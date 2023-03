Initial Coin Offerings (ICO) in 2023. Mitkä ovat parhaimmat krypto ICO:t ostettavaksi juuri nyt?

Kryptovaluuttamarkkinoiden kehittyessä ja kypsyessä monet sijoittajat etsivät seuraavaa suurta ICO:a (Initial Coin Offering), joka voisi tarjota huomattavia tuottoja. Mutta kun niitä ilmestyy koko ajan niin paljon, mitkä ovat parhaat krypto-ICO:t, joihin kannattaa sijoittaa? Tästä artikkelista löydät 12 tarkkaan valittua ICO:ta, jotka ovat lupaavia. Tekoälyyn perustuvista projekteista layer-1-ratkaisuihin löydät varmasti jotain, joka kiinnostaa sinua.

Kolikkolista

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) ALINK AI (ALINK) Vivi (VIVI) OptionBlitz (BLX) ASTL (ASTL) Kryptview (KVT) Minima (WMINIMA) Brickken (BKN) EasyFeedback (EASYF) WeSendIt (WSI) Mintera (MNTE)

1. Metacade (MCADE) – Elintärkeä rooli Play-To-Earn-liikkeessä

Mikä on Metacade?

Metacade on P2E-yhteisön keskus, jonka tavoitteena on ravistella GameFi-maailmaa kolikkoannillaan. Se on kokonaisratkaisu, jossa pelaajat, kryptoharrastajat ja kehittäjät voivat yhdistää voimansa ja tutustua nopeasti kasvavaan P2E-pelaamisen maailmaan. Vaikka siinä on kaikki, mitä pelikeskukselta voi odottaa, kuten aliyhteisöt, tilat reaaliaikaista vuorovaikutusta varten ja pelien pistetaulukot, se valjastaa lohkoketjuteknologian voiman viedäkseen asiat seuraavalle tasolle.

Jotta P2E:n huippuosaajia saataisiin houkuteltua alustalle, se esimerkiksi palkitsee MCADE-tokeneilla kaikki, jotka jakavat arvosteluja, vinkkejä ja muuta hyödyllistä sisältöä. Edistyneet pelaajat voivat ansaita auttamalla muita löytämään GameFi-edun. Samaan aikaan P2E-alalle tulleet uudet pelaajat voivat löytää uuden tulonlähteen jakamalla ajatuksiaan uudesta pelistä, jota he ovat pelanneet.

Suunnitteilla on myös säännöllisiä turnauksia, arvontoja ja kilpailuja, joissa pelaajat voivat testata onneaan yhdessä muiden yhteisön jäsenten kanssa. Metacade aikoo ottaa vuonna 2024 käyttöön työpaikka- ja keikkataulun, jossa käyttäjät löytävät tehtäviä satunnaisista pelien testauskeikoista kokopäiväisiin palkkatöihin Web3:n ja pelijohtajien kanssa.

Mikä jännittävintä, Metacade ottaa käyttöön Metagrant-järjestelmän. Metagranttien odotetaan olevan keskeisessä asemassa P2E-alan tulevaisuuden muokkaamisessa. Niiden avulla yhteisö voi äänestää ja ohjata varoja parhaisiin kehitteillä oleviin P2E-peleihin.

Kehittäjät esittävät ideansa kilpailevien ehdotusten joukosta, ja MCADE:n haltijat äänestävät suosikkinsa. Voittajalle myönnetään rahoitusta Metacaden kassasta, ja lopullinen peli lisätään alustan virtuaaliseen pelihalliin, johon kuka tahansa voi kirjautua ja pelata. Tämä ei ainoastaan edistä ainutlaatuista yhteisön sitoutumista, vaan sillä on myös mahdollisuus tehdä Metacadesta tunnettu nimi P2E-pelaajien keskuudessa.

Yhdistettynä muihin vaikuttaviin seikkoihin, kuten suunniteltuun hajautettuun autonomiseen organisaatioon (DAO), panostukseen, tokenien takaisinosto- ja poltto-ohjelmaan sekä useissa arvostetuissa tiedotusvälineissä esiintyviin ominaisuuksiin, Metacade näyttää olevan paras ICO, johon kannattaa sijoittaa juuri nyt. Ottaen huomioon, että se on kerännyt yli $14,6m, ja sen jokainen vaihe myydään loppuun nopeammin kuin edellinen, näyttää siltä, että myös kryptosijoittajayhteisö on samaa mieltä.

2. AltSignals (ASI) – Tekoälyn hyödyntäminen kaupankäynnin muuttamiseksi

Mikä on AltSignals?

AltSignals on kaupankäyntisignaalien tarjoaja, joka on vakiinnuttanut asemansa alan johtavana toimijana. Vuonna 2017 käynnistetty AltSignals on antanut yli 1 500 signaalia valuuttamarkkinoilla, krypto- ja osakemarkkinoilla yli 1 400 VIP-tilaajalle, ja sen keskimääräinen tarkkuus on 64 %. Se tuottaa erinomaisia tuottoja kuukaudesta toiseen; sen Binance Futures -signaalit nettosivat 2,163 % tuoton 9 0% voittoprosentilla helmikuussa, kun taas tammikuu tuotti 2,480 % 92 % tarkkuudella!

AltSignalsin moitteettomat Trustpilot-arvostelut tukevat näitä tuloksia. Se on kerännyt lähes 500 positiivista arvostelua, ja sen keskimääräinen tähtiarvosana on 4,9/5. Tämän kaiken on mahdollistanut AltSignalsin kehittyneiden kaupankäynnin ammattilaisten tiimi ja huippuluokan AltAlgo™ -indikaattori. AltAlgo™ yhdistää yli 34 suodatinta ja strategiaa auttaakseen AltSignals-tiimiä määrittämään parhaat kaupankäyntimahdollisuudet.

Nyt AltSignals on valmis seuraavaan askeleeseen matkallaan. Se lanseeraa ASI-tokenin rahoittamaan ActualizeAI-algoritmin kehittämistä. Sen tavoitteena on hyödyntää täyttä tekoälypinoa, jotta alustan tarkkuusprosentti nousisi yli 80 prosenttiin ja samalla tarjota uskomattomia etuja sijoittajille. Tämä tekoälypino käyttää tekoälyteknologian viimeisintä kehitystä, kuten koneoppimista ja luonnollisen kielen käsittelyä, päivittääkseen olemassa olevaa AltAlgo™ -algoritmia.

Omistamalla ASI-tokenia mahdolliset sijoittajat saavat yksinoikeuden ActualizeAI-algoritmin signaaleihin, mikä antaa heille etulyöntiaseman muihin nähden rahoitusmarkkinoilla. Niille, jotka ostavat vähintään 20 000 ASI-tokenia, tarjotaan elinikäinen jäsenyys signaaleihin ja samalla ilmainen pääsy nykyiseen AltAlgo™-signaalipalveluun.

ASI tarjoaa sijoittajille myös kelpoisuuden liittyä AI Members Clubiin. Tämä klubi antaa jäsenille mahdollisuuden auttaa muokkaamaan AltSignalsin ja ActualizeAI-algoritmin tulevaisuutta. Jäseninä he voivat antaa palautetta, ideoita ja osallistua alustan kehittämiseen ansaiten palkinnoksi lisää ASI-tokeneita. Näitä tokeneita voi kerätä jäsenyystasonsa nostamiseksi, mikä voi avata entistä enemmän AltSignalsin tekoälyekosysteemin ominaisuuksia tai niitä voi pitää hallussaan mahdollisia tulevia voittoja varten.

Lopuksi ASI toimii hallintotokenina, jonka haltijat voivat ehdottaa muutoksia ja päättää alustaan tehtävistä tulevista päivityksistä. Tämä suora yhteisön sitoutuminen auttaa varmistamaan, että alustan tavoitteet ja arvot ovat linjassa sen palvelua käyttävien kauppiaiden kanssa. Kerättyään 120 000 dollaria vain kaksi päivää lanseerauksen jälkeen on turvallista sanoa, että AltSignals on kryptoprojekti, joka on valmis suuriin asioihin. Et todellakaan halua jäädä paitsi ASI-tokenin presalesta!

3. ALINK AI (ALINK) – Markkinat valmiina tekoälyn tulevaisuutta varten

Mikä on ALINK AI?

ChatGPT:n kaltaisten tekoälysovellusten viimeaikaisen nousun jälkeen on viime aikoina syntynyt uusia tekoälyyn perustuvia kryptoprojekteja ja token-myyntejä. Yksi tärkeimmistä AI ICO-kampanjoista on ALINK AI , joka on tekoälypalveluiden all-in-one-markkinapaikka. Sen avulla kuka tahansa, jolla on internet-yhteys, voi tehokkaasti pyytää ja tarjota keinotekoiseen yleiseen älykkyyteen (AGI) liittyviä palveluja lohkoketjupohjaisella markkinapaikalla.

Nämä palvelut vaihtelevat yksinkertaisesta puheen tai kuvien tuottamisesta monimutkaisten ennustemallien rakentamiseen ja toimialakohtaisiin ratkaisuihin. Kehittäjät voivat jopa lanseerata itseohjautuvia tekoälyohjelmistoja, jotka ovat vuorovaikutuksessa ALINK-verkon muiden osa-alueiden kanssa, ja saada niistä rahaa.

ALINK:ssa on myös sisäänrakennettu datamarkkinapaikka, jossa dataa voidaan ostaa, myydä ja käydä kauppaa. Tietojen tarjoajat voivat hyödyntää tietojaan myymällä niitä markkinoijille, data-analyytikoille, tutkimusyrityksille jne. Kun tekoälyratkaisuihin syötettävän datan tarve kasvaa, ALINK on valmis toimimaan välittäjänä niiden välillä, joilla on dataa, ja niiden välillä, jotka tarvitsevat sitä tekoälymalliensa kouluttamiseen.

Alusta käyttää omaa digitaalista tokeniaan, ALINK:a, vaihtovälineenä markkinapaikoillaan kerätäkseen rahaa ja kannustaakseen käyttäjiään tarjoamaan ja parantamaan ALINK:n palveluita. Vaikka tekoälytokenit eivät ole vielä murtautuneet valtavirran kryptoalueelle, ALINK vaikuttaa lupaavalta uudelta kryptovaluutalta, joka on valmis tasoittamaan tietä. Sellaisena se on yksi parhaista krypto-ICO:ista, joihin kannattaa sijoittaa juuri nyt.

4. Vivi (VIVI) – Hajautettu lyhyiden videoiden jakamisen alusta, joka maksaa

Mikä on Vivi?

Vivi on hajautettu alusta, jonka avulla tekijät voivat jakaa lyhyitä videoita ja ansaita palkkioita ja tarjota katsojille keinon ansaita rahaa sosiaalisessa mediassa viettämästään ajasta. Hajautetun rakenteensa avulla Vivi varmistaa käyttäjiensä yksityisyyden ja turvallisuuden ja edistää samalla palkkioiden oikeudenmukaista jakamista.

Vivi muistuttaa hajautettua TikTokia. Käyttäjät voivat julkaista lyhyitä videoita, kuten meikki- tai ruoanlaitto-oppaita, joten se sopii täydellisesti TikTokin luojille, jotka haluavat siirtyä pois keskitetyiltä sosiaalisen median alustoilta säilyttäen samalla tyylinsä.

Yksi Vivin ainutlaatuisista ominaisuuksista on ei-vaihtokelpoisten token-lasien (NFT) käyttö. Käyttäjät saavat ilmaiset NFT-lasit rekisteröityessään ja voivat käyttää niitä ansaitakseen VRV-palkintoja. Käyttäjät, jotka jatkavat videoiden katsomista ja vuorovaikutusta alustalla, saavat VRV:tä, jonka voi vaihtaa alustan hallintotokeniin, VIVI:in. VIVI:n avulla käyttäjät voivat päivittää lasejaan ansaitakseen vielä enemmän VRV:tä katseluajastaan.

Pääasiallisen Vivi-sovelluksen lisäksi tarjolla on myös Vivi Live, Vive Spot ja Vivi Academy, jotka palvelevat kukin tiettyä tarkoitusta suoratoisto-, urheilu- ja koulutus -aluetta. Koska Vivi voi tulla Web3:n kryptoalan hajautetuksi lyhytvideopalvelualustaksi, se on varmasti harkitsemisen arvoinen token-myynti.

5. OptionBlitz (BLX) – Ainutlaatuinen hajautettu johdannaiskauppapaikka

Mikä on OptionBlitz?

OptionBlitz on hajautettu kaupankäyntijärjestelmä, joka on rakennettu Ethereumin layer-2-skaalausratkaisun Arbitrumin varaan. Se on erikoistunut johdannaiskauppaan, erityisesti optiokauppaan. Se käyttää Arbitrumia saavuttaakseen nopeat transaktioiden selvitysajat käytännössä ilman kustannuksia kauppiaille säilyttäen samalla täydellisen hajautuksen. White paperissaan OptionBlitz lupaa myös nollan lipsumisen ja nollan spreadit.

Muiden hajautettujen kaupankäyntialustojen tapaan OptionBlitz antaa käyttäjien lukita USDC:nsä likviditeettipooliin helpottaakseen muiden kauppiaiden liiketoimia ja saadakseen vastineeksi osuuden alustan tuloista. OptionBlitz tarjoaa kauppiaille kolme erillistä tuotetta: digitaaliset optiot, klassiset optiot ja Turbot, sen lippulaiva 200:1-vipuvaikutteinen tarjous, joka voisi olla seuraava askel ikuisessa futuurikaupassa.

Sen tarjoamat markkinat eivät rajoitu vain kryptoihin. Kauppiaat voivat käyttää valuuttamarkkinoita, hyödyke- ja energiamarkkinatuotteita, joiden hinnoittelu määritetään Chainlinkin hajautetun oraakkelin avulla maksimaalisen tarkkuuden saavuttamiseksi. Sen vaihtoehdot ovat uskomattoman joustavia, ja niiden päättymisajat vaihtelevat 10 sekunnista 24 tuntiin.

Kaiken kaikkiaan OptionBlitz erottuu muista ICO:ista valtavan innovatiivisella tarjonnallaan. Sen potentiaalia tulla kehittyneimmäksi hajautetuksi johdannaisalustaksi ei voi vähätellä, joten se on yksi parhaista krypton ennakkomyynneistä, jotka kannattaa ostaa juuri nyt.

6. ASTL (ASTL) – Kerää rahaa ja tuota passiivista tuloa ASTL:n avulla

Mikä on ASTL?

ASTL on passiivista tuloa tuottava kryptovaluuttaprojekti, jonka tavoitteena on yhdistää tekoälyteknologia ja kryptokaivostoiminta auttamalla käyttäjiään tuottamaan reilusti enemmän kuin mitä pankit tarjoavat. ASTL käyttää vihreällä energialla toimivia ja tekoälyn avulla optimoituja kryptokaivostyökoneita louhimaan parhaita tokeneja, jotka maksimoivat käyttäjien voitot.

Sijoittajat yksinkertaisesti ostavat valitsemansa määrän ASTL-tokeneita ja saavat sitten palkinnon USDT:nä suhteessa ostokseensa. Nämä tuotot voivat ASTL:n kaivostoiminnan hajautuksen ansiosta olla jopa 11 % APY, ja ne voidaan maksaa päivittäin, jos käyttäjät ostavat tarpeeksi tokeneita.

Kun sijoittajat ostavat ASTL:ää, he käytännössä ostavat osan projektin louhintalaivaston laskentatehosta. Toisin kuin tavallisissa pilvikaivospalveluissa, ASTL:n tuotto ei muutu kryptomarkkinoiden senhetkisten tapahtumien mukaan; ensisijainen ero on, että se lupaa vakaan tuoton, joka ei vaihtele. Kun sen tokenien tarjoaminen on parhaillaan käynnissä, ASTL on harkitsemisen arvoinen, jos haluat sijoittaa passiiviseen tuloon keskittyvään ICO:hon.

7. Kryptview (KVT) – Edelläkävijä Research-to-Earn -alaan käyttäjäystävällisellä alustalla

Mikä on Kryptview?

Kryptview on lohkoketjupohjainen alusta, joka tarjoaa ainutlaatuisen lähestymistavan yhteisön tutkimukseen ja näkemysten jakamiseen tokeneista ja muista kryptovaluutoista. Se käyttää vertaisverkkomallia, joka palkitsee käyttäjiä uusimpien kryptovaluuttojen syvällisen perusanalyysin tuottamisesta. Kerätyt tiedot jäsennetään automaattisesti, yhteisö tarkistaa ne ja lähettää ne alustalle kaikkien käyttäjien hyödynnettäväksi.

Siinä on sisäänrakennettuja fundamenttianalyysityökaluja, joiden avulla käyttäjät voivat antaa pisteitä eri alueille, kuten kryptovaluuttaprojektin tiimille, kilpailulle, kestävyydelle ja yhteisölle. Kryptview-käyttäjien tuottamien arvostelujen perusteella muodostetaan sitten kokonaispistemäärä tietylle tokenille, mikä antaa yleiskuvan siitä, mitkä kryptovaluuttahankkeet ovat poimimisen arvoisia.

Kryptviewin palkitsemismalli on yksinkertainen mutta tehokas. Analyytikot asetetaan paremmuusjärjestykseen heidän panostensa laadun perusteella, minkä ansiosta he voivat ansaita enemmän analyysien jakamisesta sitä mukaa, kun he nousevat paremmuusjärjestykseen. Samaan aikaan arvioijat voivat ansaita KVT-tokeneita tutkimusten tarkistamisesta ja pisteytysten vahvistamisesta. Osallistujat voivat lähettää portfolioita ja ansaita KVT:tä, jos heidän valintansa tuottavat paremmin kuin markkinat. Tämän seurauksena monet potentiaaliset sijoittajat odottavat kiihkeästi sen tulevaa ICO:ta.

8. Minima (WMINIMA) – Vapauteen keskittyvä mobiilipohjainen lohkoketju

Mikä on Minima?

Minima on yksi viimeisimmistä ICO-hankkeista, jotka ovat lähteneet mukaan layer-1-kryptoalueelle. Sen tavoitteena on tulla maailman ensimmäiseksi täysin hajautetuksi verkoksi, joka toimii mobiililaitteiden ja esineiden internetin (IoT) laitteiden avulla. Minima on suunniteltu niin, että mahdollisimman moni osallistuja voi käyttää sitä, eli kuka tahansa, jolla on matkapuhelin ja internet-yhteys, voi käyttää Minima-solmua.

Miniman mukaan sen keskeisenä tarkoituksena on rakentaa verkko, joka tarjoaa vapautta kaikille sitä käyttäville, jossa käyttäjät voivat kokoontua yhteen ja luoda ilman rajoituksia tai sensuuria. Muiden johtavien layer-1-verkkojen tapaan se antaa kenelle tahansa mahdollisuuden käynnistää mukautettuja tokeneita, NFT-projekteja ja hajautettuja sovelluksia (dApp). Minima väittää myös, että sillä on vireillä kumppanuuksia auto-, televiestintä- ja tiedostonjakoalojen yritysten kanssa.

Vaikka verkon suuren kysynnän aikana on maksuja, näitä maksuja ei polteta, mikä tarkoittaa, että tokenit poistetaan hard cap-menetelmällä tokenien kokonaistarjonnasta. Tämä puolestaan tekee MNIMA:sta deflatorisen kupongin. Miniman ennakkomyynti koskee Wrapped Minimaa, MINIMAn versiota, joka voi liittyä Ethereum-verkkoon.

9. Brickken (BKN) – Mullistaa perinteisen yritysten varainhankinnan

Mikä on Brickken?

Brickken on lohkoketjupohjainen alusta, jonka avulla yritykset voivat tokenisoida liiketoimintansa ja kerätä varoja turvamerkkien avulla. Sen visiona on auttaa globaaleja omaisuudenomistajia käyttämään hajautettua rahoitusmallia, mikä avaa tulovirtoja yrityksille ja sijoittajille. Sen sijaan, että yritykset kävisivät läpi listautumisannin (Initial Public Offering, IPO) ja laskisivat liikkeeseen osakkeita, ne voivat tehdä Security Token Offerings (STO) -tapahtumia kerätäkseen pääomaa ilman välikäsiä.

Omaisuuserien tokenisointi on ollut kuuma aihe kryptosijoittajien keskuudessa viime vuosina. Brickkenin tavoitteena on tarjota työkaluja ja teknologiaa, joiden avulla kuka tahansa voi laittaa omaisuutensa lohkoketjuun, mikä kuroo umpeen kuilun Web2:n ja Web3:n välillä. Tämä on erityisen tärkeää pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), jotka voivat usein hankkia varoja vain pääomasijoittajilta. Brickken avaa näille pk-yrityksille uusia mahdollisuuksia, sillä sen avulla ne voivat hyödyntää laajoja piensijoittajamarkkinoita.

Brickken käyttää älykkäiden sopimusten käyttämää omaa dApp-sovellusta token-arvopapereiden liikkeeseenlaskuun ja hallintaan varmistaen samalla, että jokainen sijoittaja ja arvopaperien liikkeeseenlaskija täyttää sääntelyvaatimukset tiukoilla KYC- ja rahanpesunvastaisilla tarkastuksilla. BKN, hankkeen natiivi digitaalinen token, on Brikkenin ekosysteemin polttoaine, jota käytetään käynnissä oleviin projekteihin sijoittamiseen ja STO:iden liikkeeseenlaskuun.

10. EasyFeedback (EASYF) – Palkitsee käyttäjiä palautteesta

Mikä on EasyFeedback?

EasyFeedback on yritys, joka käyttää lohkoketjuteknologiaa luodakseen maailman ensimmäisen feedback-to-earn-protokollan. Vuonna 2015 perustetun EasyFeedbackin avulla kuka tahansa voi lähettää ehdotuksia, onnitteluja, kysymyksiä, valituksia ja reklamaatioita mille tahansa yritykselle maailmanlaajuisesti – ilmaiseksi! Se tarjoaa joukon malleja, jotka voidaan mukauttaa yrityskohtaisesti, ja palaute lähetetään suoraan yrityksen johtajille.

EASYF-tokenin avulla palautetta yrityksille tai laitoksille lähettävät käyttäjät voidaan palkita palautteen hyödyllisyyden perusteella. Nämä EASYF-tokenit voidaan vaihtaa tuotteisiin, palveluihin ja lahjakortteihin EasyFeedback-markkinapaikalla tai säilyttää kryptolompakoissa tulevia voittoja varten.

Asianmukaisen asiantuntemuksen omaavista henkilöistä voi tulla myös tuomareita, jotka arvioivat palautteen ja päättävät, onko se palkitsemisen arvoinen. Näiden tuomareiden on läpäistävä tiukat taustatarkastukset, joilla määritetään heidän tietämyksensä ja kokemuksensa erikoisalallaan, ja he voivat ansaita EASYF-tokeneita palautteen validoinnista. EasyFeedback ennustaa, että sen palvelun käyttö lisääntyy 600 prosenttia sen jälkeen, kun sen palvelu on tokenisoitu, mikä voi lupailla hyvää varhaisille sijoittajille.

11. WeSendIt (WSI) – Vakiintunut tiedostonjakoalusta, joka pyrkii Web3:een

Mikä on WeSendIt?

WeSendIt on tiedostonjakoalusta, jolla on AltSignalsin tavoin maine, joka edeltää sen tuloa kryptoalalle. Se on sveitsiläinen yritys, joka korostaa tietosuojaa ja -turvaa ja tekee suurten tiedostojen siirroista ja tallennuksesta helppoa. Nyt WeSendIt tekee esityksensä Web3:een räätälöidyllä hajautetulla ratkaisulla.

WeSendIt väittää, että hajauttamisen avulla se voi varmistaa, että sen asiakkaiden tiedostot pysyvät sataprosenttisesti luottamuksellisina, ja maksaa samalla jopa 80 prosenttia vähemmän kuin tavalliset pilvitallennuspalvelujen tarjoajat. Lisäksi se sanoo, että tiedot tallennetaan redundantisti tuhansille saatavuusvyöhykkeille eri puolilla maailmaa, mikä tarkoittaa, että riski tietojen menettämisestä palvelimen vian vuoksi on käytännössä eliminoitu.

WSI:n digitaalisen kolikon avulla käyttäjät voivat saada alennuksia Pro- ja Premium-tarjouksista jopa 60 prosenttia halvemmalla kuin luottokortilla tai Paypalilla maksaessaan. Käyttäjät voivat myös ansaita WSI-palkintoja tietojen lähettämisestä. Lopuksi, on olemassa jopa antelias suosittelujärjestelmä, joka maksaa WSI:n käyttäjille siitä, että he värväävät lisää käyttäjiä ekosysteemiin!

12. Mintera (MNTE) – Vihreä projekti, joka luo passiivista tuloa

Mikä on Mintera?

Mintera on ilmastoystävällinen kryptovaluuttaprojekti, joka käyttää lohkoketjuteknologiaa ympäristövaikutusten parantamiseen. Vaikka Mintera uskoo, että lohkoketjupohjaisten hankkeiden kehittämisellä on myönteinen vaikutus yhteiskuntaan, se näkee ongelmana kryptoalan tuhlauksen. Tämän seurauksena se rakentaa kestävien tuotteiden ekosysteemiä ja mainostaa itseään ”tulevaisuuden vihreänä digitaalisena investointipankkina”.

Minteran ekosysteemin ytimessä on MNTE-token, joka tarjoaa potentiaalisille sijoittajille pääsyn nettopositiiviseen valikoimaan vihreitä sijoitustuotteita, tulovirtoja ja etuisuuksia. Yksi Minteran jännittävimmistä näkökohdista on Green Mining Yield (GMY), joka lupaa palauttaa sijoittajille stablecoin-tuoton pitkäaikaisen vihreän kaivostoiminnan kautta. Mintera louhii Chiaa, jota se kutsuu ympäristöystävälliseksi vaihtoehdoksi Bitcoinille.

Tuotto riippuu Chian hinnasta, mutta Mintera väittää tarjoavansa 5-100 prosentin vuotuisia tuottoja. Se myös omistaa 50 prosenttia voitoistaan ympäristöjärjestöille ja kätkee 6,5 miljoonaa MNTE:tä vihreiden innovaatioiden rahoittamiseen. Kaiken kaikkiaan Mintera on erinomainen valinta kaikille ICO-sijoittajille, jotka sijoittavat ilmastomyönteiseen hankkeeseen.

ICO:n sijoittaminen

Miten valita ICO

Miten siis määritetään, mihin ICO:iin kannattaa sijoittaa? Tässä on kattava luettelo siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon menestyksekkäiden ICO:iden tunnistamisessa.

Oikeudelliset elementit: Sijoittajien on varmistettava, että ICO noudattaa lainkäyttöalueensa asiaa koskevia säännöksiä. Myös mahdolliset oikeudelliset riskit olisi otettava huomioon. Securities and Exchange Commission (SEC) saattaa pitää joitakin tokeneita arvopapereina, mikä voi johtaa tulevaisuudessa tarkasteluun ja oikeustoimiin.

Tokenomiikka : Alkuperäisessä kolikkoannissa on olennaista arvioida tokenin taloutta, mukaan lukien tokenin tarjonta, jakelu ja käyttötapaukset. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, kuinka suuri osa tokenin tarjonnasta on jaettu kehitystiimille: liian suuri tai riittämätön määrä voi olla hälytysmerkki. Noin 5-15 prosenttia on suotavaa.

White paper : White paperin tarkastelu on ratkaisevan tärkeää hankkeen tavoitteiden, teknologian ja etenemissuunnitelman ymmärtämiseksi. Arvioi, onko hankkeella selkeä ja saavutettavissa oleva tiekartta realistisine aikatauluineen, ennen kuin sijoitat kolikkoantiin.

Kumppanuudet ja ehdot : On hyvä idea arvioida ICO-yrityksen mahdolliset kumppanuudet tai yhteistyösopimukset ja niiden ehdot. Nämä kumppanuudet voivat tuoda hankkeelle lisäarvoa ja auttaa sitä kasvamaan.

Tiimi ja neuvonantajat : Kryptovaluuttahankkeiden takana olevan tiimin arviointi on tärkeää, mukaan lukien heidän kokemuksensa ja valtakirjansa erikoistuneella alallaan. Sijoittajien tulisi myös ottaa huomioon mahdolliset merkittävät neuvonantajat, jotka voivat tuoda arvoa hankkeelle.

Yhteisö ja sitoutuminen: Hankkeen yhteisön arviointi, mukaan lukien sen sitoutuminen ja tuki, on olennaisen tärkeää. Vahva yhteisö voi vaikuttaa ratkaisevasti siihen, onko ICO menestyksekäs vai ei.

Mistä tiedän, milloin uusia kolikoita julkaistaan?

Kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen käynnistysyritysten nopeasti muuttuvassa maailmassa voi olla haastavaa pysyä ajan tasalla uusimmista token-myynneistä. Onneksi saatavilla on useita resursseja, jotka voivat auttaa sijoittajia pysymään ajan tasalla. Yksi parhaista paikoista aloittaa on sosiaalisen median alustoilla, kuten Twitterissä ja Redditissä, joissa kryptovaluuttaharrastajat ja alan johtajat julkaisevat usein uutisia uusista token- myynneistä.

Joitakin kolikoita lanseerataan myös yksinomaan keskitetyissä pörsseissä Initial Exchange Offerings (IEO) -tapahtumien kautta tai hajautetuissa pörsseissä Initial Dex Offerings (IDO) -tapahtumien kautta. Lopuksi on olemassa monia luetteloita aktiivisista ja tulevista ICO:ista. Etsi ”ICO-luettelo” löytääksesi verkkosivustoja, jotka esittelevät viimeisimmät token-myynnit.

Initial Coin Offerings (ICO:t) edut

Nopea rahoitus: ICO:t tarjoavat lohkoketjujen käynnistysyrityksille suhteellisen nopean ja kustannustehokkaan tavan kerätä varoja. Toisin kuin perinteiset varainhankintamenetelmät, kuten listautumisannit, ICO:t antavat yksityisille yrityksille mahdollisuuden tavoittaa maailmanlaajuisen sijoittajayleisön ilman rahoituslaitoksia. Lohkoketjujen käynnistysyritykset voivat kerätä varoja nopeammin ja vähemmillä rajoituksilla, jolloin ne voivat keskittyä tuotteidensa kehittämiseen ja liiketoimintansa kasvattamiseen.

Mahdollisesti suuret tuotot: Koska ICO:t sisältävät usein investointeja uusiin ja innovatiivisiin teknologioihin, sijoittajat voivat hyötyä siitä, että he ovat uusien tuotteiden ja palvelujen varhaisia omaksujia. Tämä voi johtaa siihen, että heidän hallussaan olevien uusien tokenien hinta nousee merkittävästi, jolloin heidän alkuperäiselle sijoitukselleen saadaan korkea tuotto.

Yhteisö: ICO:t pyrkivät yleensä luomaan yhteisön uusien kolikoidensa ympärille, mikä voi auttaa luomaan uskollisen kannattajakunnan ja edistää uuden teknologian omaksumista. Sijoittajille tämä voi tarjota mahdollisuuden luoda yhteyksiä samanhenkisiin kryptoharrastajiin ja liittyä kasvavaan kannattajayhteisöön.

Initial Coin Offerings (ICO:t) haittoja

Sääntelyn puute: ICO:t ovat vielä suhteellisen uusi varainhankintamenetelmä, joten ne ovat suurelta osin sääntelemättömiä. Sijoittajien voi olla vaikea arvioida hankkeen laillisuutta, ja se avaa hankkeille mahdollisuuden käyttää saamiaan varoja väärin tai jopa syyllistyä suoranaiseen petokseen, usein ilman, että siitä aiheutuu juurikaan seurauksia.

Volatiliteetti: ICO:t ovat erittäin spekulatiivisia sijoituksia. Niiden tuottopotentiaali on yleensä suurempi kuin vakiintuneemmissa hankkeissa, mutta siihen liittyy myös suurempi riski. Kuten monilla startup-yrityksillä, parhaimmillakin ICO:illa voi olla huomattavia haasteita tavoitteidensa saavuttamisessa, ja niiden tokenien arvo voi vaihdella nopeasti markkinaolosuhteiden tai odottamattoman kehityksen vuoksi.

Tekniset riskit: ICO:t sisältävät yleensä investointeja uusiin ja testaamattomiin teknologioihin, mikä voi aiheuttaa merkittäviä teknisiä riskejä. Näihin riskeihin voivat kuulua haavoittuvuus hakkeroinnille tai muille tietoturvaloukkauksille sekä taustalla olevan teknologian mahdolliset puutteet tai heikkoudet. Tämä voi johtaa sijoittajien varojen menetykseen ja vahingoittaa hankkeen tulevaisuudennäkymiä.

Mikä on paras ICO sijoitettavaksi juuri nyt?

Nämä tarkkaan valitut ICO:t ovat kaikki lupaavia. ALINK AI voi olla tärkeässä roolissa tekoälyyn perustuvassa tulevaisuudessa datan markkinapaikkana, kun taas Kryptview asettaa todennäköisesti tulevaisuuden kryptotutkimusalustojen standardin yhteisöllisellä lähestymistavallaan. Näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että parhaat ICO-hankkeet tässä ovat Metacade ja AltSignals.

Metacade on jo todistanut itsensä presalessa keräämällä yli $14,6m tuhansilta maailmanlaajuisilta sijoittajilta. Sen visio olla P2E-pelaamisen kohde Web3:ssa on herättänyt huomiota niin peliharrastajien kuin kryptosijoittajienkin keskuudessa. Sen MCADE-tokenin ennustetaan suoriutuvan erinomaisesti koko loppuvuoden 2023 ajan.

AltSignals puolestaan tasoittaa tietä tekoälyyn perustuville kaupankäyntityökaluille, ja sen todistettu menestys on vahva osoitus siitä, että sen ASI-tokenista tulee menestys. On jopa puhuttu, että myöhemmin se tekisi kumppanuuksia instituutioiden kanssa, mikä voisi saada ASI:n nousuun, kunhan uutiset tulevat julki. Joka tapauksessa et halua missata kumpaakaan näistä erinomaisista hankkeista.

Kryptojen UKK

Mitä ovat kryptovaluutat?

Kryptovaluutat ovat digitaalisia varoja, jotka ovat yleensä hyvin hajautettuja ja toimivat hallituksista ja rahoituslaitoksista riippumatta. Arvokkain kryptovaluutta on Bitcoin, jota pidetään yleisesti arvovarastona. Toiseksi suurin kryptovaluutta on Ethereum, joka tarjoaa älysopimuksia, jotka voivat suorittaa uskomattoman monipuolisia toimintoja.

Mitä ICO tarkoittaa?

ICO on lyhenne sanoista Initial Coin Offering. Se on varainhankintamenetelmä, jolla lohkoketju-käynnistysyritykset hankkivat pääomaa laskemalla liikkeeseen digitaalista valuuttaa, kuten uusia rahakkeita tai kolikoita, sijoittajille vastineeksi kryptovaluutoista tai fiat-valuutasta.

Ovatko ICO:t laittomia?

ICO:t eivät ole lähtökohtaisesti laittomia, mutta useimmat niistä joutuisivat monilla lainkäyttöalueilla arvopaperilainsäädännön piiriin, myös Yhdysvaltain arvopaperimarkkinavalvojien (Securities and Exchange Commission, SEC) valvonnassa. Tämä tarkoittaa, että ICO:jen on noudatettava asiaankuuluvia säännöksiä, jotta vältetään oikeudelliset ongelmat sääntelyviranomaisten kanssa.

Ovatko ICO -kolikot hyvä sijoitus?

ICO-kolikon mahdollinen tuotto voi olla suuri, mutta siihen liittyy myös lisääntynyt riski, joka johtuu sääntelyn puutteesta ja mahdollisesta volatiliteetista. Oikean ICO:n valitseminen voi olla hankalaa, ja ICO-kolikon suorituskyky riippuu lopulta monista tekijöistä.

Missä voin ostaa Initial Coin Offering kryptoja?

ICO:t ostetaan yleensä suoraan startup-yritykseltä itseltään tai ICO-aggregaattorisivustoilta, kuten Pinksale. Jotkut ICO:t tapahtuvat pörsseissä, joissa niitä kutsutaan IEO:ksi tai IDO:ksi.

Mitkä ovat seuraavat suuret Initial Coin Offerings -annit vuonna 2023?

Seuraavaa suurta ICO:ta vuodelle 2023 on vaikea ennustaa, sillä markkinat voivat olla hyvin arvaamattomat. Monilla tämän listan tokeneista on kuitenkin hyvät mahdollisuudet menestyä hyvin, erityisesti Metacadella ja AltSignalsilla.

Mitkä ovat merkittävimmät erot ICO:n ja IPO:n välillä?

ICO:n ja listautumisannin tärkein ero on se, että listautumisanti on perinteinen varainhankintamenetelmä, jota vakiintuneet yritykset käyttävät pääoman hankkimiseen laskemalla osakkeita liikkeeseen yleisölle. Sitä vastoin ICO:ta käyttävät startup-yritykset pääoman hankkimiseen laskemalla liikkeeseen uusia tokeneita.

Mitä tapahtuu ICO:n varoille?

ICO:lla kerätyt varat käytetään yleensä hankkeen tiettyjen ominaisuuksien kehittämiseen ja kasvattamiseen, kuten kehittäjien palkkaamiseen ja hankkeen markkinointiin. Varojen erityiskäyttö on todennäköisesti esitetty ICO-hankkeen white paperissa.

Voit osallistua Metacaden presaleen täällä