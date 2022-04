Dogecoin (DOGE) on saattanut nähdä merkittävän nousun sen jälkeen, kun Elon Musk esitti ajatuksen tuoda se Twitter-maksuekosysteemiin. Meemikolikko jopa nousi noin 8 % uutisten jälkeen, mutta se on sittemmin pudonnut jyrkästi. Mutta mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Tässä joitain huomionarvoisia kehityskulkuja:

Ensimmäisen Elon-pumpun jälkeen, DOGE putosi 24 tunnissa lähes 16 %

Kolikko onnistui kuitenkin pysymään 100 päivän SMA-linjan yläpuolella

Muskin lausunnoilla ei todennäköisesti ole olennaista vaikutusta hinnan kehitykseen

Tietolähde: Tradingview

Dogecoin (DOGE) – Miksi Muskin pumppu ei pelasta sitä?

Elon Musk on yksi vaikutusvaltaisimmista äänistä krypton ja tekniikan alalla. Kun hän esitti ajatuksen, että Dogecoin voitaisiin sisällyttää osaksi Twitterin maksuekosysteemiä, hinta nousi. Musk on loppujen lopuksi Twitterin suurin osakkeenomistaja. Mutta kävikin ilmi, että tämä pumppu oli lyhytikäinen, koska sijoittajat kohtasivat tekniset indikaattorit.

Tämän seurauksena DOGE putosi lähes 16 %. Mutta ratkaisevaa on, että kolikko on onnistunut pysymään reilusti yli 100 päivän SMA-linjan 0,13 dollarissa. Tämä taso on osoittautunut vahvaksi tueksi, ja on epätodennäköistä, että DOGE rikkoo sen.

Kun kolikko vakiintuu tämän hinnan ympärille, odotamme härkien siirtyvän edelleen kohti 200 päivän SMA-linjaa. Vaikka emme usko, että 200 päivän SMA-linjan rikkominen on mahdollista lähitulevaisuudessa, lyhyt härkäjuoksu voi silti olla suuri voitto härille.

Onko DOGElla tulevaisuutta maksuissa?

DOGE oli menestynein meemikolikko ennen Shiba Inua. Vuosien varrella kolikko on yrittänyt tuoda lisää hyödyllisyyttä ekosysteemiinsä, ja itse asiassa monet ovat tutkineet sitä mahdollisena maksuvaihtoehtona.

Jos Twitter todellakin pystyy ottamaan sen käyttöön maksuekosysteemissään, DOGEsta tulee helposti valtavirran kolikko, jolla on valtavia vaikutuksia digitaalitalouteen.