelle Acheson, Genesis Global Trading Market Insights -yksikön johtaja, odottaa seuraavan kahdentoista kuukauden aikana institutionaalisen kasvun jatkuvan kryptoalalla.

Hän sanoi tämän puhuessaan haastattelussa Joe Kernenilin kanssa CNBC:n "Squawk Box" -kanavalla.

Kun häntä pyydettiin ennustamaan, mitä hän ajattelee tapahtuvan kryptoalalla ensi vuonna – olipa kyseessä sitten SEC, joka lopulta hyväksyy spot-Bitcoin ETF:n, suuria sääntelytoimia eri puolilta maailmaa tai institutionaalista adoptiota – hän totesi, että kukaan ei varmasti tiedä mitä tulee tapahtumaan.

Hän kuitenkin mainitsi, että vuosi 2021 oli erittäin "mielenkiintoinen" ja ala odottaa institutionaalisen kasvun jatkuvan, kuten viime vuonna oli nähty.

"Näemme vahvoja merkkejä sen kiihtymisestä ensi vuoden aikana", hän sanoi ja lisäsi, että nämä voivat olla suoria sijoituksia kryptoon tai sijoituksia kryptomarkkinoiden infrastruktuuria rakentaviin yrityksiin.

Acheson sanoo, että kryptoavaruudessa on 65 yksisarvista. Ne ovat startup-yrityksiä, joiden markkina-arvo on yli miljardi dollaria. Hän huomautti, että pelkästään vuonna 2021 40 krypto-painotteista yritystä saavutti yksisarvisen aseman, ja keskimäärin kolme uutta yritystä saavutti miljardin dollarin arvostuksen joka kuukausi.

Hänen mukaansa tällainen hämmästyttävä kasvu voi vain lisätä kiinnostusta krypto- [ja lohkoketjuteknologiaa] kohtaan. Hän sanoo, että kasvu todennäköisesti kiihdyttää kiinnostusta, vaikka alalle virtaa enemmän rahaa.

Acheson puhui myös institutionaalisesta kiinnostuksesta ja sen näkyvyydestä siinä, kuinka sijoitusjohtajat päättävät hajauttaa kryptoa.

Coindeskin entinen tutkimusjohtaja kertoi CNBC:lle, että viime vuonna useammat laitokset lisäsivät kryptoa salkkuihinsa, mutta mielenkiintoisempaa oli monien siirtyminen digitaalisiin omaisuuseriin, Bitcoinin ja Ethereumin ollen kahden parhaan joukossa.

Hän huomautti, että markkinoiden kypsyys tarjoaa nyt sijoittajille valinnanvaraa, mikä on saanut sijoittajat valitsemaan riskialttiita, mutta mahdollisesti korkeamman tuoton altcoineja.

Nämä ovat tokeneita, jotka edustavat uusia teknologisia edistysaskeleita kryptoavaruudessa, joihin (vaikka hän ei maininnut) sisältyisivät hajautettu rahoitus (DeFi) ja non-fungible tokenit (NFT:t). Myös metaversumi ja Web 3.0 -tokenit ovat saamassa paljon vetoa vuoteen 2022 mennessä.

Acheson puhui myös Bitcoinin louhinnasta ja Kiinan tehoiskusta, joka sai louhijat katomaan muille alueille, monet heistä Yhdysvaltoihin. Hän sanoo, että tämä oli suuri kehitysaskel, mutta lisää, että se on saattanut ainoastaan hyödyttää Bitcoin-kaivostoimijoita rahoituksen saannin kannalta.

"One of the big developments over the past 12 months was the migration of #bitcoin mining from China. A lot of that went to the United States," says @NoelleInMadrid. "Even more significantly for the bitcoin market directly is the access this gives bitcoin miners to financing." pic.twitter.com/DqvjoKrxf0

— Squawk Box (@SquawkCNBC) December 28, 2021