Kryptovaluutat ovat kärsineet viime viikkoina, seuraten osakemarkkinoiden tappioita inflaatiosta ja keskuspankkien rahapolitiikasta johtuvan laajan myynnin keskellä.

Kryptomarkkinoiden kokonaismarkkina-arvo oli viime vuoden lopun 3 biljoonan dollarin huipulla, ollen tällä hetkellä noin 1,7 biljoonaa dollaria. Samaan aikaan useimmat kryptovaluutat ovat menettäneet yli puolet arvostaan laajemman, koko markkinoiden kattavan laskusuhdanteen alkamisen jälkeen viime marraskuussa.

Mutta huolimatta markkinoiden laskevista näkymistä, kryptoanalyytikko Justin Bennett uskoo, että härkämarkkinat eivät ole vielä ohi.

Bitcoinin ja muiden krypto-omaisuuserien taistellessa noustakseen tämän viikon pohjalta, Bennett totesi, että "uuteen sulamiseen" on mahdollisuus, ennen kuin uusi korjaus ottaa vallan. Hän näkee jälkimmäisen skenaarion tapahtuvan vuoden 2022 lopulla tai ensi vuoden alussa.

"En usko, että kryptojen härkämarkkinat ovat päättyneet. Markkinat eivät kaadu silloin, kun kaikki odottavat niin tapahtuvan, ja juuri nyt kaikki odottavat sitä”, analyytikko sanoi.

I don't think the #crypto bull market has ended.

Markets don't crash when everyone expects them to, and right now, everyone expects it.

My base case is for one more melt-up this year, followed by a correction in either late 2022 or 2023.$BTC

— Justin Bennett (@JustinBennettFX) January 26, 2022