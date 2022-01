Pitkän tappioputken jälkeen markkina-arvoltaan viidenneksi suurin kolikko alkaa taas lisäämään arvoaan. Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat tietää, miten ja mistä ostaa Cardanoa, tämä opas on sinua varten.

Paybis tukee kryptovaluuttakaupankäyntiä yli 180 maasta ja ennennäkemättömässä 48 Yhdysvaltain osavaltiossa. Alusta tarjoaa alan alhaisimpia vaihtokursseja ja maksuja.

Osta ADA eToro tänään

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Osta ADA Binance tänään

Huomattavasti suurempi Ethereum on siirtymässä käyttämään proof-of-stake-algoritmia, mutta kyseinen siirtyminen tapahtuu vähitellen.

Hanke on ollut ylpeä siitä, että kaikki kehitetty teknologia käy läpi vertaisarvioidun tutkimusprosessin, mikä tarkoittaa, että rohkeat ideat voidaan kyseenalaistaa ennen niiden validointia.

Cardanon tiimin mukaan tämä akateeminen kurinalaisuus auttaa lohkoketjua olemaan kestävä ja vakaa – se lisää mahdollisuutta, että mahdolliset sudenkuopat voidaan ennakoida etukäteen.

Ottaen huomioon, kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennustus, sinun ei pitäisi koskaan tehdä mitään talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää.

Crowd Wisdomin mukaan Cardano käy kauppaa 1,39 ja 1,51 dollarin välillä seuraavien muutaman tunnin aikana. Kirjoitushetkellä sen kauppa oli 1,53 dollaria. Tämän hetken näkymät ovat positiiviset.

In the last 24 hours or so #cardano has had similar or higher transaction volume compared to #ethereum.

The fees on cardano totalled a mere $66,000 to process all of it. Over 4 billion in transaction volume.

Ethereum cost over 44 million dollars in fees.https://t.co/nm5fOb2L5O

— Ed n' ₳ltcoins (@EdnStuff) January 16, 2022