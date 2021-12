CertiK nousi 75 % päivässä: Voit nyt ostaa sitä täältä

CertiK on noussut lähes 74 % viimeisen 24 tunnin aikana, ja sen arvo on tällä hetkellä hieman alle 3 dollaria per CTK. Sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi on hieman alle 231,5 miljoonaa dollaria. Jos haluat tietää mistä voit ostaa CertiK:n, olemme kirjoittaneet tämän oppaan juuri sinua varten.

CertiK Chain, joka on turvallisuuslähtöinen, delegoitu proof-of-stake-lohkoketju kriittisten sovellusten, kuten DeFi:n, NFT:iden ja autonomisten ajoneuvojen, luotettavaa suorittamista varten.

CertiK Chain asettaa etusijalle ketjujen välisen yhteensopivuuden, joka on rakennettu Cosmos Hubiksi, jossa on täydellinen EVM- ja Hyperledger Burrow -yhteensopivuus, sekä yhteensopivuus eWASM:n ja Ant Financialin AntChainin kanssa.

Protokollat ylittävät lohkoketjuprojektit voivat saada tietoturvatietoa Security Oraclen avulla, joka tarjoaa reaaliaikaiset vartijat ketjun sisäisille tapahtumille, tunnistaen ja ilmoittaen laajan valikoiman haitallisia haavoittuvuuksia ennen niiden ilmaantumista.

Wallet Investorin mukaan CertiK voi olla tuottoisa sijoitus. Seuraava kappale selittää alustan hintaennusteen. Kryptovaluuttojen arvot vaihtelevat rajusti, joten CertiK saattaa kääntää voittonsa yhtä helposti. Varaudu hintavaihteluihin.

Wallet Investor odottaa nousua pitkällä aikavälillä. Viiden vuoden kuluttua hinnan oletetaan nousevan 4,90 dollariin. Jos sijoitat nyt 100 dollaria CertiKiin, voit odottaa mahdollista voittoa 166,29 prosenttia, jos ennuste toteutuu.

