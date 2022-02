Bitcoin (BTC) on vetäytynyt tiistaina saavutetusta päivänsisäisestä 45 300 dollarin huipputasosta ja halaa tällä hetkellä noin 43 450 dollarin aluetta. Nousun alhainen vauhti on saanut viikonlopun jälkeen nähdyn vauhdin hidastuvan.

Bitcoinin lyhyen aikavälin hintojen liikkeestä koituneen tunnelman vuoksi kryptoanalyytikko Rekt Capitalin mukaan uusi lasku on todennäköinen.

Hänen mukaansa BTC/USD-pari tarkastelee avaintasoa, joka muuttuessaan tueksi viittaa siihen, että pitkän aikavälin sijoittajien näkymät muuttuvat positiivisiksi. Optimismi saattaa olla katalysaattori lisäostoille, todennäköisesti auttamaan härkiä saavuttamaan vaikeasti murrettavan, psykologisesti tärkeän, 50 000 dollarin tason.

Tässä on mitä Rekt Capital totesi, kun BTC-hinta testasi noin 45 300 dollarin vastustasoa:

"BTC lähestyy hitaasti 200 päivän EMA-linjaa (musta). Jos EMA kääntyy tukeen, on tämä merkki siitä, että pitkän aikavälin sijoittajien mieliala on siirtymässä takaisin nousuun Bitcoinin suhteen. ”

Hän jakoi alla olevan kaavion, joka näyttää Bitcoinin toipumisen viime kuun murron jälkeen ja mahdollisen murtautumisen 47 000 dollariin.

Kaavio, joka näyttää BTC:n nousun kohti 200 EMA-linjaa. Lähde: Rekt Capital Twitterissä

Tämä taso edustaa 200:n päivän eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa, jota Rekt Capital korostaakin yhdeksi avain-indikaattoreista, pitkän aikavälin sijoittajien suhtautumisesta Bitcoiniin.

“Musta 200 EMA-linja on pitkän aikavälin mittari sijoittajien suhtautumisesta Bitcoiniin. 200 EMA-linja edustaa tällä hetkellä noin 47 000 dollarin hintapistettä", hän sanoi.

Vaikka analyytikko on optimistinen BTC/USD-parin suhteen, hän viittaa kaavioon ja 200 EMA-linjaan, verrattuna nykyiseen hintatasoon ainoastaan huomatakseen, että härät saattavat joutua kamppailemaan hieman ennen kuin linja kääntyy tukeen.

#BTC is trying to turn the black level into support & break into the $43100-$51900 range

However, just above this black level is the blue 50-week EMA resistance$BTC needs to turn both black & blue EMA into support to move higher inside the $43100-$51900 range#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/H7PYXbgGfp

— Rekt Capital (@rektcapital) February 8, 2022