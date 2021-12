Fantomin TVL ylitti 5,83 miljardia dollaria: osta Fantom nyt

Fantomin hinta nousi räjähdysmäisesti viime viikolla, kun verkkoon lukittu kokonaisarvo ylitti 5,83 miljardia dollaria. Kannattajat ovat ennustaneet Fantomin hinnan elpyvän äskettäisen romahduksen jälkeen. Jos haluat tietää, mikä Fantom on ja kannattaako siihen investoida, katso tämä opas.

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Osta FTM Binance tänään

Fantom on ohjattu asyklinen graafi (DAG) älykäs sopimusalusta, joka tarjoaa kehittäjille hajautettuja rahoituspalveluita (DeFi) käyttämällä omaa räätälöityä konsensusalgoritmiaan. Yhdessä natiivin FTM-tokenin kanssa, Fantom pyrkii ratkaisemaan älykkäisiin sopimusalustoihin liittyviä ongelmia, erityisesti transaktionopeutta, jonka kehittäjät sanovat vähentäneensä alle kahteen sekuntiin.

Fantom-säätiö, joka valvoo Fantom-tuotetarjontaa, perustettiin alun perin vuonna 2018, kun OPERA, Fantomin pääverkko, lanseerattiin joulukuussa 2019. Fantom Foundationin perusti eteläkorealainen tietojenkäsittelytieteilijä tohtori Ahn Byung Ik. Tällä hetkellä alustan toimitusjohtaja on Michael Kong.

Kannattajat saattavat ennustaa kasvua, mutta siitä huolimatta kaikki hintaennusteet ja sijoitusneuvot kannattaa aina tarkistaa tarkkaan.

Wallet Investorin mukaan Fantomin hinnan odotetaan nousevan pitkällä aikavälillä. He ennustavat yhden FTM:n olevan 13,50 dollarissa vuonna 2026. Viiden vuoden sijoitus antaisi 484 %:n tuoton. Jos sijoitat 100 dollaria Fantomiin nyt, se voi saavuttaa 584 dollaria vuonna 2026.

Love the #Fantom #FTM #FTMUSDT chart and how it has been allowed to breathe and how price action squeezes and rests at critical levels makes it a beautiful chart, that speaks to you. Definitely more to come for this gem. pic.twitter.com/YAjCaOplVE

— Z Bank (@ZBank786) December 27, 2021