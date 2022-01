Decentralandin (MANA) hinta on vaarassa nousta 2,50 dollarista

Decentraland (MANA) laajensi konsolidoituja liikkeitään lauantaina.

Rallin odotetaan jatkuvan 2,50–3,0 dollarin kysyntäalueen ulkopuolelle.

Rikkoutuminen alle 2,03 dollarin, mitätöisi härän hypoteesin.

Decentralandin hinta on pysynyt vakaana nykyisellä tasollaan, tehden vasaran kynttilänjalan 22. tammikuuta. Vaikka kryptovaluuttojen keskuudessa ostoaktiviteettia on vähemmän, rakentaa MANA edelleen nousujohdetta. MANA/USD-parin hinta on nyt 2,31 dollaria, mikä on 1,23 prosentin nousu päivän aikana. MANA:n tämänhetkinen markkina-arvo on 4 304 417 127 dollaria, ja sen nykyinen levikki on 1 824 500 835 MANA-kolikkoa ilman enimmäistarjontaa.

Decentraland (MANA) valmistautuu U-käännökseen

Hinta on päiväkaavioissa ollut laskevassa trendissä 27. joulukuuta lähtien, 50 päivän liukuvan keskiarvon testaamisen jälkeen. Hinta oli jo pudonnut sen kaikkien aikojen huipuista (5,91 dollaria) 25. marraskuuta, mikä merkitsee 48 prosentin kokonaisarvon pudotusta. Sijoittajat haastoivat 3,06 dollarin tason kolme kertaa, mikä onkin tuki-vastuksen taso. Tämän seurauksena siitä on tullut kriittinen kaupankäynnin taso.

Lähde – TradingView

Päivittäinen suhteellinen voimaindeksi (RSI) on nyt 38:ssa, ja nouseva ylitys viittaa siihen, että pari on valmis nousemaan. Mainitusta linjasta laskeva trendiviiva, joka on 2,50 dollarissa, on välitön vastus.

Sen lisäksi härät ovat valmiita kaivautumaan syvälle, saadakseen takaisin psykologisen 3,06 dollarin tason. Tämä osuu myös samaan aikaan 50 DMA-linjan uudelleentestauksen kanssa. Selvä murto tämän tason yläpuolelle saattaisi houkutella lisää sijoittajia liittymään uudistuneeseen noususuuntaukseen.

Sitä vastoin nousujohteinen teesi mitätöityy, jos hinta laskee 1,98 dollarin vaakasuoran tukilinjan alapuolelle. Tällöin myyjien tavoitteena olisi 1,50 dollarin taso. Lasku jatkuu todennäköisesti kohti laskevan kanavan alinta trendiviivaa (1,32 dollaria). Viimeksi kyseisiä tasoja on nähty lokakuussa.