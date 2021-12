Amp verifiable assurance-token löytyy nyt täältä

Ampin live-hinta on tänään 0,05 dollaria ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 48,4 miljoonaa dollaria. Amp on markkina-arvoltaan 63. sijalla. Se on noussut hieman yli 6 % viimeisen 24 tunnin aikana. Täältä voit ostaa Ampia nyt.

Ampia on kuvattu uudeksi digitaaliseksi vakuudeksi, joka tarjoaa välittömiä, todennettavia takeita kaikenlaiselle arvonsiirrolle. Ampin avulla verkot, kuten Flexa, voivat nopeasti ja peruuttamattomasti suojata tapahtumat monenlaisiin omaisuuteen liittyviin käyttötapauksiin. Amp väittää tarjoavansa suoraviivaisen, mutta monipuolisen käyttöliittymän todennettavissa olevaan vakuuksiin, vakuusosioiden ja vakuuksien hallinnoijien järjestelmän kautta.

Useimmat analyytikot pitävät sitä kannattavana sijoituksena, mutta älä varmuuden vuoksi sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää.

Coin Price Forecastin mukaan, Ampin hinta on noussut 428 % tämän vuoden alusta. He ennustavat sen nousevan 0,067 dollariin vuoden loppuun mennessä ja 0,12 dollariin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Toisella puoliskolla se tulee kuitenkin laskemaan 0,116 dollariin. Jos näin tapahtuu, arvo on edelleen 115 %:n verran voitolla, verrattuna sen nykyiseen hintaan.

Did you know that Amp is the collateral that makes Flexa payments instant? More than $1.2 billion worth of $AMP is currently being staked by people all over the globe to back each and every Flexa payment. #Amp101 https://t.co/RahT5SNHLh pic.twitter.com/s27UTQp8pe

— Flexa (@FlexaHQ) June 7, 2021