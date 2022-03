Amerikkalainen kryptovaluuttapörssi, Kraken, on ilmoittanut lahjoittavansa 1 000 dollaria bitcoineina (BTC) jokaiselle Ukrainan kansalaiselle, joka avasi tilin pörssissä ennen 10. maaliskuuta 2022. Kaiken kaikkiaan varojen kokonaismäärä, jonka Kraken aikoo lahjoittaa ukrainalaisille, on yli 10 miljoonaa dollaria.

Krakenin aloite pyrkii tukemaan apua tarvitsevia aikana, jolloin Ukraina on naapurinsa Venäjän hyökkäyksen kohteena. Se on yksi maailmanlaajuisista tuista, joita Ukraina saa kryptoyhteisöltä kryptolahjoituksina, suurin osa aiemmista lahjoituksista on lähetetty Ukrainan hallituksen jakamiin kryptolompakko-osoitteisiin.

Krakenin toimitusjohtaja, Jesse Powell, kommentoi asiaa sanoen:

”Toivomme pystyvämme jatkossakin tarjoamaan kriittisiä rahoituspalveluita asiakkaillemme Ukrainassa että Venäjällä. Kryptovaluutta on edelleen tärkeä humanitaarinen työkalu, varsinkin nyt, kun monet ympäri maailmaa eivät voi enää luottaa perinteisiin pankkeihin ja säilytysyhteisöihin."

Ilmainen valuuttamuunnos ja välittömät nostot

Kun ukrainalaiset Kraken-tilinomistajat saavat lahjoituksensa, he voivat nostaa varat välittömästi. 1 000 dollarin bitcoin-lahjoituksen lisäksi, Kraken jakaa myös 1 000 dollarin Kraken Fee -hyvitystä, jotta lahjoitusten edunsaajat voivat tehdä muunnoksia nollakustannuksin.

Kraken selitti vielä, että kyseinen 10 miljoonan dollarin bitcoin-lahjoitus, jonka se haluaa lahjoittaa ukrainalaisille, vastaa venäläisiltä asiakkailta vuoden 2022 ensimmäisten kuukausien aikana saatuja kaupankäyntikulujen kokonaismäärää. Se on osoitus Krakenin paheksunnasta Ukrainassa käynnissä olevaa sotilasoperaatiota kohtaan, ja Kraken ei katso hyötyvänsä venäläisten kaupoista.

Pörssien reaktiot Ukrainan hyökkäystä koskien

Venäjä aloitti sotilaallisen operaation Ukrainassa, Ukrainan varapääministeri Mykhailo Fedorov vetosi johtaviin kryptopörsseihin, jotta ne jäädyttäisivät kaikki venäläisille käyttäjille kuuluvat osoitteet.

Binance ja Kraken eivät kuitenkaan hyväksyneet pääministerin vetoomusta, sillä Binance väitti, että "krypto on tarkoitettu tarjoamaan suurempaa taloudellista vapautta", ja tällainen liike olisi vastoin alan ydinarvoa. Binance sanoi myös, että suurin osa näistä tileistä kuuluu viattomille henkilöille, jotka eivät ole sotien kannattajia. Kraken tuki Binancen näkemyksiä kryptovaluuttateollisuuden vapaudesta.

Coinbase puolestaan meni pidemmälle ja esti noin 25 000 osoitetta, jotka kuuluivat meneillään olevaan sotaan osallistuville venäläisille asiakkaille.