Komodo nousi maanantaina huolimatta siitä, että markkinat kokivat suuria laskuja. Sen hinta nousi uutisten johdosta, että se integroisi tuen 13:sta eri lohkoketjulle. Se paljasti myös suunnitelmat NFT-kokoelmasta.

Tiistain lievän laskun jälkeen, Komodo jatkaa ralliaan. Tästä oppaasta löydät kaikki tiedot, joita tarvitset päättääksesi, pitäisikö sinun ostaa Komodo ja mistä sitä voi ostaa.

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Osta KMD Binance tänään

Komodo kuvailee itseään avoimeksi, koostettavaksi moniketjuiseksi alustaksi. Lohkoketjun kehityksen juuret ulottuvat vuoteen 2014, ja Komodo on kuulemma yksi moniketjuisen arkkitehtuurin edelläkävijöistä lohkoketjutilassa.

Komodo keskittyy tarjoamaan yritysystävällisiä lohkoketjuratkaisuja, jotka ovat turvallisia, skaalautuvia, yhteentoimivia ja mukautuvia.

Komodon nykyinen teknologiapaketti, Antara-kehys, tarjoaa end-to-end -työkaluja lohkoketjujen kehittämiseen.

Tämä sisältää mukautettavan, sovelluskohtaisen Smart Chainin, jossa on sisäänrakennettujen moduulien kirjasto ja avoin API lohkoketjupohjaisten sovellusten rakentamiseen.

Komodo saattaa olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita eri hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tee markkinatutkimusta ennen sitoutumista.

Price Prediction on optimistinen Komodon suhteen. He ennustavat ensi vuoden vähimmäishinnaksi 1,08 dollaria. Se voi nousta aina 1,29 dollariin, jolloin kaupankäynti on keskimäärin 1,11 dollaria ympäri vuoden.

Vuonna 2024 yksi KMD vaihtaa omistajaa vähintään 1,60 dollarilla. Se voi nousta 1,88 dollariin, keskimääräisen kaupankäyntihinnan ollessa 1,64 dollaria. Se rikkoo 2 dollaria seuraavana vuonna. Vähimmäishinta, jolla se vaihtaa omistajaa vuonna 2025, on 2,42 dollaria.

⚠️#KMD's 12h recently attempted a BREAKOUT above its resisting trend-line and is now on EXTREME WATCH as it may successfully do so! With a break, $KMD will be in position to push roughly +63% to reach the first target at $0.9209 and has the potential to move QUICKLY!!!#Komodo https://t.co/BlZn4poiiW pic.twitter.com/Gzi3qy9HvO

— JAVON MARKS (@javonnnm) February 20, 2022