Ethereumin hintaennuste vs. Metacade: kumpi on parempi krypto sijoittamiseen pitkällä tähtäimellä?

Ethereumin hintaennuste vuodelle 2023 vaikuttaa jälleen kerran kääntyvän nousuu , sillä sijoittajat odottavat ETH-tokenille merkittävää hintakehitystä pitkällä aikavälillä. Vaikka Ethereumin hintaennuste vuodelle 2023 on nousujohteinen, se ei ole kuitenkaan paras krypto, johon sijoittaa juuri nyt.

Toisaalta, jos sen presalesta on jotain pääteltävissä, Metacade (MCADE) voi helposti tuottaa mielettömiä voittoja tulevina vuosina, mikä tekee siitä parhaan krypton, johon kannattaa sijoittaa vuonna 2023 ja siitä eteenpäin.

Metacade on eittämättä paras krypto, johon sijoittaa nyt

Ethereumin hintaennuste vuodelle 2023 näyttää nousujohteiselta, sillä tokenin odotetaan alkavan nousemaan vauhdilla syyskuussa 2022 tapahtuneen yhdistymisen jälkeen. Vaikka nykyisten karhumarkkinoiden odotetaan jatkuvan jonkin aikaa, Ethereumin hintaennuste vuodelle 2023 ennustaa trendin kääntymistä.

Paras krypto, johon sijoittaa vuoden 2023 aikana, on kuitenkin Metacade . MCADE:n presale käynnistettiin hiljattain, ja yli miljoona dollaria kerättiin reilussa kolmessa viikossa ilmoituksen jälkeen. Projektista voi tulla nopeasti keskeinen toimija GameFin vallankumouksessa, ja se vaikuttaa erittäin lupaavalta tulevan hintakehityksen suhteen.

Mikä on Ethereum (ETH)?

Ethereum on Layer 1 -lohkoketju ja suurin hajautettujen sovellusten (dApps) ekosysteemi Web3:ssa. Lohkoketju rakennettiin alun perin käyttäen proof-of-work (PoW) -konsensusmekanismia, mutta se päivitettiin hiljattain proof-of-stake (PoS) -protokollaan vuonna 2022 tapahtuneen yhdistymisen yhteydessä.

Ethereumin uusi PoS-protokolla mahdollistaa taloudellisemman lohkoketjujärjestelmän, joka vaatii vähemmän laskentatehoa ja kuormittaa siten vähemmän ympäristöä. Keskeisenä erona on se, että louhintaprosessi delegoidaan luotetuille osallistujille, joita kannustetaan käyttäytymään luotettavalla tavalla, sen sijaan että käytettäisiin kallista järjestelmää, jossa solmut kilpailevat lohkojen louhimisesta GPU-tehollaan.

Ethereum on yhä yksi parhaista kryptoista, joihin kannattaa sijoittaa, sillä kyseessä on ensimmäinen Turingin täydellinen lohkoketju. Tämä on johtanut siihen, että Ethereum tukee yli 2 000:ta itsenäistä projektia, sillä Ethereumin innovatiivisen ratkaisun ansiosta lohkoketjuteknologialle on löydetty yhä enemmän käyttökohteita.

Ethereumin hintaennuste vuodelle 2023: Saavuttaako ETH 2 500 $?

Ethereumin hintaennuste vuodelle 2023 on nousujohteisempi kuin vuonna 2022, jolloin Ethereumin hinta laski 80 %. ETH-tokenin odotetaan kääntävän tämän suuntauksen ja se voi alkaa kiivetä takaisin kohti kaikkien aikojen huipputasoaan 4 865 dollarissa.

ETH kohtaa vahvan vastuksen 1 775 dollarissa. Jos token voi kuitenkin murtautua tämän hintatason läpi, seuraava tavoite on 2 500 dollaria, joka on Ethereumin hintaennuste vuodelle 2023.

Mikä on Metacade (MCADE)?

Paras krypto, johon kannattaa sijoittaa nyt, on Metacade. Kyseessä kattava pelialusta, joka tuo klassiset arcade-tyyliset pelit lohkoketjuun. Kaikissa Metacaden peleissä on integroitu ansaintamekaniikka, jonka avulla pelaajat voivat ansaita tuloja pelatessaan joitakin GameFi-sektorin kuumimpia nimikkeitä.

Alusta on rakennettu pelaajien toimesta pelaajille, ja sen tavoitteena on nousta Web3-yhteisön keskukseksi. Metacade voi edistää innovaatiota lohkoketjupelialalla Metagrants-ohjelmansa avulla, ja se antaa käyttäjille myös mahdollisuuden käynnistää uran Web3:n parissa.

Kuinka MCADE toimii?

Metacaden Play2Earn -arcade tarjoaa erilaisia pelejä yhteisölleen. Pelaaminen voi olla joko rentoa tai kilpailullista, sillä käyttäjät voivat osallistua myös maksullisiin turnauksiin, joissa on mahdollisuus voittaa jännittäviä MCADE-palkintoja.

Create2Earn-mekanismi palkitsee käyttäjiä arvokkaiden tietojen jakamisesta ja Metacade -yhteisön tukemisesta. Osallistumiseen voi kuulua alfojen jakaminen, peliarvostelujen julkaiseminen tai vuorovaikutus muiden jäsenten kanssa, sillä Metacade pyrkii kannustamaan vilkasta alustaa, joka pursuaa hyödyllistä tietoa Web3:sta.

Metacade ottaa vuonna 2024 käyttöön myös työpaikkaportaalin. Tämän ominaisuuden tarkoituksena on yhdistää käyttäjät kokoaikaisiin työmahdollisuuksiin Metacaden kumppaniprojekteissa Web3:n puitteissa. Käyttäjillä on myös mahdollisuus suorittaa tehtäviä, hakea lyhytaikaista keikkatyötä tai saada freelance-rooleja Metacade-alustan kautta, ja korvaus maksetaan heille kryptovaluutassa.

Metacade pyrkii lisäämään GameFi-sektorin yleistä innovaatiotasoa Metagrants-ohjelmallaan. Se antaa yhteisölle mahdollisuuden äänestää parhaita uusia lohkoketjupohjaisia pelejä, mikä ohjaa Metacadea tarjoamaan alkuvaiheen rahoitusta kehityksen tukemiseen ja yksinoikeudella pelattavien nimikkeiden tuomiseen arcade-alustalle.

Saavuttaako MCADE viiden dollarin arvon?

Metacade pitää sisällään erittäin suuren potentiaalin, mikä tekee presalesta harvinaislaatuisen tilaisuuden. MCADE on paras krypto, johon kannattaa sijoittaa nyt, varsinkin kun MCADE lanseerataan presalessa edulliseen early bird -hintaan.

Pitkän aikavälin hintaennuste MCADE:lle sijoittaa sen alan suurimpien GameFi-projektien rinnalle, ja viisi dollaria on keskeinen tavoite vuodelle 2025. Vuonna 2023 MCADE voi saavuttaa yhden dollarin rajan, kun se alkaa saada vauhtia pitkällä aikavälillä. Epäilemättä Metacade on paras krypto, johon sijoittaa nykyisellä hintatasolla.

Onko MCADE ostamisen arvoinen?

Metacaden viiden dollarin tavoite on 250-kertainen hinnannousu presalen päättymisestä, joten se on varmasti vahva lisä mihin tahansa sijoitussalkkuun. Monien arvioiden mukaan se onkin paras krypto, johon kannattaa sijoittaa vuoden 2023 aikana. Toisaalta Ethereumin hintaennuste vuonna 2023 voi nousta kaksinkertaisesti, ja seuraaville kryptohärkämarkkinoille ennustetaan jopa kymmenkertaisia voittoja.

Sijoittajien, jotka haluavat ostaa MCADE-presalessa, kannattaa huomata, että hinta nousee jatkuvasti. MCADE lanseerattiin alun perin 0,008 dollarilla, mutta se nousee 0,02 dollariin ennen presalen päättymistä, minkä takia sijoittajilla on vain rajoitettu aika päästä mukaan ennen kuin se alkaa nousta korkeammille hintatasoille.